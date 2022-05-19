К юбилею пионерии: самая долгая смена в Артеке длилась 1301 день

Местные взрослые встретили скитальцев теплом. Местные дети – ревностью.

Рассказывает ребенок войны Петр Ярыгин: «…это была обычная детская зависть к тем, кто был одет с иголочки, несмотря на то, что они мыкались уже больше года по стране. Тем не менее, у них были кофточки белые, у них были панамки, у них были красивые юбки, шорты… А наша деревенская шпана – «на троих одна штана». Ни одного даже кожаного тапочка ни у кого не было. Шел второй год войны. Рисовали свеклой, сажей. Цветных карандашей не было. А тут в кожаных тапочках все, а у некоторых по две пары даже. Поэтому первое чувство было, конечно, зависть. А без тапочек между тем в кино не пускали. И деревенские мальчишки хитрость придумали. Найдут в селе лужу с хорошей грязью – чтобы не жидкая и не густая, а такая вязкая. Потопчутся в этой луже – и бегут в кино. Только обязательно, когда свет уже выключили».

Вот такие тапочки.