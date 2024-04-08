Ученый 8 лет держал в «заточении» клещей без еды: удивительные результаты «голодного» эксперимента

Профессор решил изучить подробнее одну особенность восточноафриканских клещей и запер их в одиночестве на 8 лет. Зная эту информацию, вы наверняка задумались, о какой такой особенности идет речь? Дело в том, что они легко могут жить без какого-либо питания… годами. И Джулиан Шеперд был крайне заинтересован, как долго клещи проживут. Во время проведения эксперимента обнаружилась ещё одна особенность вида.
Питание аргасовых клещей
Эти насекомые не так сильно раздуваются после приема пищи, поскольку в возрасте нимфы и, будучи уже взрослыми, питаются часто и быстро.
Этот вид клещей, не переносит никаких заболеваний, микроорганизмов, но их укус болезненный. Боль в месте укуса сильная и проходит в течение недели.
Эксперимент
Биолог Шеперд получил 13 клещей этого вида в подарок. Среди них были шесть самочек, четыре самца и три нимфы (так называют личинок подростков). Восемь лет они спокойно жили в лаборатории, питаясь мышами и крысами, пока ему в голову не пришла идея изучить их способности.
По прошествии четырех абсолютно голодных лет, четыре самца умерли. Профессор прождал ещё четыре года, и пожалел бедняжек, снова начав их кормить. Так что, никто не знает, сколько ещё могли прожить остальные.
Особенности размножения
Пока шло исследование, выяснилась ещё одна очень интересная способность. Одна из самочек принесла потомство, сразу после того как их снова начали кормить. Но, ведь самцы умерли четыре года назад. По мнению Д. Шеперда, она сохранила биологический материал, полученный от самца при его жизни. Этот вид клещей никогда не размножается используя партеногенез – однополое размножение, поэтому такой вывод наиболее подходящий.
Самка решила, что после стольких лет голода, наступили светлые времена, и тут же использовала возможность принести потомство.
Что интересно, спустя 27 лет те самые клещи улетели самолётом на родину. Учёные решили, что они заслужили пожить на воле. А профессор занимается другими исследованиями.
Как вы считаете, стоило продолжить эксперимент? Чтобы узнать точно, сколько лет смогут прожить остальные клещи? Или этих шокирующих знаний достаточно?
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Как то не очень верится.