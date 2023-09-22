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Иноагент Андрей Макаревич закрыл свой основной бизнес в России

Иноагент Андрей Макаревич закрыл свой основной бизнес в России

Автор:
22 сентября 2023 15:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ip   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   бизнес   выплаты   ликвидация   машина времени   музыкант   пенсия   
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Остальные активы музыканта заморожены.

В прошлом году Андрей Макаревич* уехал из России.

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Как сообщают, Макаревич вёл концертную деятельность на территории РФ в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Он зарегистрировал его в 2000 году и указал основной вид деятельности - работа в области исполнительских искусств. Теперь ИП ликвидировано.

У лидера «Машины времени» есть и другой бизнес, но он фактически заморожен. В компании «Самый Смак» Макаревич был соучредителем, за пршлый год её доход равен нулю. Музыкальная компания «Синтез старз» получила убыток в 300 000 рублей. Также артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Концертов в России музыкант больше не давал, однако перед новогодними корпоративами появился райдер «Машины времени». Группа была готова приехать в страны СНГ за гонорар около 9 миллионов рублей - за 50 минут выступления. Нашлись ли тогда заказчики - неизвестно.

На данный момент у Макаревича остался единственный источник дохода из России - государственная пенсия. К ней он получает 2 надбавки: как ветеран труда и народный артист. Выходит почти 60 тысяч рублей в месяц.

Чтобы получать выплату, нужно раз в год отмечаться в российском консульстве. Пенсию могут переводить на счёт или карту. Либо её будет получать третье лицо в России по доверенности.

Насколько известно, ещё никто из уехавших звёзд от пенсии не отказался.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом на территории России.

Источник:

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Метки: ip   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   бизнес   выплаты   ликвидация   машина времени   музыкант   пенсия   
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14  комментариев
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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14k
Ivan 15 минут назад
Забудьте уже про них про всех...
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37k
russger 19 минут назад
Нахрена столько фоток этого уепана. Даже читать противно
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1k
Руслана Тарасова 23 минуты назад
Что бы еврей Макаревич, да отказался от российской пенсии? Это из области фантастики.
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1k
Igor Grishaev 39 минут назад
Когда под видом критики пиарится эта надоевшая еврейская рожа. А то, вдруг, россияне забудут.
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10k
Сол Гудман 47 минут назад
Насколько известно, ещё никто из уехавших звёзд от пенсии не отказался.
Еще бы, ага, откажутся они
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27k
AzuveR 2 часа назад
Да и хер на него и остальных уехавших. Они свой выбор сделали.
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4k
Горожанин 2 часа назад
А как же Макаревич ж.о.п.у лизал и советской власти, и потом либеральной антисоветской, и потом постлиберальной. Как лизал, как лизал. Не стеснялся. Всегда был при власти. Но под старость лет старухе стало мало. Мало эту бездарную и бесголосую старуху власть стала привечать. И обиделась тогда старуха-Макаревич на власть сильно. И забуянила. Затопала ношками. Загорюнилась. И бросилась она в своё историческое корыто в надежде поймать золотую рыбку. Но в корыте старуха увидела только корыто и завыла ещё больше А всем интересно, чем сказка с этой дурой Макаровной закончится. Сериал, самый сказочный, в жизни всегда забавные, чем в кино. На то она жизнь - штука сложная))...
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457
thrashbox Горожанин Час назад
Ну да, "новый поворот" и вот это всё, бгг
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August

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