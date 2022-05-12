Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера

На сегодняшний день хватает стран, занимающихся откровенной реабилитацией нацизма. За примерами далеко ходить не нужно, всем и так всё известно. Однако кто бы мог подумать, что подобные вещи всплывут в Мексике.
Именно там парочка решила провести свадьбу в нацистском стиле. Некие Фернандо и Хосефина решили бракосочетаться в годовщину заключения брака между Гитлером и Евой Браун, напялив соответствующую атрибутику.
Жених оделся в форму офицера СС, а невеста прибыла на Volkswagen Beetle, задрапированный нацистским флагом. Самое интересное, что этот Фернандо ещё и государственный чиновник, который после критики еврейских и антифашистских организаций выдвинул весьма странный ответ.
Он заявил, что почитает Гитлера, а люди выносят о нём суждения, не имея фактов. Довольно странное суждение о том, кто сеял геноцид и насилие по всему миру. По его мнению, в пользу «доброты» нацистского лидера говорит его вегетарианство, любовь друзей и то, что в 1936 году он поприветствовал на Олимпиаде американского бегуна Джесси Оуэенса.
Хосефина и вовсе сказала, что не в курсе истории Гитлера, а ей просто понравились костюмчики. Правда, этот ответ выглядит не лучше. Примечательно, что и своих детей они назвали в честь представителей Третьего Рейха: сына – Рихардом в честь Гейдриха, а дочку – Ханной в честь женщины-пилота Райш.
Примечательно, что эту мессу одобрила католическая месса, а правительство решило не торопиться с осуждениями даже после возмущений еврейской общины, считающей, что в Мексике также должны помнить о жертвах Холокоста, как и по всему миру, а значит, не принимать подобные проявления нетерпимости.
Глядя на эту историю, лишний раз убеждаешься, что сохранение исторической памяти, о которой в России уже давно и часто говорят, крайне важно, как и чтить подвиг предков. Иначе, этот мир уже не спасти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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СКОРО ЗЕЛЕБОБИКУ НАТЯНУТ ТВОЕЙ МАМЫ ПИ-ЗДУ НА МОРДУ !
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ !
Источник:
На сегодняшний день хватает стран, занимающихся откровенной реабилитацией нацизма. За примерами далеко ходить не нужно, всем и так всё известно. Однако кто бы мог подумать, что подобные вещи...