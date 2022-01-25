Стадо диких кабанов подкатывает к мытищинцам

Специалисты просят россиян не подходить к диким животным из-за смертельной опасности, а также не подкармливать их, потому что есть вероятность, что кабаны начнут выходить к людям всё чаще в поисках легкой добычи. Однако экспертов никто не слушает, а местные жители постоянно их кормят.