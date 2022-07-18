Убийственная "система 996", которую признали в Китае незаконной

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КНР - это одна из лидирующих в мире стран по развитию технологий и экономики. Там огромный рынок труда и такая же огромная конкуренция на рабочих местах, поэтому китайцы действительно работают "до смерти". А компании этому потворствуют.
Работа в Китае - это не просто зарабатывание денег, это что-то вроде долга и служения. Они проводят на рабочих местах в разы больше времени, чем в США или Европе. Но если бы такой трудоголизм был желанием работников - это одно дело, но совсем другое, что работодатель всегда выберет тех, кто готов в прямом смысле сутками жить на работе. Вот так система 996 стала китайским стандартом - работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.
Особенно такой график любят в IT-компаниях. Глава корпорации Alibaba Джек Ма говорил, что считает 996 буквально благословением. Ему просто не нужны те, кто хотят работать классические 8 часов, так как Ма уверен, что невозможно достичь успеха без работы во внеурочное время и дополнительных усилий.
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Почему такая система зародилась именно в Китае? В начале двухтысячных в Китае был бум IT-стартапов. Конкуренция была просто огромной. Чтобы удержаться на рынке компаниям нужны были люди-роботы, которые могли бы не выходить с работы днями и ночами.
В 2016 году был введён термин "996". Автором системы стал рекламный сайт 58.com и концепция годами была нормой. Американский миллиардер Майкл Мориц считал, что такая система - конкурентное преимущество Китая. Да уж, какой бы европейский или американский работник согласился бы на такие рабские условия... А вот китайцы пахали и молчали.
Известные во всём мире компании, которые стали топовыми, благодаря системе 996, без оплаты сверхурочных: Alibaba, Xiaomi, Huawei.
В 2016 году был введён термин "996". Автором системы стал рекламный сайт 58.com и концепция годами была нормой. Американский миллиардер Майкл Мориц считал, что такая система - конкурентное преимущество Китая. Да уж, какой бы европейский или американский работник согласился бы на такие рабские условия... А вот китайцы пахали и молчали.
Известные во всём мире компании, которые стали топовыми, благодаря системе 996, без оплаты сверхурочных: Alibaba, Xiaomi, Huawei.
Но не зря в этом мире придумали выходные и отпуска. Многие люди могут гордо сказать, что они способны работать много и без отдыха, однако организму надо восстанавливаться. Любому, пусть даже и самому выносливому. 12 часов и 6 дней в неделю напряжённой работы с одним выходным - это не тот график при котором восстановится организм. Он быстрее истощается, изнашивается и вскоре сдаётся окончательно. Инсульты и инфаркты при системе 996 - это самые частые заболевания.
С такими же проблемами сталкиваются японцы. Они также любят работать в сумасшедшем ритме, благодаря которому появился термин "кироши" ("кироси") - смерть от переработки. Да, частенько японские работники выматываются настолько, что просто кончают жизнь самоубийством.
Были случаи когда люди падали в обмороки в рабочем туалете, а от того, что сутками не видят дневной свет, просто не могут работать.
Были случаи когда люди падали в обмороки в рабочем туалете, а от того, что сутками не видят дневной свет, просто не могут работать.
Систему 996 начали критиковать в 2019 году. Программисты подали обращение к GitHub, чтобы запретили использовать их открытый исходный код тем стартапам, которые обвиняли в жестоком обращении с сотрудниками.
Особенно были недовольны те, кто родился в 90-х, люди, которые уже знали себе цену и не понимали, почему же им надо положить всю свою жизнь на работу. Большинство всё-таки побаивались говорить, им нужны были деньги, но скоро всё изменилось.
Особенно были недовольны те, кто родился в 90-х, люди, которые уже знали себе цену и не понимали, почему же им надо положить всю свою жизнь на работу. Большинство всё-таки побаивались говорить, им нужны были деньги, но скоро всё изменилось.
Ряд несчастных случаев в китайских компаниях были обнародованы. В 2021 году двое сотрудников платформы электронной коммерции Pinduoduo с разницей в несколько недель ушли из жизни. Один совершил суицид, а другой, после очередного напряжённого рабочего дня, потерял сознание и его не смогли спасти. Эти смерти стали поводом, после которого китайцы во всеуслышание заговорили, что концепция 996 - опасна.
Скандал раскручивался всё больше и больше и власти КНР наконец заговорили об этом. Стали говорить о разработке новых законов для решения трудовых споров. Вместе с этим в стране появилось движение Tang Ping ("лежать на ровном месте"). Оно занималось пропагандой жизни без такого сильного напряга и переработок.
Финал поставил Верховный суд Китая. В конце августа 2021 года были опубликованы заявления, что 996 - это незаконная система работы.
Также появились документы, где было видно, что компания заключает договор с сотрудниками, в котором был прописан отказ работника от оплаты за сверхурочные. Также появились документы, свидетельствующие о том, что офисе одной из фирм сотрудник в 5:30 утра упал в обморок и умер от сердечной недостаточности. Суд постановил, что причиной смерти стала работа и приказал выплатить семье погибшего 62 тысячи долларов.
10 судебных решений было всего вынесено: они коснулись трудовых споров, или принуждения к сверхурочной работе. Власти встали на сторону сотрудников.
Также появились документы, где было видно, что компания заключает договор с сотрудниками, в котором был прописан отказ работника от оплаты за сверхурочные. Также появились документы, свидетельствующие о том, что офисе одной из фирм сотрудник в 5:30 утра упал в обморок и умер от сердечной недостаточности. Суд постановил, что причиной смерти стала работа и приказал выплатить семье погибшего 62 тысячи долларов.
10 судебных решений было всего вынесено: они коснулись трудовых споров, или принуждения к сверхурочной работе. Власти встали на сторону сотрудников.
Источник:
АНТИФИШКИ
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я часто попадал в ситуацию когда приходилось срочно что то доделывать (писать программу какую то) и работать ночью, когда уже устал и слипаются глаза и факт в том что почти никогда у меня не получалось закончить работу нормально в таком режиме - я часами сидел разглядывал код и не мог понять почему он не выдает того результата который я ожидаю
в итоге забивал и шел спать, зато на утро на свежую голову я в течении 5-10 минут находил ошибку которую не мог выловить уставший в течении 3х часов к ряду
а всё просто - человеческий мозг тоже может уставать физически и в этом случае он просто уходит в "режим защиты" начинает тупить и не замечать очевидных вещей
и если подумать то человек имеющий нормальный отдых от работы - работает в полтора раза эффективней и быстрей чем тот кто авралит на износ
В СССР, например, многие медсёстры работали две ставки с четверью. По закону.
Сутки через сутки тоже работали.