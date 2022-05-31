15 случаев, когда создатели надписей чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы

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Создавая надпись, вывеску или рекламный плакат, стоит задуматься о том, как это всё будет потом читаться.
Вроде бы простая и очевидная мысль, но, кажется, многие об этом забывают. И в итоге надписи имеют двойной смысл, порой очень комичный. Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда что-то где-то читалось совсем не так, как хотел автор.
Мы не гламурных шофера…
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Упку! Спас ибо за пок!
Причина 90% человек
Когда очень сильно НЕ хочешь продать квартиру
Надпись на салоне связи
Классика
Когда посоветовали хорошего дизайнера
Но его графический редактор — это WORD.
Был… Что?
Потрясающее сочетание
Женюка Вахаль Тетеян – это хозяин?
Мабу куты лалка
Территория машины
А то ставят свои автомойки где попало, ни стыда, ни совести!
Ещё один шедевр
Саса леле
Бутирано
Быстро, рано и тихо вообще помрёшь
Источник:
АНТИФИШКИ
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