Анализ ДНК помог разобраться в убийстве, совершённом в 12 веке

На фотографиях, сделанных во время раскопок, видно, что тела были брошены в колодец вместе, головой вперед. Это кадр из документального фильма BBC под названием «History Cold Case: The Bodies in a Well».



Тщательное изучение костей взрослого человека показало переломы, вызванные ударом о дно колодца. Но на детских костях не было видно таких же повреждений, что позволяет предположить, что они были брошены вслед за взрослыми, которые смягчили падение их тел.



Ранее ученые рассматривали возможность смерти от болезни. Но экспертиза костей не показала признаков проказы или туберкулеза.



Норидж был районом, где с 1135 года проживала большая еврейская община, и многие из них жили недалеко от этого колодца. Но есть исторические записи о преследовании евреев в средневековой Англии, в том числе и в Норидже.



Софи Кэбот, археолог и эксперт по еврейской истории Нориджа, сказала, что еврейский народ был приглашен королем в Англию в качестве ростовщиков. В то время христианская интерпретация Библии не позволяла христианам давать деньги в долг и взимать проценты. Это считалось грехом.



Таким образом, денежные средства для крупных проектов поступали от еврейской общины, и некоторые из ее представителей стали очень богатыми людьми, что, в свою очередь, вызывало недовольство других жителей Нориджа.



Исследование опубликовано в журнале Current Biology.