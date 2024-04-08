Ученый 8 лет держал в «заточении» клещей без еды: удивительные результаты «голодного» эксперимента

Этот вид клещей, не переносит никаких заболеваний, микроорганизмов, но их укус болезненный. Боль в месте укуса сильная и проходит в течение недели.

Эксперимент

Биолог Шеперд получил 13 клещей этого вида в подарок. Среди них были шесть самочек, четыре самца и три нимфы (так называют личинок подростков). Восемь лет они спокойно жили в лаборатории, питаясь мышами и крысами, пока ему в голову не пришла идея изучить их способности.