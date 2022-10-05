Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли

НИИ-4 в подмосковном Болшеве, засекреченный военный институт, который занимается расчетами для баллистических ракет, 1955 год. Одну из его просторных комнат занимают «фантазеры» - так прозвали ученых, задачей которых было продумать вероятные проблемы в космических полетах. В космос еще никто не летал, после Великой Отечественной прошло всего десять лет.

Время от времени «фантазеры» шумно спорят: человека нельзя отправить в космос – он сгорит, когда будет спускаться на Землю, в невесомости его «раздует» или разорвет на части; радиация его погубит и т.д. Иногда на крики из комнаты прибегают люди из других отделов и, покрутив пальцем у виска, тихо прикрывают дверь к этим любителям научной фантастики.

Но проходит всего два года и «фантазеры» становятся теми, кто работает над самым амбициозным проектом человечества: они запускают в космос первый искусственный спутник Земли.