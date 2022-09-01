Тонкое искусство пофигизма: настоящие чемпионы по невозмутимости в подборке фотографий

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Каждый день мы сталкиваемся с вещами, не вызывающими ничего кроме раздражения и стресса. Правда, далеко не все. Ведь некоторые даже в самых жёстких ситуациях включают такой уровень пофигизма, которому можно только позавидовать.
Именно таким людям и посвящена следующая подборка фотографий.
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