Почему Северная Африка, которая была житницей античного мира, превратилась в пустыню

Также там вовсю сажали ячмень и пшеницу. На территориях современных Марокко, Туниса и Ливии выращивали овощи и фрукты - снимали по несколько урожаев в год. По плодородности с этими землями могла соперничать лишь Сицилия.

Карфагеняне были не только военными соперниками Рима, но и экономическими. Благодаря благодатным землям и климату, они уделывали римлян по всем фронтам, даже овивкового масла и вина они производили больше. До поры до времени, Рим это терпел.

Потом ему это надоело и началась Первая пуническая война. Затем - Вторая, когда в гости к римлянам нагрянул Ганнибал и почти два десятка лет наводил шороху на итальянском сапожке. Потом случилась Третья пуническая и разрушение Карфагена. Мечта римлян исполнилась и они стали единоличными владыками Средиземноморья.