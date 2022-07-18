Убийственная "система 996", которую признали в Китае незаконной

Почему такая система зародилась именно в Китае? В начале двухтысячных в Китае был бум IT-стартапов. Конкуренция была просто огромной. Чтобы удержаться на рынке компаниям нужны были люди-роботы, которые могли бы не выходить с работы днями и ночами.

В 2016 году был введён термин "996". Автором системы стал рекламный сайт 58.com и концепция годами была нормой. Американский миллиардер Майкл Мориц считал, что такая система - конкурентное преимущество Китая. Да уж, какой бы европейский или американский работник согласился бы на такие рабские условия... А вот китайцы пахали и молчали.

Известные во всём мире компании, которые стали топовыми, благодаря системе 996, без оплаты сверхурочных: Alibaba, Xiaomi, Huawei.