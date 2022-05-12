Почти получилось: талантливые авантюристы и мошенники, которым не удалось избежать разоблачения

Не только обогащением единым жили те, кто менял личину и личность, выдавая себя за потерянного короля или великого алхимика.
В истории есть и примеры того, как люди пускались во все тяжкие ради острых ощущений, эмоций, новизны и известности.
Как-то летним днём 1556 года во французскую деревеньку Артига пришёл путник, назвавшийся некогда пропавшим крестьянином Мартеном Гэрром, покинувшим семью и родные края из-за обвинений в краже. Несмотря на сомнения, семья – сёстры, дядя и даже супруга приняли мужчину. А это оказался предприимчивый выходец из соседней деревни Арно дю Тиль.
Он осел в деревне, получил наследство, обзавёлся детьми. И всё бы так и тянулось, если бы не сомнения всё того же дяди, которому проходившие поблизости солдаты рассказали о судьбе его настоящего племянника, потерявшего в боях ногу. Тогда как у самозванца с конечностями был полный комплект.
Всё разрешилось только на суде, куда явился на протезе настоящий Гэрр и опроверг показания мошенника, которого, к слову, всячески покрывала Бертранд Гэрр (видимо, новый муж понравился женщине больше). Мошенника приговорили к повешению и привели приговор в исполнение прямо рядом с домом.
Об этой личности – Джордже Салманазаре, жившем в конце XVII – начале XVIII века, мало что известно. Человек это был во всех отношениях выдающийся: он выдавал себя и за странствующего пилигрима, и за японца, обратившегося в католичество, и за уроженца острова Формоза. Салманазар (имя вымышлено) написал увлекательную книгу о культуре острова. Правда, информация в ней имела мало что общего с действительностью.
Окружающих он шокировал привычкой спать на стуле и употреблять в пищу сырое мясо, щедро сдобренное приправами. Светлую кожу объяснял тем фактом, что принадлежал к аристократии острова, которой надлежало проживать… под землёй. Он придумал язык, культурные особенности, национальную одежду. Читал лекции в университетах, даже в Оксфорде, о жизни на острове. Но в результате не выдержал и признался сперва близким, а потом и широкой публике в обмане, обусловленном безграничной фантазией.
Ещё одна аристократка неизведанных земель – теперь уже дама объявилась в 1817 году в Англии – в городе Алмонсбери. Женщина изъяснялась жестами, поскольку язык, на котором она пыталась говорить, не был похож ни на один из известных. В итоге с трудом она донесла до общественности, что она принцесса Карабу с острова Явасу.
Дама была прирождённой актрисой и не велась на провокации сомневающихся в её благородном иноземном происхождении. Обман раскрыла бывшая работодательница, у которой Мэри Бейкер-Уиллкокс (настоящее имя псевдо-принцессы) трудилась гувернанткой. Женщина увидела в газете портрет Мэри и вспомнила, как так развлекала детей, болтая на несуществующем языке. Семья бристольцев, приютившая якобы похищенную пиратами принцессу, попросила доморощенную авантюристку покинуть их дом.
Но были у самозванцев и авантюристов и иные – более благородные цели выдавать себя за других. Так, начинающая журналистка 19-летняя Дороти Лоуренс страстно мечтала попасть в армию во время Первой Мировой.
В Добровольный медицинский отряд девушку не взяли, а попытка пробраться на фронт в качестве внешкора оказалась безуспешной. И она решила перевоплотиться в парня: собственноручно соорудила корсет, убравший округлости девичьей фигурки, остригла волосы, поскребла щёки и подбородок бритвой, чтобы имитировать щетину, и затемнила кожу рук и лица специальным раствором на основе марганцовки.
Затея Дороти увенчалась успехом. Но организм девушки оказался не приспособлен для жизни в тяжёлых полевых условиях. У Лоуренс начались обмороки, обострился ревматизм, её постоянно знобило. В итоге незадачливая журналистка призналась командованию, и её выслали домой, запретив освещать и публиковать увиденное до окончания войны.
Книга под названием «Сапер Дороти Лоуренс: единственная женщина-солдат в Англии», которую она все же написала, не снискала успеха, поскольку люди хотели побыстрее забыть о тяготах и горестях войны. Путь испытаний наложил серьёзный отпечаток на психику Дороти, и после выхода книги в печать она попала в психиатрическую лечебницу, где и пробыла до конца своих дней.
Именно под таким прозвищем вошёл в историю американец Фердинанд Демара. Природа одарила мужчину феноменальной памятью и способностью легко располагать к себе окружающих. Во время Корейской войны мужчина, не имевший никакого отношения к медицине, выдал себя за хирурга и отправился служить на эсминец в качестве военного врача.
Фердинанду удалось предотвратить на борту эпидемию благодаря использованию пенициллина и успешно прооперировать 16 раненых бойцов, штудируя втихаря учебник по хирургии.
Мужчину разоблачила мать настоящего хирурга, за которого он себя выдавал, прочитав заметку в газете. Демара был выдворен в США без вынесения обвинений и продолжил свою специфическую карьеру. Он успел поработать инженером-строителем, заместителем шерифа, помощником начальника тюрьмы, специалистом по прикладной психиатрии, адвокатом, монахом, редактором и педагогом и даже основал колледж, который существует и поныне и получил статус университета Уолша.
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АНТИФИШКИ
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