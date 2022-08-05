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14 колоритных кадров с просторов нашей необъятной родины

14 колоритных кадров с просторов нашей необъятной родины

Автор:
05 августа 2022 20:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   забавно   колоритные фото   родина   смешно   
1932
15

Наша страна - полна сюрпризов, потому понять ее могут только те, кто здесь живет. Каждый день мы сталкиваемся с атмосферой и колоритом России, которые кому-то покажутся странными, а для нас они являются родными и душевными.

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Источник:

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Метки: Россия   жить в россии   забавно   колоритные фото   родина   смешно   
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2  комментария
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19k
babuby 54 минуты назад
Ну а что! Не глупо, не зло, ...
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3k
Peter Griffin 24 минуты назад
Я так понял,самая первая машина в ряду везёт напитки)
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