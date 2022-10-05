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Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли

Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли

Автор:
05 октября 2022 09:35
Сообщество : Космос
Метки: интерено   искусственный спутник Земли   космос   наука   спутник   факты   фото   
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В 1957 году СССР запустил в космос «Спутник». С этого началась космическая эра человечества.

НИИ-4 в подмосковном Болшеве, засекреченный военный институт, который занимается расчетами для баллистических ракет, 1955 год. Одну из его просторных комнат занимают «фантазеры» - так прозвали ученых, задачей которых было продумать вероятные проблемы в космических полетах. В космос еще никто не летал, после Великой Отечественной прошло всего десять лет.

Время от времени «фантазеры» шумно спорят: человека нельзя отправить в космос – он сгорит, когда будет спускаться на Землю, в невесомости его «раздует» или разорвет на части; радиация его погубит и т.д. Иногда на крики из комнаты прибегают люди из других отделов и, покрутив пальцем у виска, тихо прикрывают дверь к этим любителям научной фантастики.

Но проходит всего два года и «фантазеры» становятся теми, кто работает над самым амбициозным проектом человечества: они запускают в космос первый искусственный спутник Земли.

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Нужна ракета

Прежде чем подойти к идее запуска на орбиту Земли искусственного тела, нужно было спроектировать то, что его туда доставит - ракету.

«История создания первого спутника есть история ракеты. Ракетная техника Советского Союза и США имела немецкое начало», – отмечает ученый-конструктор Борис Черток.

После Великой Отечественной войны советские изобретатели получили доступ к немецкой трофейной технике, в частности к «Фау-2» – ракете с дальностью полета до 320 км, которая совершила первый в мире суборбитальный космический полет. Они досконально изучили трофей и создали на его базе ряд советских ракет. Имя руководителя советской космической программы Сергея Королева строго засекречено (его карьера тоже необычна: в 1938 году он был осужден на 10 лет лагерей, а потом переведен в так называемую «шарашку» – закрытое конструкторское бюро для осужденных ученых).

Под его началом в 1954 году появляется «семерка» – ракета Р-7, с дальностью полета до 9500 км.

«Когда в 1957 году с полигона Тюра-Там [потом его переименовали в космодром Байконур] была запущена баллистическая ракета Р-7 и попала в цель на полигоне на Камчатке, стало понятно, что у нас есть носитель для запуска спутника на орбиту. Я, честно говоря, до этого не верил, что все 32 двигателя ракеты могут одновременно начать и штатно отработать», – вспоминал академик Георгий Успенский, один из «фантазеров» из той самой шумной комнаты.


Объект «Д»

Тут же изменилось отношение к группе «фантазеров». Им поручили создание первого спутника под названием объект «Д». Его масса должна была составить 1000-1400 кг, а вес аппаратуры для исследований – еще 200-300 кг. Один из вариантов спутника даже предусматривал контейнер с «биологическим грузом» – подопытной собакой. Иными словами, это был не миниатюрный «Спутник», а тяжелая махина, которую надеялись вывести на орбиту с помощью Р-7 в 1957-1958 годах.

Однако вскоре стало очевидно, что уложиться в эти сроки с таким трудоемким проектом невозможно. Работы затягивались. Кроме того, в СССР узнали, что аналогичные работы идут в США – запуск Minimum Orbital Unmanned Satellite of Earth был намечен на то же время. Тогда Королев принял решение отказаться от «тяжеловеса» в пользу простого и легкого аппарата всего с двумя радиомаяками.


«Люди спали на раскладушках в конструкторском бюро»

Внешне спутник выглядел как герметичный алюминиевый шар с четырьмя антеннами, диаметром 58 см и весом всего 83,6 кг. Внутри помещались два радиопередатчика. Причем, диапазон передатчиков выбрали такой, чтобы следить за спутником могли даже радиолюбители. Многие из них запомнили этот характерный звук Бип-Бип-Бип, когда «Спутник» пролетал над ними.

Проектировали спутник супербыстрыми темпами. «Люди сутками не покидали рабочие места, спали на раскладушках в королёвском конструкторском бюро! Да и сам первый спутник, конечно, был весьма простой по конструкции и “начинке”. В него поставили датчик, который нужен для исследования – как радиоволны проходят через атмосферу. Тогда даже этого не знали», – рассказывал Успенский.

В итоге между успешным испытанием Р-7 в августе 1957 года и запуском спутника прошло всего два месяца. 4 октября 1957 года в 22:28 по московскому времени ракета-носитель со спутником была запущена в космос.

Первый спутник человечества просуществовал недолго – 92 суток, до 4 января. Он успел совершить 1440 оборотов вокруг Земли, а его радиопередатчики работали в течение двух недель с момента запуска. Из-за трения о верхние слои атмосферы он потерял скорость, вошел в плотные слои и сгорел.


Красная Луна

Известие о запуске советского спутника произвело эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты со всего мира называли его «вселенским потрясением» и «не только крупным научным достижением, но и одним из величайших событий в истории всего мира». В американской прессе его прозвали Red Moon (Красная Луна).

Многие в те дни пытались разглядеть «Спутник» в лучах восходящего или заходящего cолнца. Правда, видеть они могли только центральный блок ракеты (до тех пор, пока он не сгорел), а не маленький шарик меньше метра в диаметре. Но даже главная советская газета «Правда» считала, что это «детали», и призывала людей всей планеты смотреть на небо.

Но запуск имел не только научное, но и большое политическое значение. 4 октября стало ясно, что у Советского Союза есть многоступенчатая межконтинентальная ракета, против которой была бессильна противовоздушная оборона. Это изменило всю систему международных отношений.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интерено   искусственный спутник Земли   космос   наука   спутник   факты   фото   
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4  комментария
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92k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Это был колоссальный прорыв
Учитывая, что автор Фау - Вернер фон Браун руководил аналогичны проектом в США
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28k
Ashabad 24 минуты назад
Button сегодня жжёт. если уж ты упоминаешь, что Королёв сидел, то не забудь упомянуть, что он сидел за нецелевую растрату денег.
Не надо подпускать антисоветскую агитацию, как тихий "пшик" в переполненном метро.
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−10
Александра С Час назад
Мы первыми были во всем. Первый спутник. Первый Человек в космосе. Первый зонд на Венере...
Тут даже американцы проигрывали по всем критериям. У них их первый астронавт в космосе и то под вопросом. Выйти по баллистической траектории и приводниться - это не два витка вокруг Земли, который совершил Ю, Гагарин.
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7k
evenSeven Час назад
Да, были времена...
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