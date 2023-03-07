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Фото с просторов России с особым колоритом

Фото с просторов России с особым колоритом

Автор:
07 марта 2023 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Россия   жить в россии   забавно   идиоты   смешные фото   
1623
15

Россия - страна контрастов. Но единственное, что остаётся неизменным - это люди с юмором. У нашего человека есть особый, тонкий способ посмеяться над всем, даже над самим собой. В этой подборке собраны комичные и каламбурные кадры с просторов России.

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Метки: Прикол   Россия   жить в россии   забавно   идиоты   смешные фото   
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2  комментария
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4k
Alexbux1 19 минут назад
Комментарий к фото
Ну да, вытяжку то нормальную сделать никак. Зато бабок все хотят.
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2k
Froll 15 минут назад
Какая то сомнительная безопасность.Все привыкнут что эти дети картонные и не будут обращать внимание.А ребёнок выйдет на переход и его не заметят.

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