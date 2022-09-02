Тайны маршала, который сменил фамилию и стал советником Сталина

Мальчик родился в 1902 году в любящей зажиточной семье владельца рыбных промыслов. Но когда ему было всего 6 лет, отец скончался. И Арменаку пришлось поехать на заработки в Баку, когда парню только исполнилось 15 лет. Там он переменил множество профессий, а в 16 лет вступил в ряды Красной армии. Принимал участие в боях по обороне Царицына, продвинулся по карьерной лестнице до командира кавалерийского эскадрона Закавказского фронта. Но командира эскадрона звали уже Сергей Александрович Худяков, а не Арменак Артемович Ханферянц.

Считается, что имя и фамилию он взял в честь спасшего его друга и командира Сергея Худякова. Когда тот умер от ранения на руках у Арменака в бытность их службы в конной разведке, то передал боевую саблю и наказ принять командование. Так армянин Арменак стал русским Сергеем. И этот выбор в последующем очень сильно отразится на судьбе военного.