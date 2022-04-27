Тресковая война: как Исландия победила Великобританию

Но вот только дело в том, что Исландия вновь оказалась совершенно одна, без союзников. Решение осудили не только капиталистические западные страны, но даже участники Варшавского договора.

Страну поддержали лишь африканские страны, которые не понаслышке знали о том, как колониальные власти умеют наседать на недавно освобожденные государства. А еще исландцев поддержали революционеры ИРА. Эти ирландцы даже предложили оказать помощь викингам, устроив на британских суднах саботаж.

Вторая конференция по морскому праву ООН на тот момент еще не закончила работу. Поэтому британцы считали, что вопрос о расширении территориальных вод может обсуждаться либо непосредственно обеими сторонами, либо при посредничестве международных организаций. Исходя из этого, они обратились в суд в Гааге. Тот признал односторонние действия Исландии незаконными и велел сторонам дожидаться решения конференции.

Политики Исландии, в свою очередь, заявили, что расширение водных границ — это, собственно, вообще не дело Британии. В ход шли различные аргументы, в том числе о том, что вообще-то говоря, воды истощены, а Исландия живет за счет рыбного промысла. Также политики открыто говорили о том, что Британия и так уже добывала нефть и газ далеко за пределами своих вод.

Когда дело дошло до переговоров, стало очевидно, что у стран совершенно различная позиция в отношении этого вопроса. Уступать никто не хотел, и ситуация, казалось, патовая.

Тогда Исландия заявила, что территориальные воды расширятся до 50 миль, так как именно здесь находятся все самые важные для исландцев рыбные угодья.

Береговая охрана вновь открыла охоту на британские, а еще и на немецкие судна. В ответ англичане стали закрашивать опознавательные знаки на суднах, а еще таранили суда береговой охраны, которые перекрывали путь.

И стоит сделать оговорочку на то, что многие англичане до сих пор не могли смириться с тем, что больше Британия, откровенно говоря, это не империя. Часто в ответ на преследования со стороны Исландии они через громкоговоритель включали гимн "Правь, Британия!".

В ответ исландцы нашли изящное решение. Вместо того, чтобы продолжать крушить суда береговой охраны, они просто начали срезать рыболовные сети у британских судов. Снасти стоят дорого, а потому корабли хоть и уходили целыми, но с огромным минусом: не было ни рыбы, ни сетей.

После того, как жалобы дошли до британского правительства, Корона задействовала специально арендованные для этих целей буксиры и даже авиацию. То есть дошло до того, что самолеты, которые должны были патрулировать Атлантику, сообщали судам о действиях береговой охраны Исландии.

А в мае 1973 года в исландские воды вновь вошел Королевский флот. О том, что корабли уходят от берегов Туманного Альбиона, в НАТО Британия отчиталась лишь перед самым выходом судов из портов. А НАТО Исландию не стал предупреждать о происходящем совсем.

Исландцы в ответ не стали больше предоставлять британским самолетам доступ в местный аэропорт, а посол в Лондоне поехал на родину для консультаций. В Рейкьявике люди вновь вышли с демонстрациями.