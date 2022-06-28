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Однажды в России: подборка нестандартных ситуаций, к которым нас не готовила жизнь

Однажды в России: подборка нестандартных ситуаций, к которым нас не готовила жизнь

Автор:
28 июня 2022 16:28
Сообщество : Юмор
Метки: Однажды в России   Россия   Юмор   жить в россии   на своей волне   прикол   смех   чудики   
4993
16
Мы с вами живем в удивительной стране, где ежеминутно происходят странные вещи. В данном посте собрана их фотофиксация, которая точно поднимет вам настроение. Тот случай, когда вопросов больше, чем ответов.
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Источник:

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Метки: Однажды в России   Россия   Юмор   жить в россии   на своей волне   прикол   смех   чудики   
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5  комментариев
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14k
Broser Час назад
Это же кукла Вуду. Так вот почему Байден постоянно падает.
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4k
bumtester 36 минут назад
Яндекс лавка
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1k
Vadim Balabanov 51 минуту назад
С аптекой все сломалось : глаза, мозг, вера в людей... Нельзя так.
Самому нужно теперь к врачу, а потом- в аптеку.
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97
Purple_Bear 56 минут назад
п. 13 "Цирк Никулина" возможно на улице с односторонним движением установлен? Чтобы водитель в зеркало заднего вида мог легко разглядеть рекламу.
Других объяснений у меня нет.
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24k
Bayker Час назад
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