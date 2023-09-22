Иноагент Андрей Макаревич закрыл свой основной бизнес в России

Остальные активы музыканта заморожены.
В прошлом году Андрей Макаревич* уехал из России.
Как сообщают, Макаревич вёл концертную деятельность на территории РФ в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Он зарегистрировал его в 2000 году и указал основной вид деятельности - работа в области исполнительских искусств. Теперь ИП ликвидировано.
У лидера «Машины времени» есть и другой бизнес, но он фактически заморожен. В компании «Самый Смак» Макаревич был соучредителем, за пршлый год её доход равен нулю. Музыкальная компания «Синтез старз» получила убыток в 300 000 рублей. Также артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».
Концертов в России музыкант больше не давал, однако перед новогодними корпоративами появился райдер «Машины времени». Группа была готова приехать в страны СНГ за гонорар около 9 миллионов рублей - за 50 минут выступления. Нашлись ли тогда заказчики - неизвестно.
На данный момент у Макаревича остался единственный источник дохода из России - государственная пенсия. К ней он получает 2 надбавки: как ветеран труда и народный артист. Выходит почти 60 тысяч рублей в месяц.
Чтобы получать выплату, нужно раз в год отмечаться в российском консульстве. Пенсию могут переводить на счёт или карту. Либо её будет получать третье лицо в России по доверенности.
Насколько известно, ещё никто из уехавших звёзд от пенсии не отказался.
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом на территории России.
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Еще бы, ага, откажутся они