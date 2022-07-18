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Убийственная "система 996", которую признали в Китае незаконной

Убийственная "система 996", которую признали в Китае незаконной

Автор:
18 июля 2022 17:56
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Китай   Япония   история   карьера   работа   усталость   
1265
9
КНР - это одна из лидирующих в мире стран по развитию технологий и экономики. Там огромный рынок труда и такая же огромная конкуренция на рабочих местах, поэтому китайцы действительно работают "до смерти". А компании этому потворствуют.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Китай   Япония   история   карьера   работа   усталость   
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6  комментариев
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1k
Kariya 2 часа назад
Правда как всегда посередине. Про японцев так же говорили, что ухайдокиваются, бедные, до смерти на работе, теперь про китайцев начали. А на деле если и ухайдокиваются, то не все, а те что да, то полезной работы в этом не особо много, иначе бы уже были на первом месте планеты всей. Не так ли?
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−113
Insaid From 4 минуты назад
эта система точно не для русского Ивана сопьется через неделю
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3k
Copycat 43 минуты назад
Не согласен с таким графиком работы - человек не должен работать больше того момента когда он начинает уставать, особенно это важно как раз в IT сфере

я часто попадал в ситуацию когда приходилось срочно что то доделывать (писать программу какую то) и работать ночью, когда уже устал и слипаются глаза и факт в том что почти никогда у меня не получалось закончить работу нормально в таком режиме - я часами сидел разглядывал код и не мог понять почему он не выдает того результата который я ожидаю

в итоге забивал и шел спать, зато на утро на свежую голову я в течении 5-10 минут находил ошибку которую не мог выловить уставший в течении 3х часов к ряду

а всё просто - человеческий мозг тоже может уставать физически и в этом случае он просто уходит в "режим защиты" начинает тупить и не замечать очевидных вещей

и если подумать то человек имеющий нормальный отдых от работы - работает в полтора раза эффективней и быстрей чем тот кто авралит на износ
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9k
Izrin Maria 44 минуты назад
Всего 72 часа в неделю!
В СССР, например, многие медсёстры работали две ставки с четверью. По закону.
Сутки через сутки тоже работали.
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2k
alex5450 54 минуты назад
Нормальный дикий китайский капитализм.
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24k
Юрий Час назад
С детства приучены.
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