Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера

Примечательно, что эту мессу одобрила католическая месса, а правительство решило не торопиться с осуждениями даже после возмущений еврейской общины, считающей, что в Мексике также должны помнить о жертвах Холокоста, как и по всему миру, а значит, не принимать подобные проявления нетерпимости.

Глядя на эту историю, лишний раз убеждаешься, что сохранение исторической памяти, о которой в России уже давно и часто говорят, крайне важно, как и чтить подвиг предков. Иначе, этот мир уже не спасти.