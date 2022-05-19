К юбилею пионерии: самая долгая смена в Артеке длилась 1301 день

"Артек" - город счастливого детства. Мечта каждого советского ребёнка, возведённая культ. Там хотели побывать все. Но ребята, их вожатые и воспитатели, попавшие в Артек накануне войны, и подумать не могли, что в лагере им придется задержаться так надолго.
15 июня 1941 года в крымскую Ялту, в пионерлагерь «Артек» заехало 2000 детей. В ту смену в Крым впервые приехали школьники из Прибалтийских республик, Западной Украины и Западной Белоруссии, то есть тех районов, которые недавно были присоединены к Советскому Союзу.
А через неделю после начала смены началась война.
Историю самой длинной артековской смены в юбилей советской пионерии вспоминает издание "Мост".
22 июня начались бомбардировки Севастополя, который находился в 90 километров от «Артека». Детям угрожала реальная опасность, но как вернуться на оккупированные территории Беларуси, Украины, Прибалтики? Небольшую часть детей разобрали родители, а остальные?
Уезжали в тыл через «горячие точки». Зимовали в Сталинграде. Из воюющего города машинами довезли до теплохода и отправили в Бийск, путь до которого занял два месяца. Несмотря на все трудности, до конечного пункта – Белокурихи – добрались все. Такой была самая долгая в истории лагеря смена, продлившаяся 1301 день. Наконец осенью лагерь прибыл в Алтайский край, в Белокуриху.
Местные взрослые встретили скитальцев теплом. Местные дети – ревностью.
Рассказывает ребенок войны Петр Ярыгин: «…это была обычная детская зависть к тем, кто был одет с иголочки, несмотря на то, что они мыкались уже больше года по стране. Тем не менее, у них были кофточки белые, у них были панамки, у них были красивые юбки, шорты… А наша деревенская шпана – «на троих одна штана». Ни одного даже кожаного тапочка ни у кого не было. Шел второй год войны. Рисовали свеклой, сажей. Цветных карандашей не было. А тут в кожаных тапочках все, а у некоторых по две пары даже. Поэтому первое чувство было, конечно, зависть. А без тапочек между тем в кино не пускали. И деревенские мальчишки хитрость придумали. Найдут в селе лужу с хорошей грязью – чтобы не жидкая и не густая, а такая вязкая. Потопчутся в этой луже – и бегут в кино. Только обязательно, когда свет уже выключили».
Вот такие тапочки.
15 октября начались уроки. Артековцы ежедневно ходили с песнями и речевками до деревенской школы два километра в одну сторону. Холодок между местными ребятишками и эвакуированными педагоги сняли, перемешав классы. Ровесники быстро нашли общий язык и стали дружить.
И у тех и у других отцы воевали на фронте и вестей с передовой ждали с нетерпением.
Вскоре для артековских детей Белокуриха стала родным домом, который объединил разные культуры и национальности.
Пришла холодная сибирская зима. Закончилась уборка урожая. Лагерь перешел практически на полное самообслуживание. Из соседнего Смоленского, Бийска, дальних кордонов старшие школьники возили припасы и дрова на лошадях. Трудиться приходилось много. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был не пустыми словами.
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«Артек» всегда собирал лучших детей страны. Яркие таланты блистали на концертах, на которые собиралось все село. Часто на этих встречах выступали заезжие музыканты, артисты, писатели, чтецы. Деньги за билеты перечисляли в Фонд обороны. Весной 1943 года 10 гектаров пашни были засеяны артековцами зерновыми, урожай с которых полностью поступил на нужды Красной Армии. Собирали урожай, шили вещи для солдат, упаковывали посылки. Зимой сформировали отряды тимуровцев и помогали деревне, оставшейся без крепких мужских рук. Дети не жалели сил, чтобы Победа стала ближе. За алтайскую смену пионеры заработали 117 тысяч рублей, купили и передали фронту танк Т-34.
Умели и отдыхать. Мастерили самодельные коньки и катались по замерзшей речке. Из досок старой бочки делали лыжи.
В 1943 году отправили на фронт пятерых подросших юношей. Натан Остроленко погиб. Позже некоторые возмужавшие артековцы из Белокурихи поступали в военно-инженерные училища.
12 января 1945 года самая длинная смена закончилась. Из Белокурихи уезжали пионеры и комсомольцы «Артека» – повзрослевшие, ставшие единою семьей, закаленные сибирскими морозами. Непривычно тихо стало в санаторных корпусах, в клубе, в школе. Но артековские традиции на долгое время прописались в этом уголке Алтайского края, где помнят самую длинную смену до сих пор.
О событиях тех далёких дней режиссер Татьяна Мирошник сняла документальный фильм "Артековский закал". О дружбе и взаимовыручке, в течение всей этой экстремальной военной смены, о принципах, которые сплотили ребят, закалили их характеры, дали им важные жизненные ориентиры.
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АНТИФИШКИ
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И не только в школах! Дети в саду уже способны правильно воспринимать подобную информацию. Но если с сада прививать "современные ценности", то в школе уже не докажешь обратное.