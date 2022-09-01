В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича

Причём по довольно странной причине. Также под вопросом оказались выступления Галкина и Меладзе.
После 24.02 Андрей Макаревич уехал в Израиль и довольно жёстко высказывался о коллегах, которые остались в России и поддержали СВО. Затем раскритиковал и всех россиян.
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«Это просто шок, что он говорит, стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, в независимости от их взглядов.
Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем, развернутую против не только нашего государства, но, что самое страшное, против всего русского народа».
И небезызвестный Никита Джигурда:
«Что касается Макаревича и иже с ним, на мой взгляд, не надо прогибаться под изменчивый мир. Андрей Макаревич прогнулся, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. Естественно, люди творческие, тонкие, слыша из многих источников неправдивую и ложную информацию, увы, в какой-то момент верят в это. Но Андрей Макаревич целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что "не люди уехали из России, а Россия от людей", мол, остались всякие ***. Бог ему судья!
Такие люди материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество».
При этом Андрей Макаревич говорил, что всё равно будет выступать, его ближайший концерт вместе с «Машиной времени» был запланирован на 24 сентября. И должен был пройти в тбилисском Дворце спорта.
Этот концерт отменён - организаторы выступления сообщили, что в здании Дворца спорта провели срочный аудит и хотят делать ремонт.
На этой площадке также планировали выступить Максим Галкин и Валерий Меладзе. Теперь их мероприятия тоже под вопросом.
Отмену концерта Андрей Макаревич пока никак не прокомментировал, лишь выложил пост, посвящённый смерти Михаила Горбачёва:
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АНТИФИШКИ
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А большинство россиян не хотят уезжать. Здесь их Родина. И не важно ко у власти, какие времена переживает страна, просто нет другого места, где хочется жить.
Хоть какая зарплата, хоть какой комфорт, но многие лучше погибнут, чем уедут.
Я не знаю как это объяснить, но как можно жить в Израиле или на Кипре?
Ведь мы же здесь родились. Здесь росли, воспитывались. Наша страна, наша культура...
Просто все уехавшие не русские, не имеют корней, не имеют Родины. Не могу найти другого объяснения.
Уважай собеседника или оппонента.
Но у нас почему-то принято уходить громко хлопнув дверью. Или уехать максимально обосрав оставшихся.
Так напи@деть это надо уметь
А по поводу отмены концертов - интересненько)))