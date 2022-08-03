Суперпища, которая спасёт планету от голода

Энсету вздутую называют также "ложным бананом". Энсета - главное растение Эфиопии, где оно уже спасает от голода людей. Ложный банан - родственник обычного банана, но его плоды несъедобны. Зато стебли и корни можно есть. Они богаты крахмалом, из них делают каши и лепёшки.

Ложные бананы устойчивы к засухам, не болеют, сажать их можно в любое время года. 60 энсет способны кормить семью из пяти человек целый год.