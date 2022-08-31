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Анализ ДНК помог разобраться в убийстве, совершённом в 12 веке

Анализ ДНК помог разобраться в убийстве, совершённом в 12 веке

Автор:
31 августа 2022 17:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ашкенази   Великобритания   Генетика   анализ ДНК   антисемитизм   днк   история   насилие   скелеты   средние века   
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В 2004 году на дне средневекового колодца в Норвиче (Англия) были найдены останки 17 тел (шесть взрослых и 11 детей). Чтобы понять, кем были жертвы, ученые изучили ДНК шести скелетов. Они использовали новую технологию, которая одновременно расшифровывает миллионы фрагментов ДНК.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ашкенази   Великобритания   Генетика   анализ ДНК   антисемитизм   днк   история   насилие   скелеты   средние века   
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3  комментария
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4k
GROMOZEKA 4 часа назад
Как говорится "по горячим следам"
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49k
Сергей 3 часа назад
Вот поэтому евреям все должны...Холокост фигня...их бидолаг оказывается еще с 12 века обижали...P/S Больше на этом шарике никогда и никого не убивали и не уничтожали и не стирали из истории...только бедный еврейцев...которым теперь за это все должны...
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23k
albedo 3 часа назад
И за что народ ростовщиков не любит? (сарказм)
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