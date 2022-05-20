Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана

Крупный, широкоплечий, добродушный, громкий, задорный – таких Федюнь на каждой улице в каждом городе не по одному. Ведь Россия всегда была богата на открытые светлые души. Но нужно учитывать, что Алексей Макарович хоть и напоминал внешне добродушного слона, обольщаться не стоило: слоны тоже могут быть ужасными в ярости и сметать всё на пути.

И с нацистами наш Феденька расправлялся не шутками, а с помощью настоящего 120-миллиметрового ствола и мин. О войне, как и многие представители поколения со сломанной жизнью, артист не любил говорить. Заслуженные награды Смирнов не надевал, держал дома, считая, что главное украшение человека – скромность. Да и других – более достойных наград людей вокруг было в избытке.

Хотя на публику информацию о военной части биографии актёр не выносил, архивы знают, помнят и хранят многое.