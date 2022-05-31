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15 случаев, когда создатели надписей чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы

15 случаев, когда создатели надписей чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы

Автор:
31 мая 2022 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   вывеска   забавно   комично   надпись   прикол   
213
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Создавая надпись, вывеску или рекламный плакат, стоит задуматься о том, как это всё будет потом читаться.

Вроде бы простая и очевидная мысль, но, кажется, многие об этом забывают. И в итоге надписи имеют двойной смысл, порой очень комичный. Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда что-то где-то читалось совсем не так, как хотел автор.


Мы не гламурных шофера…

×
×

Упку! Спас ибо за пок!

Причина 90% человек

Когда очень сильно НЕ хочешь продать квартиру

Надпись на салоне связи

Классика

Когда посоветовали хорошего дизайнера

Но его графический редактор — это WORD.


Был… Что?

Потрясающее сочетание

Женюка Вахаль Тетеян – это хозяин?

Мабу куты лалка

Территория машины

А то ставят свои автомойки где попало, ни стыда, ни совести!


Ещё один шедевр

Саса леле

Бутирано

Быстро, рано и тихо вообще помрёшь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   вывеска   забавно   комично   надпись   прикол   
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А.Берестенко Час назад
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Snezhinka

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