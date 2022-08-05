14 колоритных кадров с просторов нашей необъятной родины

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Наша страна - полна сюрпризов, потому понять ее могут только те, кто здесь живет. Каждый день мы сталкиваемся с атмосферой и колоритом России, которые кому-то покажутся странными, а для нас они являются родными и душевными.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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