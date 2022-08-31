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Сериальный свежак: триллеры, на которые стоило бы обратить внимание в этом году

Сериальный свежак: триллеры, на которые стоило бы обратить внимание в этом году

Автор:
31 августа 2022 22:36
Сообщество : Кино
Метки: 2022   кино   новинки   сериалы   стоит посмотреть.   триллеры   
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Ежегодно выходит так много различных фильмов и сериалов, что пересмотреть всех просто невозможно. Да и стоит ли, когда среди них немало посредственных работ? Особенно, если речь идёт о таком сложном жанре как триллеры.

Однако, можно обратить внимание на свежие проекты, заработавшие рейтинг выше 7 баллов и уже успевшие получить любовь фанатов. За счёт чего? Разумеется, за захватывающий сюжет и щепотку неожиданных поворотов.


И начнём с сериала «Газетчицы». Многие привыкли видеть, как люди перемещаются из будущего, чтобы рассказать, как там плохо, и что нужно исправить, чтобы этого избежать. Однако этот проект, наоборот, переносит 4 подростков из 1988 года в 2019-ый.  Там им предстоит встретиться с собой взрослыми и найти способ попасть домой, не попавшись в руки футуристическим спецслужбам, устраняющих таких путешественников.

А вот «Плохой и сумасшедший» рассказывает историю о плохом полицейском, готовом на многое ради повышения и удовлетворения своих амбиций. Правда, его жизнь круто меняется с появлением немного чокнутого праведника. Кто же он такой, и почему появился в жизни полицейского, станет понятно только с развитием сюжета.

«Проект «Лазарь» - это ещё один сериал про путешествия во времени, который сравнивают с «Призраками» и культовым «Доктором Кто». В основе сюжета некий парень Джордж, умеющий манипулировать пространством и временем. Он попадает в секретную организацию, которой разрешено отматывать время назад каждый раз, когда миру грозит новая опасность.

Несмотря на то, что «Шершни» стартовали в этом году, они уже успели получить 7 номинаций на премию «Эмми». Сериал повествует о футбольной команде старшеклассниц, попавшей в авиакатастрофу. Они выживают, однако нечто таинственное мешает им выбраться из канадской глуши.

Интерес вызывает то, что сюжет построен нелинейно и показывает события сразу после крушения и через десятилетия. По поведению уже взрослых девушек становится понятно, что им предстояло делать что-то, за что они испытывают чувство стыда. Если в первом сезоне не было крупных звёзд, то к продолжению уже подключаются известные знаменитости.

«Шервуд» представляет собой мини-сериал, рассказывающий о небольшом шахтёрском городке, потрясённом двумя шокирующими преступлениями. Пока виновные скрываются в шервудском лесу, местные жители и полиция подозревают друг друга, а их отношения накаливаются до предела.

Вышедший в прошлом году «Чепелуэйт» представляет собой экранизацию рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». В типичном для его произведений стиле сериал пропитан таинственными событиями и тёмными секретами, с которыми предстоит разбираться главному герою – капитану Чарльзу Буну.

Ну, и бонусом упомянем экранизацию романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», выход которой запланирован на 14 октября.  В этом сериале зритель увидит изнанку Индии, которую вряд ли можно увидеть в фильмах Болливуда. Главный герой – сбежавший из тюрьмы австралиец, который перебирается в трущобы Бомбея, чтобы лечить местных бедняков. Разумеется, всё это не обойдётся без приключений, вроде участия в делах местной мафии.

А какой сериал вы уже посмотрели или, возможно, хотели бы увидеть?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 2022   кино   новинки   сериалы   стоит посмотреть.   триллеры   
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2  комментария
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20k
babuby 37 минут назад
Просто смотрите/читайте новости, и живите в реальности. И вам нафиг не нужно будет тратить деньги на просмотр триллеров!
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124k
DeOrio 20 минут назад
Сплошная повесточка, негры да гомосеки.
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Антибиотик
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