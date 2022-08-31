Сериальный свежак: триллеры, на которые стоило бы обратить внимание в этом году

Однако, можно обратить внимание на свежие проекты, заработавшие рейтинг выше 7 баллов и уже успевшие получить любовь фанатов. За счёт чего? Разумеется, за захватывающий сюжет и щепотку неожиданных поворотов.

И начнём с сериала «Газетчицы». Многие привыкли видеть, как люди перемещаются из будущего, чтобы рассказать, как там плохо, и что нужно исправить, чтобы этого избежать. Однако этот проект, наоборот, переносит 4 подростков из 1988 года в 2019-ый. Там им предстоит встретиться с собой взрослыми и найти способ попасть домой, не попавшись в руки футуристическим спецслужбам, устраняющих таких путешественников.