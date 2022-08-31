Анализ ДНК помог разобраться в убийстве, совершённом в 12 веке

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В 2004 году на дне средневекового колодца в Норвиче (Англия) были найдены останки 17 тел (шесть взрослых и 11 детей). Чтобы понять, кем были жертвы, ученые изучили ДНК шести скелетов. Они использовали новую технологию, которая одновременно расшифровывает миллионы фрагментов ДНК.
Исследование показало, что все останки принадлежали евреям-ашкенази. Ученые полагают, что эта группа людей стала жертвой антисемитского насилия в 12 веке.
В результате изучения останков выяснилось, что четверо из погибших были близкими родственниками. Среди них были три сестры возрастом от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет и молодая женщина. Также были определены физические черты мальчика в возрасте до 3 лет: у него были голубые глаза и рыжие волосы, что соответствует историческим описаниям евреев, живших в Европе.
В результате изучения останков выяснилось, что четверо из погибших были близкими родственниками. Среди них были три сестры возрастом от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет и молодая женщина. Также были определены физические черты мальчика в возрасте до 3 лет: у него были голубые глаза и рыжие волосы, что соответствует историческим описаниям евреев, живших в Европе.
Ученые реконструировали лицо взрослого мужчины (слева) и ребенка (справа)
Считается, что эта группа евреев-ашкенази были родом из Руана в Нормандии и говорила по-французски. Было обнаружено, что у них имелись некоторые генетические заболевания, которым подвержены и современные ашкеназы.
В отличие от других массовых захоронений, в которых тела укладывались упорядоченно, скелеты из этого колодца были расположены странно и перемешаны, скорее всего, потому, что тела вскоре после смерти бросили туда головой вперед. Явный признак массовости жертв в результате голода, болезни или убийства.
Радиоуглеродное датирование останков относит смерть этих людей примерно к концу 12-го — началу 13-го века — периоду хорошо задокументированных вспышек еврейских погромов в Англии.
Конечно, ученые не могут выяснить, какие события непосредственно вызвали гибель 17 человек. Эту загадку анализ ДНК решить не в состоянии. Но, тем не менее, проведенное исследование — большой шаг вперед, считает генетик Ян Барс из Музея естественной истории в Лондоне. «Нашей основной задачей было установить личность этих людей на этническом уровне», — говорит он.
В отличие от других массовых захоронений, в которых тела укладывались упорядоченно, скелеты из этого колодца были расположены странно и перемешаны, скорее всего, потому, что тела вскоре после смерти бросили туда головой вперед. Явный признак массовости жертв в результате голода, болезни или убийства.
Радиоуглеродное датирование останков относит смерть этих людей примерно к концу 12-го — началу 13-го века — периоду хорошо задокументированных вспышек еврейских погромов в Англии.
Конечно, ученые не могут выяснить, какие события непосредственно вызвали гибель 17 человек. Эту загадку анализ ДНК решить не в состоянии. Но, тем не менее, проведенное исследование — большой шаг вперед, считает генетик Ян Барс из Музея естественной истории в Лондоне. «Нашей основной задачей было установить личность этих людей на этническом уровне», — говорит он.
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Останки были найдены во время строительства торгового центра Castlepoint, ныне известного как Chantry Place.
Останки были обнаружены строителями в 2004 году на дне колодца Чапелфилд в Норидже (А). На рис. B показан вертикальный разрез ствола скважины с западной стороны
Выводы исследования основаны на археологических записях, исторических документах, анализе ДНК и костей и компьютерном моделировании.
«Было довольно удивительно, что изначально неопознанные останки заполнили исторический пробел о том, когда впервые сформировались определенные еврейские общины, и о происхождении некоторых генетических нарушений, — добавляет эволюционный генетик и соавтор исследования Марк Томас из Университетского колледжа Лондона. — Никто раньше не анализировал древнюю еврейскую ДНК из-за запрета на нарушение еврейских могил. Однако мы не знали об этом до тех пор, пока не провели генетический анализ».
Исследование возглавила судебный антрополог профессор Сью Блэк, ранее работавшая в Университете Данди. «Возможно, мы говорим о преследовании. Возможно, мы говорим об этнической чистке», — говорит профессор Блэк.
«Было довольно удивительно, что изначально неопознанные останки заполнили исторический пробел о том, когда впервые сформировались определенные еврейские общины, и о происхождении некоторых генетических нарушений, — добавляет эволюционный генетик и соавтор исследования Марк Томас из Университетского колледжа Лондона. — Никто раньше не анализировал древнюю еврейскую ДНК из-за запрета на нарушение еврейских могил. Однако мы не знали об этом до тех пор, пока не провели генетический анализ».
Исследование возглавила судебный антрополог профессор Сью Блэк, ранее работавшая в Университете Данди. «Возможно, мы говорим о преследовании. Возможно, мы говорим об этнической чистке», — говорит профессор Блэк.
На фотографиях, сделанных во время раскопок, видно, что тела были брошены в колодец вместе, головой вперед. Это кадр из документального фильма BBC под названием «History Cold Case: The Bodies in a Well».
Тщательное изучение костей взрослого человека показало переломы, вызванные ударом о дно колодца. Но на детских костях не было видно таких же повреждений, что позволяет предположить, что они были брошены вслед за взрослыми, которые смягчили падение их тел.
Ранее ученые рассматривали возможность смерти от болезни. Но экспертиза костей не показала признаков проказы или туберкулеза.
Норидж был районом, где с 1135 года проживала большая еврейская община, и многие из них жили недалеко от этого колодца. Но есть исторические записи о преследовании евреев в средневековой Англии, в том числе и в Норидже.
Софи Кэбот, археолог и эксперт по еврейской истории Нориджа, сказала, что еврейский народ был приглашен королем в Англию в качестве ростовщиков. В то время христианская интерпретация Библии не позволяла христианам давать деньги в долг и взимать проценты. Это считалось грехом.
Таким образом, денежные средства для крупных проектов поступали от еврейской общины, и некоторые из ее представителей стали очень богатыми людьми, что, в свою очередь, вызывало недовольство других жителей Нориджа.
Об этом открытии было рассказано в документальном фильме BBC под названием «History Cold Case: The Bodies in a Well».
Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Тщательное изучение костей взрослого человека показало переломы, вызванные ударом о дно колодца. Но на детских костях не было видно таких же повреждений, что позволяет предположить, что они были брошены вслед за взрослыми, которые смягчили падение их тел.
Ранее ученые рассматривали возможность смерти от болезни. Но экспертиза костей не показала признаков проказы или туберкулеза.
Норидж был районом, где с 1135 года проживала большая еврейская община, и многие из них жили недалеко от этого колодца. Но есть исторические записи о преследовании евреев в средневековой Англии, в том числе и в Норидже.
Софи Кэбот, археолог и эксперт по еврейской истории Нориджа, сказала, что еврейский народ был приглашен королем в Англию в качестве ростовщиков. В то время христианская интерпретация Библии не позволяла христианам давать деньги в долг и взимать проценты. Это считалось грехом.
Таким образом, денежные средства для крупных проектов поступали от еврейской общины, и некоторые из ее представителей стали очень богатыми людьми, что, в свою очередь, вызывало недовольство других жителей Нориджа.
Об этом открытии было рассказано в документальном фильме BBC под названием «History Cold Case: The Bodies in a Well».
Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ашкенази Великобритания Генетика анализ ДНК антисемитизм днк история насилие скелеты средние века
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