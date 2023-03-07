Фото с просторов России с особым колоритом

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Россия - страна контрастов. Но единственное, что остаётся неизменным - это люди с юмором. У нашего человека есть особый, тонкий способ посмеяться над всем, даже над самим собой. В этой подборке собраны комичные и каламбурные кадры с просторов России.
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14. В Красноярске картонных детей поставили у пешеходных переходов, выглядит жутко, но это забота о безопасности
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