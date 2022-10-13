«Демон клещей»: против этого метеорита у динозавров не было шансов

«Демон клещей», Чиксулуб - именно так на языке майя называется ударный кратер, который оставил после своего приземления крупный метеорит, упавший на Землю примерно 66 млн лет назад и погубивший бывших хозяев нашей планеты – динозавров.
Почему последствия этого падения были настолько фатальными? Могло ли быть всё иначе?
Зелёные леса, в которых кипела жизнь. Множество видов животных, которых мы никогда больше не увидим. Пестрящий красками растительности мир. Всё это погибло и превратилось в мёртвую ледяную пустыню из-за страшной катастрофы. Вот что рассказывал планетолог Дэниел Дурда из исследовательского института Колорадо: «За несколько минут или даже часов пышный и живой мир превратился в опустошённый. Особенно в области тысяч квадратных километров вокруг места удара – всё было уничтожено начисто».
О месте падения
Геологи нашли место падения метеорита – кратер диаметром в 180 км на полуострове Ютакан в Мексике в 1978 году совершенно случайно во время геофизических исследований на дне Мексиканского залива: команда исследователей обнаружила подводную дугу протяжённостью в 70 км в форме кольца, а продолжение этой дуги было замечено на суше, на северо-западе полуострова. Вместе дуги складываются в окружность диаметром в 180 км. Ударное происхождение этого кратера было доказано по гравитационной аномалии внутри кольцеобразной структуры, а также по присутствию горных пород, характерных только для ударно-взрывного породообразования, этот вывод подтвердили также химические исследования грунтов и детальная космическая съёмка местности.
Каким был космический убийца?
Диаметр этого «незваного гостя» приблизительно равнялся 15 км, а на момент столкновения с Землёй его скорость составляла 60 000 км/ч и летел он под углом в 60 градусов к поверхности, которую пробил примерно на 30 км. Раскинулся кратер на 120 км – он образовался сразу же после удара, затем обрушился и расширился примерно до 200 км. Сейчас границы его «спрятались» под донными отложениями.
Это судьба!
Такое ощущение, что этот астероид был как будто специально направлен к Земле с целью стереть с её лица весь существовавший мир, чтобы здесь зародилось потом что-то новое. Вот несколько интересных фактов:
1. Слишком крутой угол падения. Из-за этого в воздух поднялось огромное количество пыли, углекислого газа и соединений серы. Будь угол падения, например, в 15 градусов, последствия были бы не такими катастрофическими. Поднявшаяся пыль затмила солнце, и из-за нехватки света растения погибли. Травоядным динозаврам стало нечем питаться, а вслед за ними слегли и хищники. Да и климат в те времена был намного мягче и теплее, чем сейчас. Скрылось солнце, и на Земле стало очень холодно, что не перенесли также теплолюбивые растения и животные (температура упала примерно на 26 градусов). Но это ещё не все беды, которые вызвал такой угол падения: этот удар должен был вызвать мощные цунами – волны поднялись бы на 50-100 м и устремились бы вглубь материков, нещадно смывая всё на своём пути. Высокотемпературная ударная волна вызвала бы лесные пожары по всему миру, а это значит, что воздух также был бы отравлен сажей и угарным газом.
2. Размер метеорита очень внушительный. Если бы даже упал метеорит диаметром в 300 метров, то он бы уничтожил какой-нибудь крупный город вроде Москвы. А тут аж 15 км! Согласно компьютерному моделированию, в воздух было выброшено 15 трлн тонн сажи и пепла, а ещё это столкновение пробудило вулканы возникновением мощной сейсмической волны: в противоположной точке от удара начались обильные излияния лавы, что сделало Землю ещё более похожую на настоящий ад.
3. Место падения было очень «удачным»: бурение скважин в кратере показало, что астероид угодил в месторождение гипсового камня. Взрыв частично испарил его, в результате чего в атмосферу отправились миллиарды тонн сульфатной пыли и сернистых газов – тех самых веществ, которые вырабатывают вулканы. Здесь любой вулкан позавидовал бы!
Таким образом, энергия, образовавшаяся от этого столкновения, равна примерно 10 млрд атомных бомб, подобных той, что была сброшена на Хиросиму.
Можно ли сейчас избежать такого столкновения?
Наверняка вас интересует ответ на этот вопрос, ведь читателю понятно, что повторись ещё раз такое событие, и от нас ничего тоже не останется. По данным современной науки, за последние 250 млн лет произошло 9 массовых вымираний живых организмов со средним интервалом в 30 млн лет. Эти катастрофы можно связать с падением на Землю крупных астероидов или комет. Даже мелкие «камушки» могут навредить работе околоземных спутников, а более крупные пробьют и обшивку космического корабля.
Чтобы защитить Землю от «непрошенных гостей», была организована служба постоянного мониторинга за всеми небесными объектами. В крупных обсерваториях за небом следят телескопы-роботы. В этой программе участвует большинство обсерваторий мира, и все данные постоянно отслеживаются, ведь земляне понимают, что мы должны защищать свой единственный родной дом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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