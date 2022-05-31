15 случаев, когда создатели надписей чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы

Вроде бы простая и очевидная мысль, но, кажется, многие об этом забывают. И в итоге надписи имеют двойной смысл, порой очень комичный. Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда что-то где-то читалось совсем не так, как хотел автор.

Мы не гламурных шофера…