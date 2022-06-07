Колоритные кадры с просторов России, на которые без самоиронии не взглянешь

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Иронизировать над собственной страной мы можем сколько угодно, но жителям других мест этого делать не позволим.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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