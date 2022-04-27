Тресковая война: как Исландия победила Великобританию

Думаете, современная история не знает удивительных примеров противостояния маленького большому? Ну что ж, у нас для вас есть пример того, как крохотная Исландия с помощью одной лишь дипломатии смогла победить Великобританию... в тресковых войнах.
Началось все еще в 1950-х годах и длилось аж до 1970-х. Прозвали так войны из-за британских газетчиков, но это были полноценные столкновения. Правда, до полномасштабного мордобоя не дошло, но факт остается фактом: Исландия и Великобритания были практически на грани войны.
А все из-за морских ресурсов. Дело в том, что даже сейчас страны между собой грызутся из-за различных обитателей вод: то ЕС добывает слишком много рыбы, и это не нравится Норвегии, то французы и англичане не могут поделить морского гребешка.
Вообще, вопрос о территориальных водах поднимали уже давно. С XVII века действовал принцип "свободных морей", но уже позднее, с развитием техники и технологий, удавалось добывать очень и очень много. Плюс ко всему, в водах находили нефть и алмазы.
Поэтому в послевоенном мире территориальные воды наконец начали обретать своих хозяев. В том числе и благодаря президенту США Трумэну: именно он первым в одностороннем порядке объявил, что Вашингтон имеет исключительное право на богатство своего континентального шельфа. И там, конечно, есть нефть.
Тогда Штаты смогли получить в свое распоряжение 1,9 млн квадратных километров — это что-то вроде площади всей Мексики. А уже после, в 60-х установились границы для всех государств. То есть теперь у каждой страны была 12-мильная суверенная зона, если государство выходит к морю, а еще у каждой страны 200 миль исключительной экономической зоны.
Так вот, вернемся к треске. Исландия в целом в прошлом веке не могла похвастаться теми богатствами, которые у нее есть сейчас. Это была бедная страна, которая очень долго вообще не была независимой. Сначала островное государство принадлежало Норвегии, а затем Дании.
Вести тут сельское хозяйство было тяжело, да и богатств тут не было. Зато тут было море и бесконечное, кажется, число рыбы. Все благодаря Гольфстриму. Здесь обитает более 50 видов рыбы, в том числе очень и очень ценная атлантическая треска, одна из главных промысловых рыб.
Треска в принципе — очень вкусная и полезная рыба. Кроме того, из печени этого зверя делают паштет и консервы, а также рыбий жир.
Англичане, конечно, считали, что имеют право на морские воды Исландии чуть ли не с XV века — именно тогда англосаксы впервые начали добывать тут рыбу. Однажды это не стерпел даже король Дании Эрик Померанский, и пожаловался Генриху V на то, что моряки-рыболовы истощили воды. А затем, когда это не возымело эффекта, с англичанами было вообще запрещено торговать.
Позже, в конце XV века, английские дипломаты начали заключать с Данией семилетние договоры, которые позволяли купцам ловить рыбу в Исландии.
Уже в конце позапрошлого века морская живность становилась все более и более истощаемым ресурсом в Исландии. Англичанам нужно было больше, но датское правительство запретило ловить рыбу вокруг Исландии и Фарерских островов.
Британцы не отнеслись к этому серьезно из-за опасений, что и другие страны могут поступить так же. И уже тогда британцы начали бряцать своей мощью. В 1896-1897 годах эскарда дважды подходила к Рейкьявику. А в апреле 1899 года датская каноньерка пыталась задержать английское судно "Каспий". Шкипера удалось арестовать, но вот "Каспий" сбежал.
В итоге тогда Дания проиграла эту борьбу. И в 1901 году страны подписали соглашение о зонах рыбной ловли на 50 лет. Тогда было решено, что английские траулеры не подходят к Исландии ближе трех морских миль. А дальше конфликт развивался ровно вокруг того, что именно считать суверенными исландскими водами.
Дело в том, что в 1944 году Исландия получила независимость. И сразу же новое государство стало искать способы пересмотреть соглашение с Великобританией о рыболовных зонах.
А все потому, что в годы войны исландцы пользовались своими водами практически единолично. А уже после в воды острова-государства стали заходить суда других стран. И, конечно, тут на первых местах была Великобритания — именно эта страна была первой среди потребителей рыбы во всем регионе.
В итоге популяция рыбы стала стремительно сокращаться. Из прибрежных вод практически исчезла сельдь, и в итоге местные рыбаки оставались в минусе. Это негативно влияло на экономику молодого государства, и потому сразу после истечения соглашения с Великобританией Исландия объявила о расширении зоны до четырех миль.
Британия, надеясь на свою мощь, тогда обратилась в Международный суд ООН в Гааге. А еще ввела санкции против рыбной промышленности Исландии, для которой как раз Великобритания была основным рынком сбыта выловленной рыбы.
Но в итоге Исландия разыграла свой козырь — участок океана от Гренландии и Исландии до Великобритании, в котором могли проходить советские атомные подлодки, чтобы подойти вплотную к американской границе.
На тот момент в Исландии была действующая американская военная база. И в итоге страна заключила соглашение с США об обороне (тогда у нее не было своей армии), вступила в НАТО и сразу же стала стратегически важным членом Альянса.
Великобритания уже была членом Альянса, и свободно заходила в порты Исландии. А когда Британия закрыла исландским рыбакам доступ в свои порты, Рейкьявик обратился в сторону, в которую, казалось, стране НАТО вообще не свойственно смотреть. Да, Исландия заключила договор с СССР, который действовал вплоть до распада страны. В ответ СССР поставлял нефть, оборудование, лес, автомобили, а также в принципе поддерживал со страной дружеские отношения.
И, конечно, это не могло не остаться незамеченным для США. Страна начала покупать у Исландии замороженную треску, а также повлияла на Италию и Португалию, которые начали покупать клипфиск. И в итоге санкции Великобритании оказались бесполезными. Но вот только Лондон это не сильно волновало.
Изменить позицию он решил только после длительных переговоров, которые инициировала Организация европейского экономического сотрудничества. Пугало эту организацию то, что Исландия все плотнее и плотнее дружила с СССР. И в итоге Великобритания признала четырехмильную зону и отменила санкции, введенные в 1956 году. Дальнейшие споры должны были быть решены на конференции ООН, вот только окончательно решить их смогли лишь в 1982 году.
Как раз в 1956 году к власти в Исландии приходит правительство, состоявшее в основном из центристских и левых партий. Среди них были и партии, которые открыто симпатизировали СССР. Изначально это правительство обещало пересмотреть договор с НАТО и США и расширить территориальные воды.
Великобритании члены этого правительства предложили постепенно вывести рыбаков за пределы 12 миль от исландских берегов. Британцы, не долго думая, ответили, что делать этого не будут, так как тут они обитают аж с XV века.
Одновременно с этим в ООН проходила первая конференция по морскому праву. В 1958 году она закончилась ничем, и потому Исландия в одностороннем порядке объявила о расширении своих территориальных вод до 12 миль.
Англичане не стали признавать такое расширение, ровно как и все страны НАТО. Более того, такое решение Рейкьявика они осудили. А британские моряки намеренно продолжили рыбачить возле исландских берегов.
У Исландии тогда на балансе береговой охраны было семь суден. Были они маленькими, и потому, когда пытались арестовывать британские суда, им в ответ дерзили, пытались убегать, и привело это к нескольким столкновениям.
Англичане отправили к берегам Великобритании свои морские суда, которые занимались сопровождением рыболовов и патрулем исландских вод. Всего против семи приграничных кораблей Исландии вышло 53 корабля Королевского флота.
Исландцы, конечно, отбивались, как могли. Потомки викингов все равно мешали английским рыбакам, даже если тех прикрывали эсминцы.
В итоге даже случилось несколько очень неприятных инцидентов на грани открытого военного конфликта: британцы угрожали затопить исландскую каноньерку, а один из кораблей и вовсе арестовал исландских моряков. Более того, береговая охрана Исландии обстреляла носовую часть британского траулера, который пытался сбежать.
Справедливости ради, в большинстве случаев использовались холостые снаряды, но иногда доходило даже до боев. Никто не пострадал, но обстановка накалилась до предела. Война в итоге продолжалась два года.
Исландцы хоть и не смогли полностью изгнать английских рыбаков, но заставили их ограничиваться теми зонами, которые охраняли ВМС. Один из мощнейших флотов своего времени под управлением ветеранов Второй мировой войны, способный достигнуть берегов Исландии за два дня, встретил достойное сопротивление. При этом дальние военно-морские экспедиции дорого обходились бюджету Соединенного Королевства. Но главным оружием исландцев была не береговая охрана, а шантаж.
Дело в том, что британцы были искренне уверены, что в Исландии настроения раскола общества. Им казалось, что только левые, находящиеся у власти, недовольны НАТО и хотят расширения вод.
Но вот на самом деле после того, как они начали свой поход против Исландии, оказалось, что люди против Британии. Прошло даже несколько крупных митингов, в которых люди открыто выражали протест Лондону и требовали выхода из НАТО и расширения территориальных вод.
Собственно, этого люди и добились. Летом 1958 года премьер-министр страны и МИД заявили, что Исландия покидает Альянс и закрывает единственную американскую базу в столь стратегически важном регионе, если британские военные корабли войдут в 12-мильную зону. Генсек НАТО Поль-Анри Спаак пытался найти компромисс для обеих сторон, но решить проблему не получилось.
Все из-за того, что исландцы были уверены: НАТО на стороне англичан. Послу США в стране заявляли, что положение — абсолютно нелепое, и что Исландии приходится продолжать дипломатические отношения со страной, которая открыто применила против нее военную силу.
Американцам очень не хотелось, чтобы Исландия оказалась во власти СССР окончательно, и потому в 1960 году, когда началась вторая конференция ООН, Канада и США решили занять позицию компромисса.
На конференции эти страны представили проект "6+6" для спорных зон. Согласно проекту, приморские страны получали исключительное право на 12 миль прибрежных вод. Но если так уж сложилось исторически, что государство имело право на вылов рыбы в регионе, оно могло вести промысел не ближе, чем шесть миль от берега.
Исландцы ожидаемо не согласились на новые условия, и потому проект не набрал двух третей голосов в ООН, а потому и не был принят.
После этого Минюст Исландии снова напомнил НАТО о том, что страна не прочь покинуть альянс. При этом официально исландские политики отрицали какую-либо связь между тресковыми войнами и политикой в отношении НАТО.
Стоит напомнить, что Исландия была в фаворе у СССР. И, конечно, Москва поддержала Рейкьявик, а потому у НАТО был серьезный повод беспокоиться. Альянс начал формально и неформально призывать Лондон к миру, и в итоге британский флот был вынужден покинуть 12-мильную зону. В ответ и исландцы начали вести себя куда более сдержанно.
Уже в следующем 1961 году Великобритания признала 12-мильную зону Исландии, и Великобритания приняла все требования страны. Правда, страны условились, что все дальнейшие расширения будут обсуждаться в Международном суде. А еще британцы получили право три года вести промысел внутри 12-мильной зоны.
Но несмотря на все эти прорывы в отношении двух стран, даже у этого соглашения нашлись свои противники. Дело в том, что многие граждане считали, что пункт об обращении в Международный суд — это ущемление прав Рейкьявика, и, собственно говоря, рыбы в водах Исландии ловили все еще слишком много.
В итоге все это привело к тому, что уже к 1968 году доход на душу населения в стране упал более, чем на 16% из-за практически бесконтрольного вылова. А вследствие этого упала и стоимость морских ресурсов. Квот на вылов от международных организаций рыбаки так и не добились.
В итоге на следующих парламентских выборах, в 1971 году, в Исландии подняли вопрос о расширении территориальных вод, а также о сохранении запасов рыбы и увеличении отечественной доли в вылове. И на выборах снова победили левые.
В начале следующего года Рейкьявик уведомил Лондон, что предыдущее соглашение, датированное 1961 годом, больше не действует из-за якобы давления НАТО на бывшего премьер-министра. Решение пришлось по душе народу.
Но вот только дело в том, что Исландия вновь оказалась совершенно одна, без союзников. Решение осудили не только капиталистические западные страны, но даже участники Варшавского договора.
Страну поддержали лишь африканские страны, которые не понаслышке знали о том, как колониальные власти умеют наседать на недавно освобожденные государства. А еще исландцев поддержали революционеры ИРА. Эти ирландцы даже предложили оказать помощь викингам, устроив на британских суднах саботаж.
Вторая конференция по морскому праву ООН на тот момент еще не закончила работу. Поэтому британцы считали, что вопрос о расширении территориальных вод может обсуждаться либо непосредственно обеими сторонами, либо при посредничестве международных организаций. Исходя из этого, они обратились в суд в Гааге. Тот признал односторонние действия Исландии незаконными и велел сторонам дожидаться решения конференции.
Политики Исландии, в свою очередь, заявили, что расширение водных границ — это, собственно, вообще не дело Британии. В ход шли различные аргументы, в том числе о том, что вообще-то говоря, воды истощены, а Исландия живет за счет рыбного промысла. Также политики открыто говорили о том, что Британия и так уже добывала нефть и газ далеко за пределами своих вод.
Когда дело дошло до переговоров, стало очевидно, что у стран совершенно различная позиция в отношении этого вопроса. Уступать никто не хотел, и ситуация, казалось, патовая.
Тогда Исландия заявила, что территориальные воды расширятся до 50 миль, так как именно здесь находятся все самые важные для исландцев рыбные угодья.
Береговая охрана вновь открыла охоту на британские, а еще и на немецкие судна. В ответ англичане стали закрашивать опознавательные знаки на суднах, а еще таранили суда береговой охраны, которые перекрывали путь.
И стоит сделать оговорочку на то, что многие англичане до сих пор не могли смириться с тем, что больше Британия, откровенно говоря, это не империя. Часто в ответ на преследования со стороны Исландии они через громкоговоритель включали гимн "Правь, Британия!".
В ответ исландцы нашли изящное решение. Вместо того, чтобы продолжать крушить суда береговой охраны, они просто начали срезать рыболовные сети у британских судов. Снасти стоят дорого, а потому корабли хоть и уходили целыми, но с огромным минусом: не было ни рыбы, ни сетей.
После того, как жалобы дошли до британского правительства, Корона задействовала специально арендованные для этих целей буксиры и даже авиацию. То есть дошло до того, что самолеты, которые должны были патрулировать Атлантику, сообщали судам о действиях береговой охраны Исландии.
А в мае 1973 года в исландские воды вновь вошел Королевский флот. О том, что корабли уходят от берегов Туманного Альбиона, в НАТО Британия отчиталась лишь перед самым выходом судов из портов. А НАТО Исландию не стал предупреждать о происходящем совсем.
Исландцы в ответ не стали больше предоставлять британским самолетам доступ в местный аэропорт, а посол в Лондоне поехал на родину для консультаций. В Рейкьявике люди вновь вышли с демонстрациями.
Дипломаты Исландии, в свою очередь, встретились с представителями Совбеза ООН. Но там поддержки не нашлось: в конфликт вступать не хотел никто, даже СССР. Хотя, справедливости ради, Москва осудила действия Лондона, призвав Рейкьявик обратиться в Гаагу. Согласно документам Ми-6, СССР вообще не приветствовал расширения территориальных вод Исландии. США в этом конфликте выступили за компромисс.
Исландские политики вновь прибегли к шантажу. МИД страны в Португалии заявил, что его сограждане могут разочароваться в НАТО, если одна страна открыто нападает на другую. А потом то же самое повторил на встрече с главой МИДа Нидерландов. Но должного эффекта это не возымело. Альянс тоже старался не отсвечивать, чтобы не давать повода Рейкьявику для новых угроз.
Обстановка, в свою очередь, продолжала накаляться. Исландцы обстреляли и чуть не потопили один из британских траулеров, а другой догоняли сто километров, после чего арестовали.
Британцы пустили в ход военные корабли и пытались не подпустить исландцев к рыболовным суднам. А затем пошли тараны.
Появились и первые пострадавшие. Так, пострадал немецкий моряк с судна "Эрланген", который ударился головой, когда у его корабля резали сеть. А затем и появился первый погибший — исландец Хальдор Халлфредссон получил удар током, когда в отсек, где он занимался сварочными работами, попала вода. Все произошло в момент столкновения с английским траулером.
После этой трагедии исландцы наглухо запретили всем британским кораблям заходить в свои порты, за исключением ситуаций SOS. А еще исландцы заявили, что могут разорвать дипломатические отношения с Великобританией в случае, если та до 3 октября 1973 года не выведет корабли.
В Исландии народ, тем временем, требовал выхода из НАТО и закрытия американской базы. А чтобы окончательно убедить мировую общественность в серьезности своих намерений, в стране запустили процедуру пересмотра соглашения об обороне с США.
И только после этого появились реальные попытки со стороны США и НАТО примерить страны. Генсек НАТО Йозеф Лунс смог уговорить вывести британцев свои корабли за 50 миль от берегов Исландии, но всего за день до истечения всех сроков ультиматума.
Тогда стороны сели за стол переговоров. В октябре все того же 1973 года страны подписали соглашение о новой морской зоне. А еще небольшим судам Британии разрешили рыбачить внутри 50-мильной зоны, но не ближе 12 миль до берегов Исландии. Правда, на два года. А еще суммарный улов ограничили до 130 тысяч тонн.
В том же году началась уже третья конференция ООН по морскому праву, которой суждено было продлиться аж девять лет. Но уже тогда стало окончательно ясно, что 200-мильная зона территориальных вод станет новым международным стандартом.
А в Исландии продолжались недовольства, но теперь уже — новым соглашением. Ведь в его тексте англичане так формально и не признали 50-мильную зону. Вопрос о пересмотре договора был ключевым тезисом блока центристов — "Партии независимости" и "Партии прогресса", которые пришли к власти в Исландии в 1974 году.
Британцам казалось, что новое правительство, которое в целом придерживалось прозападной позиции, не пойдут на конфликт со своими союзниками по НАТО. Но вновь просчитались.
После этого, не дожидаясь решения ООН, Исландия в 1975 году заявила, что до 200 миль расширяет собственные территориальные воды. На этот момент корабли Британии уже не допускались ближе 200 миль к берегам Исландии.
И снова Лондон не признал решения Рейкьявика. И дело было даже не в 200 милях, а в 50. Дело в том, что именно в 50-мильной зоне водилась рыба, а ведь именно тогда она особо была нужна Британии: рыбы из-за неконтролируемой выловки было все меньше, цены, опять же из-за этого, падали, и в итоге многие люди оставались без работы.
При этом показательным стал тот момент, когда Британия поддержала расширение территориальных вод до 200 миль на международном уровне. Британцы так пытались доказать, что они имеют право на разработку нефтяных месторождений в Северном море. И вот эти самые двойные стандарты критиковал исландский премьер Гейр Халльгримссон.
После этого стороны начали переговоры. Там выступали ученые с обеих сторон, которые сошлись во мнении, что ситуация с рыбой в Исландии уже критическая, и нужно было срочно что-то менять. И вот таким образом Лондон остался без сторонников и аргументов.
Но при этом британские политики были под давлением рыболовов, и потому вынуждены были продолжать гнуть свою линию.
После этого началась третья, и последняя, тресковая вона. Исландцы вновь начали резать рыболовные сети, и в итоге британцы вновь отправили свой ВМФ в сторону исландских морей.
И в этот раз война оказалась почти что реальной. За год в исландских водах тараны происходили 55 раз. И потому даже специально делались специальные деревянные надстройки на носах британских кораблей.
Во время одного из инцидентов британское гражданское судно протаранило катер береговой охраны "Тор" так, что тот едва не затонул и начал отстреливаться. Защищая рыболовецкий траулер, британский фрегат "Фэлмут" чуть не перевернул исландский катер "Тир". Экипаж последнего уже был готов открыть огонь, но покинул место столкновения из-за сильных повреждений.
Конечно, суда обеих стран серьезно страдали. На ремонт отправилась большая часть судов береговой охраны Исландии, а также 16 военных кораблей Великобритании.
Некоторые из них были очень важны из-за участия в холодной войне, но выбыли из игры на год. Пострадавшие тоже были, но обошлось без жертв.
Исландия вновь обвинила НАТО в бездействии. Из-за того, что альянс не вмешивался, люди выходили на огромные акции протеста против нахождения в НАТО. Так, в Рейкьявике при населении в 82 тысячи человек на протест вышли 10 тысяч. Протестующие дошли до того, что начали блокировать дороги, ведущие к американской военной базе.
Посол Исландии в Вашингтоне встретился с представителем Госдепартамента. А министры иностранных дел Норвегии и Швеции попытались урегулировать спор, обратившись в британское правительство. Обсуждали очередное обострение и в штаб-квартире НАТО. Председателю альянса вновь удалось собрать премьер-министров двух стран за столом переговоров в январе 1976 года. Но каких-то подвижек достичь на трехдневной встрече не удалось.
После того, как переговоры вновь закончились ничем, Исландия разорвала дипломатические отношения с Великобританией.
В НАТО событие не осталось незамеченным. Многие делегаты стали давить на британское правительство, а кто-то дожидался реакции США. Американцы, которые занимали нейтральную позицию, всерьез зашевелились.
Кроме того, протестные настроения из-за непомерно высоких расходов в водах Исландии теперь нарастали и в Великобритании.
Исландцы же в ответ продолжали демонстрировать свое отношение ко всему происходящему: улов, который увели у Англии, демонстративно скормили кошкам. А политики и вовсе всерьез взялись за покупку судов у Норвегии, США и СССР. Это было очередным запугиванием общественности, однако свой эффект возымело.
Генсек НАТО и канцлер ФРГ уже изо всех сил боролись за то, чтобы урегулирование наконец произошло.
В мае 1976 года стороны вновь встретились на переговорах в Осло. Во время них США всё же надавили на Британию, и та наконец вывела флот.
В конечном счете британцы признали 200-мильную зону исландцев, а затем ввели такие ограничения и для своих прибрежных территорий. Исландские власти разрешили в течение шести месяцев 30 английским судам выловить не больше 30 тонн рыбы внутри 200-мильной зоны.
В итоге тресковые войны привели к тому, что британцы окончательно покинули территории, где почти шесть веков добывали рыбу. Многие остались без работы, и в итоге это возымело эффект и на экономику, и даже на рестораны. Фиш энд чипс серьезно выросли в цене.
Так одна из стран, которая считалась несерьезной на политической арене, доказала серьезность своих намерений, при этом угодив прежде всего своим же гражданам.
Сейчас, правда, вражды между государствами никакой нет, но даже сейчас треска относится к уязвимым породам. Пока что угрозы полного исчезновения нет, но если бы британцы продолжили вылавливать рыбу у берегов Исландии, возможно, сейчас мы не смогли бы попробовать исландскую кухню во всей красе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1) Микроскопический Сингапур стал островом, через территориальные воды которого проходит 50% международных морских перевозок. А без этого не произошло бы так называемое "экономическое чудо Ли Хуан Ю".
2) Охотское море стало внутренним морем СССР. Именно после этого у япошек началась натуральная истерика по поводу возврата "северных территорий".
А этой трески у нас, в Великобритании, как говна на выгребе. Методичку смени, сука.
Действующие лица:
Бритaнская импeрия насeление около 51 миллиона чeловек, ядeрное госудaрство.
Ислaндия население около 300 тысяч человек, армия отсутствует.
НАТО aльянс, в котором состоят и Британия, и Исландия.
Другие стрaны СССР, ФРГ, США и прочие.
Акт пeрвый. 1958 год.
Ислaндия. Мне нужна треска.
Другие страны. У тeбя есть 4 мили вокруг твоeго, хм, островка, вот и лови себе там.
Исландия: Мне нужно больше трeски.
(*Исландия зaявляет, что теперь ей принадлежит вся морская тeрритория на 12 миль вокруг острова*)
Другие страны (хором). Ни хрена себе!
Исландия (нежно). Трeска, трескулечка, трескушечка моя...
Британия. Слышь, ты...
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Слышь, вы. Я как ловила у тeбя рыбу, так и буду ловить. Намёк понятен?
Исландия. [мат].
Британия (в шоке): Что?!
Исландия: У-е-бу.
Британия: У меня ядерное оружие.
Исландия. Ты в меня не попадёшь.
Британия. У меня флот.
Исландия. Скоро ты будешь вспоминать, как приятно было говорить о своём флоте в настоящем времени.
Британия. У тебя насeления меньше, чем у меня матросов на флоте!
Исландия. Ничего. Треска станет жирнее на английском мясе.
Британия. Ах ты...
(*Британские рыбаки продолжают ловить треску в водах Исландии*)
Исландия (задумчиво). [мат].
(*Исландская береговая охрана окружает британские корабли и обрезает им тралы*)
Британия (поперхнувшись чаем с молоком). Да вы [мат]!..
Исландия (довольным голосом). О, наконец-то Британия говорит с Исландией на "вы".
Британия. Мне нужна треска!
Исландия. Нет. Треска нужна Исландии и Советскому Союзу. Эй, Союз, хочешь немного рыбки?
СССР (издалека). Рыбка? Союз хочет рыбки!
Британия. [мат]...
(*Британия выводит своих рыбаков и признаёт права Исландии на 12-мильную зону*)
Акт второй. 1972 год.
Исландия. Мне нужна треска.
Британия. Опять?!
Исландия. Мне. Нужна. Треска.
(*Исландия заявляет, что теперь её исключительные права распространяются на 50 миль вокруг острова*)
Другие страны (хором). Да ты [мат]!
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Ты меня достала, мелкая паскуда.
Германия. И меня. Мне, может, тоже треска нужна!
(*Британия и Германия продолжают ловить рыбу в водах Исландии, приставив к рыбакам фрегаты военно-морского флота*)
Исландия (задумчиво). [мат]. Обеих.
(*Исландская береговая охрана пытается обрезать тралы у английских рыбаков, но нарывается на предупредительный огонь военного флота*)
Исландия (меланхолично). Не я [мат] так другие [мат]... (поднимает трубку) Алло, США? Исландия беспокоит. Нет, не Ирландия, а Исландия. Нет, это разные страны. [мат]. Что? Нет, это пока не вам. У нас тут ваша военная база была, помните? В смысле "до сих пор стоит"? Сейчас уберем, раз стоит. А то нас тут обижают, а от вашей базы никакого толку. Мы другую базу поставим, красную. С медведем и кнопкой. И русскими. Что значит "не надо"? А, "решите вопрос"? Ну хорошо, решайте побыстрее. Чао. (вешает трубку)
СССР. Меня кто-то звал?
Исландия. Нет, тебе послышалось.
СССР. А треска ещё есть?
Исландия. Нет. Она утонула.
СССР. Жаль.
США. Эй, вы там, которые в исландских водах!
Британия и Германия (хором). Что?
США. Идите оттуда [мат], пожалуйста.
Британия. Но треска...
США. От трески изжога.
Британия (обречённо). [мат]...
(*Британия и Германия покидают исландские воды*)
Исландия. [мат] в следующий раз.
Акт третий. 1975 год.
Исландия. Мне нужна треска.
Британия и Германия (оглянувшись, тихим шёпотом). Пошла [мат].
Исландия. Мне. Нужна. Треска.
(*Исландия заявляет, что теперь ей принадлежат воды на 200 миль вокруг острова*)
Другие страны. Исландия, да ты... то есть вы...
Исландия (перебивает). [мат].
Германия (меланхолично). [мат].
Британия. Смотрите и учитесь, сосунки.
(*Британия снова вводит военный флот для защиты рыбаков в исландских водах*)
Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
Германия (шёпотом). Исландия [мат], звоните психиатрам.
Исландия. Выпускайте береговую охрану!
(*из бухты с трудом выходит старый фрегат "Тор", перегораживает
дорогу сразу трём английским военным кораблям и вступает с ними в бой*)
Другие страны (хором). Исландия [мат]!
Исландия (с дьявольским хохотом). Нас ожидают чертоги Вальхаллы, где мы будем вечно пировать с Праотцом Одином за длинным столом!..
Другие страны (шёпотом). [мат].
(*исландские и английские корабли гоняются друг за другом по морю, устраивая перестрелки*)
США. [мат]. Вы, оба...
Исландия (не слушая). Сражайтесь, английские крысы! Ваше место - в сером Нифльхейме, под пятой великой Хель! Узрите же знамя ворона! С нами Тор!
США (в панике). Вы же оба члены НАТО!
Исландия (не оборачиваясь). Уже нет.
США (впадая в хтонический ужас). Как это нет?!
Исландия. Мы не будем сражаться плечом к плечу с трусливыми английскими крысами. Мы выходим из НАТО.
Другие страны (хором). [мат]!..
США (бледнея). Но ведь у вас единственная база НАТО в северных морях!
СССР (подкрадываясь). А вот с этого места поподробнее...
США. [мат]! Британия! Можно тебя на два слова?
Британия (нехотя). Ну что ещё?!
США. Свали оттуда!
Британия. Это вопрос принципа!
США. [мат]!
Исландия. США, отвали, это я её первая заметила!
США. Да ты [мат]!
Исландия (помахивая треской). А знаете, медведи очень любят сырую рыбу. Исторический факт.
СССР. Ры-ы-ы-ыба-а-а-а...
США. [мат]! Британия!
Британия (разочарованно). Да что ж [мат]ня...
(*Британия отзывает свои корабли и вслед за всеми странами Европы признаёт право Исландии на 200-мильную зону вокруг острова*)
Исландия (грустно). Великий Один остался без жертвоприношения... И веселье так быстро закончилось… (оглядываясь по сторонам и замечая вулкан Эйяфьядлайёкюдль) Хотя всё ещё можно поправить!
Все страны мира (хором). [мат]...
Занавес.
©Юрий Гудыменко