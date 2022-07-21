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Гуманизм вопреки: как&nbsp; СССР поступала с иностранными военнопленными?

Гуманизм вопреки: как СССР поступала с иностранными военнопленными?

Автор:
21 июля 2022 23:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   военное   войны   история   отношение к пленным   пленные   
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В одной из публикаций мы уже говорили о судьбе военнопленных в разных культурах. В частности, затрагивался период Руси. А ведь стоило поговорить и о советской истории, в которой этот аспект, по мнению некоторых весьма противоречив.

Так какие же порядки обращения с иностранными военнопленными существовали в СССР?

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Все нормативно-правовые основы военного плена начали своё существование фактически вместе с появлением советской власти. Ведь во время Первой мировой войны на территории бывшей империи находилось уже более 2 млн иностранных пленных.


Примечательно, что большевики воспринимали их в качестве искр социалистической революции, которые после освобождения должны разнести по миру настоящий пожар коммунистических идей. Поэтому советское правительство связалось с Красным Крестом и в мае 1918 года признало все международные соглашения, ратифицированные ещё царской Россией.

Самое интересное, что, несмотря на лояльность к иностранным пленным, белогвардейцы и националисты на какое-либо снисхождение рассчитывать не могли. Обе категории судили и поступали с ними самым строжайшим образом.

В 30-х годах ситуация изменилась, ведь СССР отказалась присоединяться к принятой годом ранее Женевской конвенции, составив собственные Положения в 1931 и 1941 годах. В целом особой разницы с международным документом у них не было, однако из-за отказа подписания, права советских пленных могли не соблюдаться, чем активно пользовалась нацистская Германия.

В 1954 году с пятилетним опозданием Женевская конвенция всё же была ратифицирована. К слову, её положения соблюдались в обращении с афганскими моджахедами в 80-х годах. Так как же поступали с пленными в соответствии с местными Положениями?

Солдаты противника пережидали войну, а позже занимались восстановлением страны в трудовых лагерях. Для них предусматривалась выдача сменной одежды, постельного белья, продуктов и оказание медицинской помощи за счёт государства.

Немецким офицерам разрешалось сохранять и носить знаки отличия. При этом их размещали в охраняемых санаториях, где они могли не только отказаться от тяжелого труда, но и заняться садоводством. Нижние чины подобные привилегии не получали, однако им было разрешено получать письма из-за границы.

Кроме того, им выплачивалась зарплата в 10 рублей, которую можно было увеличить за счёт перевыполнения плана. Потратить деньги можно было в магазинах или прямо в трудовых лагерях. Разумеется, несмотря на снисхождение, условия были далеки от комфортных. Пленники погибали от недоедания, болезней, обморожений или при попытках сбежать.

Если с остальным всё понятно, то первому удивляться не приходится, ведь в тот период голодал весь Советский Союз. Но при этом заключенных снабжали провизией настолько, насколько это было возможно. Тем не менее разница в обращении с пленными видна в статистике: в советских лагерях погибло около 15% узников, тогда как в немецких – 57% граждан СССР.

В воспоминаниях некоторых немецких пленных говорилось, что у русских не было желания отыгрываться на них. И это лишь подтверждает, что несмотря на всё принесенное горе и разрушение, Советский  Союз не потерял гуманизм в отношении иностранных военнопленных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Исторические факты   СССР   военное   войны   история   отношение к пленным   пленные   
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ɐpnp 23 минуты назад
"СССР поступала". Садись, два
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Антибиотик
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