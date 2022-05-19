FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1386 постов • 263 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
К юбилею пионерии: самая долгая смена в Артеке длилась 1301 день

К юбилею пионерии: самая долгая смена в Артеке длилась 1301 день

Автор:
19 мая 2022 20:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: артек   война   дети   история   пионеры   смена   
612
5
1

"Артек" - город счастливого детства. Мечта каждого советского ребёнка, возведённая культ. Там хотели побывать все. Но ребята, их вожатые и воспитатели, попавшие в Артек накануне войны, и подумать не могли, что в лагере им придется задержаться так надолго.

15 июня 1941 года в крымскую Ялту, в пионерлагерь «Артек» заехало 2000 детей. В ту смену в Крым впервые приехали школьники из Прибалтийских республик, Западной Украины и Западной Белоруссии, то есть тех районов, которые недавно были присоединены к Советскому Союзу.

А через неделю после начала смены началась война.

Историю самой длинной артековской смены в юбилей советской пионерии вспоминает издание "Мост".

22 июня начались бомбардировки Севастополя, который находился в 90 километров от «Артека». Детям угрожала реальная опасность, но как вернуться на оккупированные территории Беларуси, Украины, Прибалтики? Небольшую часть детей разобрали родители, а остальные?

Уезжали в тыл через «горячие точки». Зимовали в Сталинграде. Из воюющего города машинами довезли до теплохода и отправили в Бийск, путь до которого занял два месяца. Несмотря на все трудности, до конечного пункта – Белокурихи – добрались все. Такой была самая долгая в истории лагеря смена, продлившаяся 1301 день. Наконец осенью лагерь прибыл в Алтайский край, в Белокуриху.

Местные взрослые встретили скитальцев теплом. Местные дети – ревностью.

Рассказывает ребенок войны Петр Ярыгин: «…это была обычная детская зависть к тем, кто был одет с иголочки, несмотря на то, что они мыкались уже больше года по стране. Тем не менее, у них были кофточки белые, у них были панамки, у них были красивые юбки, шорты… А наша деревенская шпана – «на троих одна штана». Ни одного даже кожаного тапочка ни у кого не было. Шел второй год войны. Рисовали свеклой, сажей. Цветных карандашей не было. А тут в кожаных тапочках все, а у некоторых по две пары даже. Поэтому первое чувство было, конечно, зависть. А без тапочек между тем в кино не пускали. И деревенские мальчишки хитрость придумали. Найдут в селе лужу с хорошей грязью – чтобы не жидкая и не густая, а такая вязкая. Потопчутся в этой луже – и бегут в кино. Только обязательно, когда свет уже выключили».

Вот такие тапочки.

15 октября начались уроки. Артековцы ежедневно ходили с песнями и речевками до деревенской школы два километра в одну сторону. Холодок между местными ребятишками и эвакуированными педагоги сняли, перемешав классы. Ровесники быстро нашли общий язык и стали дружить.

И у тех и у других отцы воевали на фронте и вестей с передовой ждали с нетерпением.

Вскоре для артековских детей Белокуриха стала родным домом, который объединил разные культуры и национальности.

Пришла холодная сибирская зима. Закончилась уборка урожая. Лагерь перешел практически на полное самообслуживание. Из соседнего Смоленского, Бийска, дальних кордонов старшие школьники возили припасы и дрова на лошадях. Трудиться приходилось много. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был не пустыми словами.

«Артек» всегда собирал лучших детей страны. Яркие таланты блистали на концертах, на которые собиралось все село. Часто на этих встречах выступали заезжие музыканты, артисты, писатели, чтецы. Деньги за билеты перечисляли в Фонд обороны. Весной 1943 года 10 гектаров пашни были засеяны артековцами зерновыми, урожай с которых полностью поступил на нужды Красной Армии. Собирали урожай, шили вещи для солдат, упаковывали посылки. Зимой сформировали отряды тимуровцев и помогали деревне, оставшейся без крепких мужских рук. Дети не жалели сил, чтобы Победа стала ближе. За алтайскую смену пионеры заработали 117 тысяч рублей, купили и передали фронту танк Т-34.

Умели и отдыхать. Мастерили самодельные коньки и катались по замерзшей речке. Из досок старой бочки делали лыжи.

В 1943 году отправили на фронт пятерых подросших юношей. Натан Остроленко погиб. Позже некоторые возмужавшие артековцы из Белокурихи поступали в военно-инженерные училища.

12 января 1945 года самая длинная смена закончилась. Из Белокурихи уезжали пионеры и комсомольцы «Артека» – повзрослевшие, ставшие единою семьей, закаленные сибирскими морозами. Непривычно тихо стало в санаторных корпусах, в клубе, в школе. Но артековские традиции на долгое время прописались в этом уголке Алтайского края, где помнят самую длинную смену до сих пор.

О событиях тех далёких дней режиссер Татьяна Мирошник сняла документальный фильм "Артековский закал". О дружбе и взаимовыручке, в течение всей этой экстремальной военной смены, о принципах, которые сплотили ребят, закалили их характеры, дали им важные жизненные ориентиры.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: артек   война   дети   история   пионеры   смена   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Ваня Час назад
сильные духом всегда побеждают!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Konstantin 13 минут назад
Невероятно. Странно что я об этом даже и не знал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Валерий 39 минут назад
охренеть! Сколько же мы не знаем! ЭТО НАДО В ШКОЛАХ РАССКАЗЫВАТЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
Набирающие популярность в сообществах
Бывшая солистка "t.A.T.u." Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Бывшая солистка "t.A.T.u." Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Не все звезды - порядочные люди, и вот вам примеры
Не все звезды - порядочные люди, и вот вам примеры
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какой же кайф!

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#факты#забавно#Реакция#шоу бизнес#авто аварии#милота#истории
#Юмор#в мире#подборка#интересное#люди#аварии#кино#природа#Россия#удивительно
#прикол#интересно#автомобили#дтп#автомир#дети#фотографии#история#кошка#Разное
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили Чем закончился единственный в истории бой бронепоезда "Илья Муромец" с бронепоездом "Адольф Гитлер" Чем закончился единственный в истории бой бронепоезда "Илья Муромец" с бронепоездом "Адольф Гитлер" Трагическая судьба первого Буратино Трагическая судьба первого Буратино Ребенок по контракту Ребенок по контракту Легенда, основанная на реальных событиях: Гамельнский крысолов Легенда, основанная на реальных событиях: Гамельнский крысолов Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие

На что жалуетесь?

Вернуться