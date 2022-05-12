Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера

На сегодняшний день хватает стран, занимающихся откровенной реабилитацией нацизма. За примерами далеко ходить не нужно, всем и так всё известно. Однако кто бы мог подумать, что подобные вещи...