Собаки, которые точно знают, как наслаждаться жизнью

Наши собаки точно знают, как ловить кайф по жизни, и нам есть чему у них поучиться.
Собаки — невероятно эмоциональные существа, и мы всегда знаем, как их порадовать. А все из-за того, что сделать это достаточно просто. Например, взять поводок и позвать гулять: и вот у нашего четвероного друга просто буря радости, и он обрушивает на нас шквал эмоций. Так что если вам немного взгрустнулось, то советуем посмотреть нашу подборку и вдохновиться самыми радостными и счастливыми собаками, которые точно поднимут настроение и зарядят положительной энергией.
Увы, не все собаки фотогеничны, но смешными бывают абсолютно все
Так выглядит День матери по-собачьи
Кажется, этому четвероногому нужен экзорцист
Или он просто преуспел в йоге?
Собаки во время чихания выглядят очень забавно
Когда решил поймать волну
В этом скучном парке нашлась только одна лужа
Когда забыл сделать замеры и поспешил с собачьей дверью
Любоваться рыбками — любимое занятие этого большого мальчика
Когда понял, что хвост может служить повязкой для сна
О каком еще личном пространстве он говорит
Собака, которая научилась спать, как человек, заслужила кровать, похожую на человеческую
А этому псу, похоже, нужен человеческий стул
Когда думал, что молодой бульдог будет менее важным
Свадьба — самое радостное событие
Собака в восторге от своего воротника, ведь все свое теперь можно таскать с собой
Источник:
АНТИФИШКИ
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