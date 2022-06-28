Однажды в России: подборка нестандартных ситуаций, к которым нас не готовила жизнь

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Мы с вами живем в удивительной стране, где ежеминутно происходят странные вещи. В данном посте собрана их фотофиксация, которая точно поднимет вам настроение. Тот случай, когда вопросов больше, чем ответов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Самому нужно теперь к врачу, а потом- в аптеку.
Других объяснений у меня нет.