Оопарты - загадочные артефакты вне времени

А квинтэссенцией загадок истории, по моему мнению, являются оопарты - археологические артефакты, которые выглядят необычными, а порой и неуместными в том месте, где их обнаружили. Тем самым они бросают вызов классическому прочтению мировой истории.

Некоторые называют их "неуместными артефактами", оказавшимися слишком продвинутыми для технологий того времени, к которому их относят. Как раз о некоторых из них и пойдёт речь в этой статье.

Что такое оопарты?

Представьте себе на мгновение такой сценарий: группа археологов и антропологов исследует участок земли, на котором, как считается, когда-то существовало древнее человеческое поселение.

Внезапно в докембрийских отложениях они находят странную металлическую сферу с насечками, которая выглядит настоящим "пришельцем из будущего". Нечто похожее происходило со многими артефактами в самых разных частях мира.

Как это можно объяснить? Не следует ли нам начать переписывать учебники по истории, чтобы вписать такие находки во временные рамки, как-то объяснив их? Или всё же эти находки являются хитроумными мистификациями? Чтобы исключить сфальсифицированные археологические находки, я постараюсь основываться исключительно на тех артефактах, происхождение которых подтвердилось официально.