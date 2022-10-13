«Демон клещей»: против этого метеорита у динозавров не было шансов

Это судьба!

Такое ощущение, что этот астероид был как будто специально направлен к Земле с целью стереть с её лица весь существовавший мир, чтобы здесь зародилось потом что-то новое. Вот несколько интересных фактов:

1. Слишком крутой угол падения. Из-за этого в воздух поднялось огромное количество пыли, углекислого газа и соединений серы. Будь угол падения, например, в 15 градусов, последствия были бы не такими катастрофическими. Поднявшаяся пыль затмила солнце, и из-за нехватки света растения погибли. Травоядным динозаврам стало нечем питаться, а вслед за ними слегли и хищники. Да и климат в те времена был намного мягче и теплее, чем сейчас. Скрылось солнце, и на Земле стало очень холодно, что не перенесли также теплолюбивые растения и животные (температура упала примерно на 26 градусов). Но это ещё не все беды, которые вызвал такой угол падения: этот удар должен был вызвать мощные цунами – волны поднялись бы на 50-100 м и устремились бы вглубь материков, нещадно смывая всё на своём пути. Высокотемпературная ударная волна вызвала бы лесные пожары по всему миру, а это значит, что воздух также был бы отравлен сажей и угарным газом.