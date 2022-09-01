Почему Северная Африка, которая была житницей античного мира, превратилась в пустыню

Некогда она кормила всю Римскую империю, ещё и на себя оставалось. А сегодня стала выжженной землёй.
Небывалый экономический рост Африки начался ещё во времена Карфагена. По тем временам, огромного города-государства, который производил и экспортировал текстиль, стекло, керамику, оружие, парфюмерию, оливковое масло и вино.
Также там вовсю сажали ячмень и пшеницу. На территориях современных Марокко, Туниса и Ливии выращивали овощи и фрукты - снимали по несколько урожаев в год. По плодородности с этими землями могла соперничать лишь Сицилия.
Карфагеняне были не только военными соперниками Рима, но и экономическими. Благодаря благодатным землям и климату, они уделывали римлян по всем фронтам, даже овивкового масла и вина они производили больше. До поры до времени, Рим это терпел.
Потом ему это надоело и началась Первая пуническая война. Затем - Вторая, когда в гости к римлянам нагрянул Ганнибал и почти два десятка лет наводил шороху на итальянском сапожке. Потом случилась Третья пуническая и разрушение Карфагена. Мечта римлян исполнилась и они стали единоличными владыками Средиземноморья.
В первую очередь, они резко сократили производство оливок и винограда на тех территориях, которые раньше подчинялись Карфагену. И засадили всё пшеницей. Эта житница поставляла хлеб и после падения Рима - в Византийскую империю, а после завоевания арабами, экспорт пошёл по всему Ближнему Востоку.
Если вернуться в сегодняшнее время, то страны Северной Африки до сих пор остаются самыми развитыми на континенте. Исключение - ЮАР, но с этой страной отдельная история. И основой процветания Севера до сих пор остаётся сельское хозяйство. Например, Тунис один из главных поставщиков оливок, зерновых, цитрусовых, томатов.
Но этого уже мало. Со времён античности население Туниса выросло до 12 миллионов человек и прокормить себя уже не может. В Марокко 37 миллионов граждан - с продовольствием там получше, но еды всё равно не хватает, плюс случаются регулярные засухи.
В Египте и Алжире ситуация ещё хуже. Сельскому хозяйству уделяется гораздо меньше внимания, чем промышленности. Это понятно, потому что промышленное производство приносит больше прибыли, но населению от этого не легче. Не стоит забывать и о демографии: в начале ХХ века египтян было 13 миллионов и еды худо-бедно хватало на всех. Теперь их 102 миллиона и прокормить себя они уже не могут. Фермеры страдают от нехватки воды, удобрений и пестицидов. Сельхозугодия застраиваются жилыми зданиями. Правительство смотрит на это сквозь пальцы, отдавая приоритет промышленности и туризму. В итоге, Египет импортирует 60% продовольствия.
В Алжире изо всех сил качают нефть и газ и импортируют 45% продовольствия.
В целом, это тоже можно понять. Странно другое - почему наравне с развитием сферы услуг и промышленности не выделить часть бюджета на субсидии сельского хозяйства? Да, экономический рост был бы не таким быстрым, зато и голодных (а значит и народных волнений) было бы меньше. Сейчас в том же Египте и Алжире половине населения денег едва хватает на еду. Египет и Магриб когда-то кормили Европу, а теперь закупают продовольствие по всему миру.
При этом, в регионе можно избавиться от продовольственной проблемы. В странах Центральной Африки та же самая нехватка воды и опустынивание. Но там с этим борются: в проект “Великой Зелёной стены” планируют вложить 33 миллиарда долларов. Так что остальным странам континента есть на кого равняться.
Ну а самый амбициозный проект по восстановлению земель предпринял ливийский правитель Муаммар Каддафи.
В 1984 году уже было известно, что под пустыней Сахара есть огромные резервуары воды и Каддафи приказал прорыть разветвлённую сеть каналов и акведуков. И проект сработал - мелиорация стала восстанавливать ливийские земли.
И это был шанс изменить всю экономическую ситуацию в странах Магриба. Можно было бы вновь озеленить пустыню и навсегда решить проблему голода. Но началась гражданская война и проект уничтожили. Создать что-то подобное больше никто уже не смог.
Вот так Северная Африка из житницы античного и средневекового мира превратилась в одного из главных покупателей продовольствия. Поэтому когда в ООН говорят о возможном дефиците и голоде, то в первую очередь вспоминают об Африке. Без постоянного импорта продовольствия там просто будет нечего есть.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Партия приказала северным корейцам меньше есть
- Стадо диких кабанов подкатывает к мытищинцам
- Что вызывает постоянное чувство голода?
- В каких ситуациях поедание насекомых у славян считалось допустимым и приемлемым?
- Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины
У него было много интересных, реальных проектов для развития Африки (включая внедрение золотого динара) - по большому счету, за это его и грохнули...
_______
В те времена Римская империя по количеству жителей была меньше, чем Токио и Шанхай вместе взятые. Немудрено, что их могла прокормить северная Африка.
Конечно, ЮАР - это исключение, ведь он даже исходя из названия никакого отношения к "Северной Африке" не имеет.
Но климат постепенно изменяется. И это вовсе не влияние человека.
Шли дожди, текли реки, теплая погода - вот и несколько урожаев за год.
Потом началось опустынивание....
Карта северной Африки 1500 года с изображением городов в центре Сахары.
Сдается мне, что города в центре Сахары точно такие же реальные, как царство пресвитера Иоанна в Азии, которое так долго искал Плано Карпини))))
они побоялись впускать Каддафи в глобальную экономику, запретили Ливии развиваться...
Будь проклята Америка
Интенсивное сельское хозяйство уничтожает плодородные слои, раз. Второе: для орошения полей начинают прокладывать каналы и строить ирригационные системы от ближайших рек, а любая вода, даже пресная, несет с собой часть соли, которая оседает в почве, превращая ее в песок. Третье: каждый сорт злаковых берет определенные химические элементы из почвы, опустошая ее. К примеру, выращивание пшеницы для почвы куда тяжелее, чем, к примеру, ржи, - пшеница вытягивает почти все полезные элементы из гумуса, так, что на третий год посадки семян они уже не взойдут, - почве нужно будет дать несколько лет "отдыха", тем более, постоянно ее удобряя. Это значит, что при уборке пшеницы нельзя будет обрезать ее под самый корень, оставляя стебли для скота, который, поедая их, будет тут же унавоживать почву.
А еще - помните, что символом Ливана, к примеру, является знаменитый на весь древний мир Ливанский кедр? Эта знаменитость сыграла с ним злую шутку - ливанский кедр - отличная древесина для строительства кораблей, как и не менее знаменитая иберийская сосна, которых вырубили почти без остатка.
Плюс, бесконечные войны Раннего Средневековья, Крестовые походы, истощение почвы, ухудшение качества жизни - и в итоге некогда процветающие "житницы" Рима, такие как Александрия, Палестина и Сирия сегодня влачат жалкое существование.
НО нужно бабло, и уверенность, что тебя не грохнут, как Каддафи
В Советском Союзе тоже поворачивали реки вспять, и прокладывали ирригацию от Сырдарьи и Амударьи к хлопковым колхозным полям в Средней Азии, что привело к полному исчезновению Аральского моря.
Так что не стоит путать божий дар с яичницей - Каддафи был обычным популистом, не имеющим никакого понятия ни о инженерии, ни о промышленности, ни о сельском хозяйстве. Громкие заявления действуют лишь а дураков.