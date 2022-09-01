FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6666 постов • 748 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича

В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича

Автор:
01 сентября 2022 14:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Концерт   выступление   дворец спорта   машина времени   организаторы   отмена   тбилиси   
512
6
2

Причём по довольно странной причине. Также под вопросом оказались выступления Галкина и Меладзе.

После 24.02 Андрей Макаревич уехал в Израиль и довольно жёстко высказывался о коллегах, которые остались в России и поддержали СВО. Затем раскритиковал и всех россиян.

Тут уже подключились и остальные деятели шоу-бизнеса. Например, Иосиф Пригожин:

«Это просто шок, что он говорит, стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, в независимости от их взглядов.

Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем, развернутую против не только нашего государства, но, что самое страшное, против всего русского народа».

И небезызвестный Никита Джигурда:

«Что касается Макаревича и иже с ним, на мой взгляд, не надо прогибаться под изменчивый мир. Андрей Макаревич прогнулся, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. Естественно, люди творческие, тонкие, слыша из многих источников неправдивую и ложную информацию, увы, в какой-то момент верят в это. Но Андрей Макаревич целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что "не люди уехали из России, а Россия от людей", мол, остались всякие ***. Бог ему судья!

Такие люди материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество».

При этом Андрей Макаревич говорил, что всё равно будет выступать, его ближайший концерт вместе с «Машиной времени» был запланирован на 24 сентября. И должен был пройти в тбилисском Дворце спорта.

Этот концерт отменён - организаторы выступления сообщили, что в здании Дворца спорта провели срочный аудит и хотят делать ремонт.

На этой площадке также планировали выступить Максим Галкин и Валерий Меладзе. Теперь их мероприятия тоже под вопросом.

Отмену концерта Андрей Макаревич пока никак не прокомментировал, лишь выложил пост, посвящённый смерти Михаила Горбачёва:

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Концерт   выступление   дворец спорта   машина времени   организаторы   отмена   тбилиси   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
сеньор Леонсио 43 минуты назад
После 24.02 Андрей Макаревич уехал в Израиль и довольно жёстко высказывался о коллегах, которые остались в России и поддержали СВО. Затем раскритиковал и всех россиян.(ц)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
u811 2 минуты назад
Да он просто выживший из ума старик. Любое движение не в направлении Макдональдса - для него возвращение к "ненавистному совку". Небось думал, что вот-вот упадет железный занавес и начнут выдавать талоны... Вот и слинял .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
harlamov Полчаса назад
Ну Макаревичу есть куда уехать. Он может и хочет уехать. Вот в этом собственно и разница.
А большинство россиян не хотят уезжать. Здесь их Родина. И не важно ко у власти, какие времена переживает страна, просто нет другого места, где хочется жить.
Хоть какая зарплата, хоть какой комфорт, но многие лучше погибнут, чем уедут.
Я не знаю как это объяснить, но как можно жить в Израиле или на Кипре?
Ведь мы же здесь родились. Здесь росли, воспитывались. Наша страна, наша культура...
Просто все уехавшие не русские, не имеют корней, не имеют Родины. Не могу найти другого объяснения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Б.Касторский 40 минут назад
Я лично абсолютно уверен, что отношение человека к любому событию может быть разным. Но зачем гнобить за его позицию? Правильной ты её считаешь или нет. Неужели Макаревич в какой-то момент решил, что он умнее всех? Я не спорю, он явно не глупый. Но ты же вместо того, что бы донести свою позицию и мотивировать её, просто заявил, что все кто остались по сути быдло.
Уважай собеседника или оппонента.
Но у нас почему-то принято уходить громко хлопнув дверью. Или уехать максимально обосрав оставшихся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 41 минуту назад
Вот так выглядит жизненный принцип: "Вылизывать жопы и приспосабливаться".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
P.F. 44 минуты назад
Какая же мразина этот Макар! Шел бы ты следом за своим кумиром...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Peter Griffin 44 минуты назад
Макаревич,Галкин,Меладзе-жиды.Не евреи.Жиды.Формируйте ваше отношение к ним через призму этой информации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
GROMOZEKA 46 минут назад
А макарка шутник, как я погляжу.
Так напи@деть это надо уметь


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Василенко Татьяна 47 минут назад
Один предатель скорбит о смерти другого...
А по поводу отмены концертов - интересненько)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Том Сойер 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Сергей Том Сойер 20 минут назад
Вот ещё руки пачкать, забвение и только это, другого не примут, причем игнор и забвение на всех уровнях - нет его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

166278



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Набирающие популярность в сообществах
Как с годами менялся актерский состав «Семейки Аддамс»
Как с годами менялся актерский состав «Семейки Аддамс»
Президент в рекламе пиццы. Зачем Горбачев снимался в рекламе
Президент в рекламе пиццы. Зачем Горбачев снимался в рекламе
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А о чём ещё думать

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#забавно#автомобили#автомир#знаменитости#Ynews#Еда#актёр
#Юмор#кино#животные#история#картинки#интересное#наука#подборка#театр#дтп
#факты#биография#шоу бизнес#в мире#люди#дети#Приколы#звезды#Реакция#сарказм
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ Андрей Макаревич назвал антипрививочников баранами Андрей Макаревич назвал антипрививочников баранами Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью» Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью» В Каунасе обычные дворы превратились в сцены В Каунасе обычные дворы превратились в сцены "Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабурова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире "Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабурова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель

На что жалуетесь?

Вернуться