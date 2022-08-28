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Техника безопасности для слабаков: подборка фотографий очень смелых или слишком глупых людей

Техника безопасности для слабаков: подборка фотографий очень смелых или слишком глупых людей

Автор:
28 августа 2022 23:42
Сообщество : Юмор
Метки: Охрана труда   глупые люди   подборка   рабочие   техника безопасности   фотографии   
588
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Какую премию проще всего получить? Разумеется, премию Дарвина. Особенно, если напрочь забываешь о технике безопасности или даже не пытаешься о ней думать.

По крайней мере, к следующим людям это уж точно относится.

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Источник:

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Метки: Охрана труда   глупые люди   подборка   рабочие   техника безопасности   фотографии   
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