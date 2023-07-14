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Собаки, фотогеничность которых просто зашкаливает

Собаки, фотогеничность которых просто зашкаливает

Автор:
14 июля 2023 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   милота   собака   фото   фотогеничность   
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Предалагаю для вас уморительные снимки собак, которые наверняка есть у каждого, кто когда-либо имел дело с этими домашними моделями.

Давайте уже, наконец, признаем, что величественные собаки, которые выглядят благородно и двигаются грациозно — это 5% всех собак. Остальные 95% представляют собой типичного пёселя, который вечно куда-то несётся, принимает малоадекватные позы, сам не понимает, что творит, и сделать нормальную фотку с ним практически невозможно.


Клементина говорит «привэээээт»

×
×

Все: выкладывают прекрасные фото своих животных. Мой пёс:


Знакомьтесь, Чарли

Наверняка она такая только тогда, когда её пытаются сфоткать. Ну-ну.


Существует ли термин, противоположный слову «фотогеничный»?

Вероятно, это «собака разлеглась, а потом её кто-то окликнул».


Заигрывающее подмигивание


Корги — это вообще отдельный разговор


Идеальная парочка


А как выглядите в июле?


Он пытался


Хотите сказать, ваша собака так не делает?

Собака обязана так делать, это очень важно!


Портер вообще крайне фотогеничный. Но тут не до этого, ведь это АРАХИСОВАЯ ПАСТА


Какая красивая радуга! Тэдди, улыбнись!


Пришли фото со свадьбы

Угадайте, кто получился лучше всех?


Использую фотки своего пса в качестве реакций на сообщения в рабочем чате

Вариативность эмоций на этой морде не знает границ.


Этот пёс гениален

Кусь себя за бочок

Ну всё. Теперь мы ждём подобные фотки ваших собак в комментариях!

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Метки: Юмор   животные   забавно   милота   собака   фото   фотогеничность   
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Сергей 2 часа назад
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Alex Полчаса назад
О-о-о! Зеленоглазое такс.... са!!!
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