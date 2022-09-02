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Тайны маршала, который сменил фамилию и стал советником Сталина

Тайны маршала, который сменил фамилию и стал советником Сталина

Автор:
02 сентября 2022 11:48
Сообщество : Военное
Метки: Арменак Ханферянц   Маршал   Сергей Худяков   военное   имя   иосиф сталин   история   карьера   смена   советник   
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Хотя личные данные обычно меняют, чтобы спрятаться или скрыть какие-то постыдные факты биографии, историки так и не обнаружили в жизни Сергея Худякова чего-то страшного.

Маршала авиации, героя войны, одного из создателей советских ВВС на самом деле звали Арменак Ханферянц. И исследователи, занимавшиеся изучением его биографии, сходятся во мнении, что в судьбе этого человека имеется какая-то недосказанность.


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Мальчик родился в 1902 году в любящей зажиточной семье владельца рыбных промыслов. Но когда ему было всего 6 лет, отец скончался. И Арменаку пришлось поехать на заработки в Баку, когда парню только исполнилось 15 лет. Там он переменил множество профессий, а в 16 лет вступил в ряды Красной армии. Принимал участие в боях по обороне Царицына, продвинулся по карьерной лестнице до командира кавалерийского эскадрона Закавказского фронта. Но командира эскадрона звали уже Сергей Александрович Худяков, а не Арменак Артемович Ханферянц.

Считается, что имя и фамилию он взял в честь спасшего его друга и командира Сергея Худякова. Когда тот умер от ранения на руках у Арменака в бытность их службы в конной разведке, то передал боевую саблю и наказ принять командование. Так армянин Арменак стал русским Сергеем. И этот выбор в последующем очень сильно отразится на судьбе военного.


Когда Гражданская война закончилась, мужчина окончил курсы усовершенствования комсостава (Тифлис, 1922), командный факультет ВВА РККА имени Н. Е. Жуковского (1936), сделал блестящую карьеру, заняв пост главы управления тыла авиации в 1938 году.

На любой должности Худяков ощущал себя очень органично. И начальство это ценило. Когда началась Великая Отечественная, Сергей возглавлял авиацию Западного фронта, а в 1942 году стал начальником штаба ВВС Красной армии.


Именно он предложил создать воздушные армии, чтобы консолидировать все силы под руководством одного человека, а не распылять их. Это позволило наносить точные удары на нужном участке фронта. Соответственно, снизились потери летного состава и количество потерянных боевых машин.

Начальник штаба был не просто на  хорошем  счету, а пользовался доверием и расположением руководства страны. О чем свидетельствует тот факт, что Худяков стал личным советником Сталина по вопросам авиации на Ялтинской конференции 1943 года.


В 1945 году военачальника назначили командующим авиацией Дальневосточного фронта. Он лично разрабатывал план и руководил операцией по захвату японского императора Маньчжоу-Го и захвату золотого запаса страны. Золото вывезли двумя самолетами.

Все прошло как по нотам. Но на обратном пути начались проблемы. Один из самолетов исчез. Видимо, в столице решили, что Худяков решил оставить половину золота себе. Но это было неправдой: машина рухнула в тайне, и спустя несколько лет ее обнаружили охотники.

Но подозрения закрались, и маршала арестовали. Доставили на допрос в Москву и после «активных» расспросов (можно только догадываться, в какой форме они проводились), он признался, что жил под чужой фамилией. После этого обвинения хлынули лавиной. Хотя, справедливости ради, это уже давно не было секретом: сотрудники ведомства Берии не зря ели свой  хлеб.

Почему же так произошло? Есть несколько версий. По одной из них талант Худякова оценили на Ялтинской конференции Рузвельт и Черчилль. И американский президент даже подарил советскому маршалу спортивный самолет. Худяков предусмотрительно сразу же отдал его в молодежный аэроклуб. Но, видимо, первая галочка Сталиным, очень ревностно относившимся к таким  вещам, была поставлена.


Вторая версия была озвучена вдовой Худякова. В 1945 году Сталин отправил своего окончательно разболтавшегося сына Василия в Забайкалье в надежде на перевоспитание. Тот в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал супругу начальника штаба прямо у того на глазах. Мужчина не выдержал и покончил с собой. А Худяков доложил о происшествии в Кремль. Якобы вождь поинтересовался у маршала, считает ли тот Василия конченым человеком. И получил утвердительный ответ.

Обвинили опального маршала и в причастности к расстрелу 26 бакинских комиссаров, и в вербовке англичанами. Ему предъявили обвинения в измене Родине и расстреляли в 1950 году.


Прошло буквально несколько недель после смерти Сталина, и Худякова реабилитировали посмертно, вернув звание и право на награды. Смерть всех уравнивает. Как уравняла она человека, вознесшего маршала на вершины, а потом недрогнувшей рукой подписавшего ему смертный приговор, с его жертвой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Арменак Ханферянц   Маршал   Сергей Худяков   военное   имя   иосиф сталин   история   карьера   смена   советник   
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3  комментария
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12k
Konstantin 55 минут назад
Дак какие тайны то в итоге? По мимо того что имя поменял.
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−119
Thomsen 21 минуту назад
< Мальчик родился в 1902 году в любящей зажиточной семье владельца рыбных промыслов >

Он родился в селе Мец, в Нагорном Карабахе. Чёт далековато от рыбы. Или отец управлял "промыслами" дистанционно?
В крестьянской семье он родился, какие рыбаки в Карабахе нафиг? Там шелкопряда разводили да виноград выращивали.
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