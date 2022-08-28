Собаки, которые точно знают, как наслаждаться жизнью

Собаки — невероятно эмоциональные существа, и мы всегда знаем, как их порадовать. А все из-за того, что сделать это достаточно просто. Например, взять поводок и позвать гулять: и вот у нашего четвероного друга просто буря радости, и он обрушивает на нас шквал эмоций. Так что если вам немного взгрустнулось, то советуем посмотреть нашу подборку и вдохновиться самыми радостными и счастливыми собаками, которые точно поднимут настроение и зарядят положительной энергией.

Увы, не все собаки фотогеничны, но смешными бывают абсолютно все