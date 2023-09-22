Иноагент Андрей Макаревич закрыл свой основной бизнес в России

На данный момент у Макаревича остался единственный источник дохода из России - государственная пенсия. К ней он получает 2 надбавки: как ветеран труда и народный артист. Выходит почти 60 тысяч рублей в месяц.

Чтобы получать выплату, нужно раз в год отмечаться в российском консульстве. Пенсию могут переводить на счёт или карту. Либо её будет получать третье лицо в России по доверенности.

Насколько известно, ещё никто из уехавших звёзд от пенсии не отказался.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом на территории России.