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Интересное в скучном: креативные штрих-коды на различных упаковках

Интересное в скучном: креативные штрих-коды на различных упаковках

Автор:
31 августа 2022 21:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: богатая фантазия   креатив   подборка   фотографии   штрих код   штрих-коды   
1058
17

Богатая фантазия и креативность позволяют сделать интересными даже самые скучные вещи. Например, штрих-коды. Казалось бы, как можно разбавить чередующиеся друг за другом чёрно-белые полосы?

Однако находятся дизайнеры с фантазией, демонстрирующие, что даже тут они могут себя проявить и обозначить.

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Источник:

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Метки: богатая фантазия   креатив   подборка   фотографии   штрих код   штрих-коды   
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Похабыч Полчаса назад
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Антибиотик
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