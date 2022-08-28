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Собаки, которые точно знают, как наслаждаться жизнью

Собаки, которые точно знают, как наслаждаться жизнью

Автор:
28 августа 2022 08:09
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   животные   забавно   милота   собака   фото   
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Наши собаки точно знают, как ловить кайф по жизни, и нам есть чему у них поучиться.

Собаки — невероятно эмоциональные существа, и мы всегда знаем, как их порадовать. А все из-за того, что сделать это достаточно просто. Например, взять поводок и позвать гулять: и вот у нашего четвероного друга просто буря радости, и он обрушивает на нас шквал эмоций. Так что если вам немного взгрустнулось, то советуем посмотреть нашу подборку и вдохновиться самыми радостными и счастливыми собаками, которые точно поднимут настроение и зарядят положительной энергией.


Увы, не все собаки фотогеничны, но смешными бывают абсолютно все

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Так выглядит День матери по-собачьи

Кажется, этому четвероногому нужен экзорцист

Или он просто преуспел в йоге?

Собаки во время чихания выглядят очень забавно

Когда решил поймать волну

В этом скучном парке нашлась только одна лужа

Когда забыл сделать замеры и поспешил с собачьей дверью

Любоваться рыбками — любимое занятие этого большого мальчика

Когда понял, что хвост может служить повязкой для сна

О каком еще личном пространстве он говорит

Собака, которая научилась спать, как человек, заслужила кровать, похожую на человеческую

А этому псу, похоже, нужен человеческий стул

Когда думал, что молодой бульдог будет менее важным

Свадьба — самое радостное событие

Собака в восторге от своего воротника, ведь все свое теперь можно таскать с собой

Источник:

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Метки: Питомец   животные   забавно   милота   собака   фото   
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