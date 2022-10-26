40 безумных фото без контекста

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В сабреддите r/hmmm реальность снова и снова побеждает любую дикую выдумку. У этих фотографий нет предыстории, нет контекста, а здравым смыслом там вообще не пахнет. А главное — чем дольше на них смотришь, тем смешнее они становятся!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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