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Ученый 8 лет держал в «заточении» клещей без еды: удивительные результаты «голодного» эксперимента

Ученый 8 лет держал в «заточении» клещей без еды: удивительные результаты «голодного» эксперимента

Автор:
08 апреля 2024 11:14
Сообщество : Эксперименты
Метки: клещ   наука   ученные   факты   фото   эксперименты   
2793
4

Профессор решил изучить подробнее одну особенность восточноафриканских клещей и запер их в одиночестве на 8 лет. Зная эту информацию, вы наверняка задумались, о какой такой особенности идет речь? Дело в том, что они легко могут жить без какого-либо питания… годами. И Джулиан Шеперд был крайне заинтересован, как долго клещи проживут. Во время проведения эксперимента обнаружилась ещё одна особенность вида.

Питание аргасовых клещей

Эти насекомые не так сильно раздуваются после приема пищи, поскольку в возрасте нимфы и, будучи уже взрослыми, питаются часто и быстро.

Этот вид клещей, не переносит никаких заболеваний, микроорганизмов, но их укус болезненный. Боль в месте укуса сильная и проходит в течение недели.

Эксперимент

Биолог Шеперд получил 13 клещей этого вида в подарок. Среди них были шесть самочек, четыре самца и три нимфы (так называют личинок подростков). Восемь лет они спокойно жили в лаборатории, питаясь мышами и крысами, пока ему в голову не пришла идея изучить их способности.

По прошествии четырех абсолютно голодных лет, четыре самца умерли. Профессор прождал ещё четыре года, и пожалел бедняжек, снова начав их кормить. Так что, никто не знает, сколько ещё могли прожить остальные.

Особенности размножения

Пока шло исследование, выяснилась ещё одна очень интересная способность. Одна из самочек принесла потомство, сразу после того как их снова начали кормить. Но, ведь самцы умерли четыре года назад. По мнению Д. Шеперда, она сохранила биологический материал, полученный от самца при его жизни. Этот вид клещей никогда не размножается используя партеногенез – однополое размножение, поэтому такой вывод наиболее подходящий.

Самка решила, что после стольких лет голода, наступили светлые времена, и тут же использовала возможность принести потомство.

Что интересно, спустя 27 лет те самые клещи улетели самолётом на родину. Учёные решили, что они заслужили пожить на воле. А профессор занимается другими исследованиями.


Как вы считаете, стоило продолжить эксперимент? Чтобы узнать точно, сколько лет смогут прожить остальные клещи? Или этих шокирующих знаний достаточно?

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Метки: клещ   наука   ученные   факты   фото   эксперименты   
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8  комментариев
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6k
Денис Час назад
Скрестили учёные слона со слонихой. Но не ради научного эксперимента, чисто так, позырить.
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449
Алексей Куликов 3 минуты назад
8 лет взрослая особь?
Как то не очень верится.
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10k
Maximvs Полчаса назад
Автор (переводчик) - клещи - не насекомые!!!!
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892
cdzpm 36 минут назад
Стоило сжечь их
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1k
Николай 51 минуту назад
Наши иксодовые клещи тоже довольно живучи, я такого питомца посадил в пластиковую банку из под фотоплёнки, и спустя пару месяцев он оказался жив.
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20k
Bill 55 минут назад
Если все эти восемь лет получать зарплату за наблюдение над клещами - то конечно стоило бы продолжить эксперимент.
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6k
jfk Час назад
лучше бы выяснил, как этих сидоров вывести
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2320 постов (2281 в горячем)

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