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Колоритные кадры с просторов России, на которые без самоиронии не взглянешь

Колоритные кадры с просторов России, на которые без самоиронии не взглянешь

Автор:
07 июня 2022 17:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   колорит   прикол   рассеянтсво   умом россию не понять   фото   
2757
16

Иронизировать над собственной страной мы можем сколько угодно, но жителям других мест этого делать не позволим.

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Источник:

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Метки: Россия   колорит   прикол   рассеянтсво   умом россию не понять   фото   
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4  комментария
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
Сортир Венедиктова..и подобного ему ублюдков...а не патриота..
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644
SoulSeeker 9 минут назад
Ну а мне кстати новая упаковка даже больше нравится (несмотря на то, что вызвана она дефицитом импортной краски, а не заботой о карманах покупателей или о бренности и бессмысленности траты природных ресурсов на украшение городских свалок) - минималистичная, практичная - есть даты, наименование, состав. А всяких не несущих смысловой нагрузки маркетинговых радужных картинок, имеющих примерно никакого отношения к содержимому - нету.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
аа..это все либеройды плачут..что теперь коробки не красочные...ни то что в ЕС и США сейчас..
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