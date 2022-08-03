Суперпища, которая спасёт планету от голода

Климат на планете меняется не в лучшую сторону. Учёные предупреждают, что из-за глобального потепления мы можем лишиться нашей любимый еды к 2050 году.
На Земле более 7000 разновидностей съедобных растений, а человечество в основном ест только 15 из них. Один крупный неурожай этих пятнадцати, и наступит голод. Когда-то картошка спасла Европу от голода, когда был неурожай пшеницы. Возможно, нам тоже пора искать альтернативу привычным овощам, фруктам, злакам на случай, если в средней полосе из-за глобального потепления будет тропический климат. Вот несколько возможных претендентов на замену, если в мире станет жарче и суше.
Бобы марама выращивают на юге Африки, а с некоторых пор ещё в США и Австралии. Они успешно растут в самой бедной почве и засуха им тоже нипочём. Богатые полезными микроэлементами и жирными кислотами бобы можно варить, жарить, делать из них муку. По вкусу жареные бобы марама похожи на кешью. Эти бобы известным человечеству с древнейших времён.
Энсету вздутую называют также "ложным бананом". Энсета - главное растение Эфиопии, где оно уже спасает от голода людей. Ложный банан - родственник обычного банана, но его плоды несъедобны. Зато стебли и корни можно есть. Они богаты крахмалом, из них делают каши и лепёшки.
Ложные бананы устойчивы к засухам, не болеют, сажать их можно в любое время года. 60 энсет способны кормить семью из пяти человек целый год.
Пандан называют ложным ананасом, однако в отличие от плодов ложного банана плоды пандана можно и нужно есть. Пандан растёт на островах в Тихом океане. Невысоким деревьям приходится постоянно иметь дело с сильным ветром, поэтому пандан научился выбрасывать из ствола воздушные корни и использовать их в качестве подпорок. Из-за этих необычных корней дерево иногда называют шагающим.
Пандан неприхотлив и растёт на какой угодно почве, лишь бы светило солнце. Плоды пандана варят, делают из них сок, десерты, лепёшки, едят сырыми. Они сладкие и ароматные. Из листьев пандана кровельного делают крыши для хижин.
Листья древесного шпината в сыром виде ядовиты. Сваренные листья - источник витаминов, железа и кальция. Варят их не меньше 15-20 минут. Древесный шпинат растёт на мексиканском полуострове Юкатан. Ему не страшна ни засуха, ни сильный ветер, а главное - шпинат не едят насекомые-вредители.
Листья кактуса нопаль можно есть в любом виде, главное очистить их от колючек. Плоды кактуса, которые мексиканцы называют "туна", по вкусу напоминают землянику. Нопаль не только вкусный, но и очень полезный - его использую для производства лекарств.
Кактус нопаль изображён на гербе и флаге Мексики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И варианта только два - либо саму пищу делать как можно дешевле ( минимальное расстояние, минимум вложений на выращивание - а это только эндемики, то что здесь и так само растёт), либо чтоб люди зарабатывали больше и это без разного рода экспроприаций уже не обойдётся, слишком велико неравенство по доходам в мире
В России всегда было, есть, и будет всё отлично с едой.
Глобальное потепление - чушь. Теплее - да. В России хуже от этого - нет. Отлично, выяснили, что это чушь. Всё остальное не важно.
Тут я полностью поддерживаю Собакевича - "я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот."
тк. из этого всего "изобилия" реально питательные только бобы...