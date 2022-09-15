Оопарты - загадочные артефакты вне времени

История мира полна курьёзов и неразгаданных тайн. Кому из нас не хотелось бы узнать ответы на вопросы о том, как на самом деле вымерли динозавры или каким образом строились египетские пирамиды?
Причём, это лишь капля в океане загадок, которые на протяжении веков заставляли исследователей и ученых морщить лбы в попытке вникнуть в смысл того или иного артефакта.
На этом канале я часто касаюсь загадок, которые бросают вызов общепринятым представлениям о мире и истории. Они пробуждают наше воображение, заставляют мыслить нестандартно и искать ответы на, казалось бы, обыденные вопросы в новых плоскостях.
А квинтэссенцией загадок истории, по моему мнению, являются оопарты - археологические артефакты, которые выглядят необычными, а порой и неуместными в том месте, где их обнаружили. Тем самым они бросают вызов классическому прочтению мировой истории.
Некоторые называют их "неуместными артефактами", оказавшимися слишком продвинутыми для технологий того времени, к которому их относят. Как раз о некоторых из них и пойдёт речь в этой статье.
Что такое оопарты?
Представьте себе на мгновение такой сценарий: группа археологов и антропологов исследует участок земли, на котором, как считается, когда-то существовало древнее человеческое поселение.
Внезапно в докембрийских отложениях они находят странную металлическую сферу с насечками, которая выглядит настоящим "пришельцем из будущего". Нечто похожее происходило со многими артефактами в самых разных частях мира.
Как это можно объяснить? Не следует ли нам начать переписывать учебники по истории, чтобы вписать такие находки во временные рамки, как-то объяснив их? Или всё же эти находки являются хитроумными мистификациями? Чтобы исключить сфальсифицированные археологические находки, я постараюсь основываться исключительно на тех артефактах, происхождение которых подтвердилось официально.
Сам термин "оопарты" приписывают американскому натуралисту, писателю и криптозоологу - Ивану Теренсу Сандерсону. Рассказывая об одной из странных археологических находок, конструкция которой не совпадала с имеющимися в то время технологиями, он написал о ней "out-of-place artifact", что позже сократили до "oopart".
Но в то время как одни оопарты позволили совершить прорыв в изучении истории, другие стали настоящим разочарованием, оказавшись ничем иным, как подделкой. Если же посмотреть на "неуместные артефакты", обнаруженные в наши дни, то количество фальсификаций приближается к 99%.
Вызов для историков или розыгрыш?
О том, что такое оопарты, сказано немало, но, возможно, вы не знали, что это явление породило несколько забавных шуток. Причем, главными героями в них иногда оказывались известные люди.
К примеру, однажды Артур Конан Дойл разыграл палеонтологов, которые проводили раскопки недалеко от его дома. Писатель под покровом ночи пробрался на место исследований и прикопал там несколько повседневных вещей, а на следующий день со смехом наблюдал за реакцией поражённых археологов.
Другим, не менее известным человеком, который провернул подобный фокус, был Чарльз Дарвин. Как известно, его теория эволюции долго не могла перебороть библейскую версию происхождения Homo sapiens. Устав от бесконечных споров, он решил устроить для археологов ироничную шутку: подбросил на место раскопок скелет примата и палку, похожую на клюшку. Этим он хотел показать, что наши предки-гоминиды тоже играли в гольф.
Но если оставить исторические анекдоты в стороне, то в реальности дело обстоит таким образом, что большинство ученых отказывается признавать подлинность оопартов. Главным образом, это связано с невозможностью подвергнуть "неуместные артефакты" радиоуглеродному датированию, поскольку на них отсутствует необходимый для этого органический материал.
Примеры
Тем не менее, я расскажу о некоторых из оопартов, которые выглядят наиболее правдоподобно, так как факт их существования подтверждался или известными институтами, или даже на государственном уровне.
Древнее кольцо-часы
Обнаружение кольца со встроенными часами рядом с 400-летней гробницей династии Мин, возможно, является одним из самых загадочных археологических открытий последних десятилетий.
Его нашли китайские археологи при раскопках одной из гробниц. Когда они вынули саркофаг из земли, то услышали, как об дно могилы со звоном ударился какой-то предмет. Звук смутил исследователей, ведь он был металлическим.
Когда они убрали землю, то поняли, что это было позолоченное кольцо с часами, стрелки которых замерли на отметке - 10:06. По своему внешнему виду часы соответствовали 20 веку. Но как они там оказались? Гробница, судя по внешнему виду, не была разграблена, а значит никто не заглядывал в это место в течение 400 лет.
На данный момент известно то, что часы подлинные, а раскопки в этом месте были приостановлены. Ответа на вопрос о том, как они там очутились, по-прежнему нет
Пенни из штата Мэн
Другой удивительный артефакт, который кажется мне довольно интересным - это любопытная монета, найденная в американском штате Мэн. Многие считают её одним из самых странных археологических артефактов на этом континенте.
Дело в том, что эта монета датируется периодом с 1065 по 1080 годы нашей эры и, по мнению исследователей, специализирующихся в этом вопросе, она была изготовлена в Норвегии в период правления Олафа III.
По логике вещей эта монета должна окончательно доказать тот факт, что викинги посещали Америку раньше Христофора Колумба, но официальная история отказывается это подтвердить.
Между прочим, Государственный музей штата Мэн и Смитсоновский институт признали монету подлинной, хотя нет недостатка в ученых, которые утверждают, что если монета и является подлинной, то её наверняка подбросили на место раскопок современники.
Голова Калицтлауака
Ещё один оопарт, о котором я хотел бы вам рассказать - это загадочная терракотовая голова. Она была найдена в 1933 году археологом Хосе Гарсия Пайоном в районе мексиканского городища Калицтлауака.
Этот артефакт находился внутри нетронутого ацтекского погребения, которое удалось датировать по обнаруженным там предметам. Судя по всему, голову изготовили не позднее 1476 года.
А любопытнее всего то, что этот небольшой терракотовый предмет (его ширина составляет примерно 3 сантиметра) изображает лицо человека с европеоидными чертами, и он близок по стилю к древнеримской скульптуре. Исследователи даже сумели классифицировать его благодаря схожести с римскими статуэтками, изготовленными во II веке до н. э..
Но как голова из Калицтлауака могла оказаться на американском континенте за сотни лет до прибытия туда Колумба? Неужели между Римом и Америкой когда-то существовал трансокеанский путь?
Как и в предыдущем случае, многие институты считают артефакт подлинным, хотя критики у него тоже имеются. В частности, некоторые полагают, что голову подбросили на место раскопок недоброжелатели Пайона, чтобы дискредитировать археолога.
Среди других версий можно встретить такие: она попала туда вместе с экспедициями Колумба и Кортеса; фигурку привезли в Америку через Азию на торговом корабле или голова находилась на борту унесённого ветрами римского судна.
А что думаете вы? Имеют ли эти оопарты под собой реальную основу или все они были сфальсифицированы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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