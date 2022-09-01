В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича

«Это просто шок, что он говорит, стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, в независимости от их взглядов.

Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем, развернутую против не только нашего государства, но, что самое страшное, против всего русского народа».

И небезызвестный Никита Джигурда: