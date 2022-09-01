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Тонкое искусство пофигизма: настоящие чемпионы по невозмутимости в подборке фотографий

Тонкое искусство пофигизма: настоящие чемпионы по невозмутимости в подборке фотографий

Автор:
01 сентября 2022 22:55
Сообщество : Юмор
Метки: невозмутимость   подборка   пофигизм   спокойствие   фотографии   чемпионы пофигизма   
2858
20

Каждый день мы сталкиваемся с вещами, не вызывающими ничего кроме раздражения и стресса. Правда, далеко не все. Ведь некоторые даже в самых жёстких ситуациях включают такой уровень пофигизма, которому можно только позавидовать.

Именно таким людям и посвящена следующая подборка фотографий.

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Метки: невозмутимость   подборка   пофигизм   спокойствие   фотографии   чемпионы пофигизма   
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2  комментария
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38k
Мойша 44 минуты назад
Комментарий к фото
Так кот - англичанин.
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165
Бухаю по пятницам Полчаса назад
Мужичок с запрятанной бутылкой пива в заднем кармане очень подозрительно на кого-то похож. Нет. Не верю, что это он. Мог бы хотя бы Пескова или Шойгу за пивом послать.
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Антибиотик
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