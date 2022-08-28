Техника безопасности для слабаков: подборка фотографий очень смелых или слишком глупых людей

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Какую премию проще всего получить? Разумеется, премию Дарвина. Особенно, если напрочь забываешь о технике безопасности или даже не пытаешься о ней думать.
По крайней мере, к следующим людям это уж точно относится.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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