Стадо диких кабанов подкатывает к мытищинцам

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Начало 2022 года отметилось в России сильными снегопадами. От этого страдают не только люди, но и животные. Так в Мытищах местные жители периодически видят стадо кабанов, которое состоит из 20 особей.
Предположительно кабаны выходят из национального парка "Лосиный остров" в поисках еды. Очевидцы говорят, что они не проявляют агрессию и просто ждут от людей какой-нибудь пищи.
Специалисты просят россиян не подходить к диким животным из-за смертельной опасности, а также не подкармливать их, потому что есть вероятность, что кабаны начнут выходить к людям всё чаще в поисках легкой добычи. Однако экспертов никто не слушает, а местные жители постоянно их кормят.
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