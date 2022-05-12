Почти получилось: талантливые авантюристы и мошенники, которым не удалось избежать разоблачения

Как-то летним днём 1556 года во французскую деревеньку Артига пришёл путник, назвавшийся некогда пропавшим крестьянином Мартеном Гэрром, покинувшим семью и родные края из-за обвинений в краже. Несмотря на сомнения, семья – сёстры, дядя и даже супруга приняли мужчину. А это оказался предприимчивый выходец из соседней деревни Арно дю Тиль.

Он осел в деревне, получил наследство, обзавёлся детьми. И всё бы так и тянулось, если бы не сомнения всё того же дяди, которому проходившие поблизости солдаты рассказали о судьбе его настоящего племянника, потерявшего в боях ногу. Тогда как у самозванца с конечностями был полный комплект.

Всё разрешилось только на суде, куда явился на протезе настоящий Гэрр и опроверг показания мошенника, которого, к слову, всячески покрывала Бертранд Гэрр (видимо, новый муж понравился женщине больше). Мошенника приговорили к повешению и привели приговор в исполнение прямо рядом с домом.