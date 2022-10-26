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40 безумных фото без контекста

40 безумных фото без контекста

Автор:
26 октября 2022 16:35
Сообщество : Юмор
Метки: без контекста   безумие   дичь   забавно   смешные фото   странные фото   
864
41

В сабреддите r/hmmm реальность снова и снова побеждает любую дикую выдумку. У этих фотографий нет предыстории, нет контекста, а здравым смыслом там вообще не пахнет. А главное — чем дольше на них смотришь, тем смешнее они становятся!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: без контекста   безумие   дичь   забавно   смешные фото   странные фото   
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3  комментария
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14k
Элитный тигр 6 часов назад
Какая лютая дичь...
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20k
Alf 3 часа назад
Улыбнула лапка на моцике.
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Porky Pig

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