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Стадо диких кабанов подкатывает к мытищинцам

Стадо диких кабанов подкатывает к мытищинцам (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   голод   еда   животные   кабаны   лосиный остров   московская область   мытищи   
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Начало 2022 года отметилось в России сильными снегопадами. От этого страдают не только люди, но и животные. Так в Мытищах местные жители периодически видят стадо кабанов, которое состоит из 20 особей.
Предположительно кабаны выходят из национального парка "Лосиный остров" в поисках еды. Очевидцы говорят, что они не проявляют агрессию и просто ждут от людей какой-нибудь пищи.
Специалисты просят россиян не подходить к диким животным из-за смертельной опасности, а также не подкармливать их, потому что есть вероятность, что кабаны начнут выходить к людям всё чаще в поисках легкой добычи. Однако экспертов никто не слушает, а местные жители постоянно их кормят.

Источник:

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Метки: Ynews   голод   еда   животные   кабаны   лосиный остров   московская область   мытищи   
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7  комментариев
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1k
Вадим Курбатов 3 часа назад
Специалисты правильно говорят, не стоит прикармливать, а то будет как с чурбаньем которое в своё время тоже подкармливали из жалости, а теперь оно отожралось и оборзело, вот и здесь так же будет. Тем более, что и те, и другие где-то на одной ступени развития стоят.
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1k
Виктор Полесов Полчаса назад
по ходу те же самые кабаны
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Атомный Крот 55 минут назад
"Мытищинские кроты снова в деле!"

Чего-то вспомнилось.
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refis 2 часа назад
Прочитав заголовок, я подумал, что тут будет пост про лиц нетрадиционной национальности
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Женя 2 часа назад
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58
Павел 2 часа назад
Было же недавно. Прикормили диких лошадей, и они давай деревню терроризировать. Да и про медведей в том году статья была - выходят на дорогу и требуют пожрать. В якутии вроде бы.
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