Гуманизм вопреки: как СССР поступала с иностранными военнопленными?

Все нормативно-правовые основы военного плена начали своё существование фактически вместе с появлением советской власти. Ведь во время Первой мировой войны на территории бывшей империи находилось уже более 2 млн иностранных пленных.

Примечательно, что большевики воспринимали их в качестве искр социалистической революции, которые после освобождения должны разнести по миру настоящий пожар коммунистических идей. Поэтому советское правительство связалось с Красным Крестом и в мае 1918 года признало все международные соглашения, ратифицированные ещё царской Россией.