Интересное в скучном: креативные штрих-коды на различных упаковках

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Богатая фантазия и креативность позволяют сделать интересными даже самые скучные вещи. Например, штрих-коды. Казалось бы, как можно разбавить чередующиеся друг за другом чёрно-белые полосы?
Однако находятся дизайнеры с фантазией, демонстрирующие, что даже тут они могут себя проявить и обозначить.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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