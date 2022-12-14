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Собака, которая любит гулять на ручках

Собака, которая любит гулять на ручках

Автор:
14 декабря 2022 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   животные   забавно   милота   на ручках   собака   фото   
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Она не признает другие прогулки и почти всегда в объятиях своей хозяйки.

Чаще всего такое случается, когда в семье кошатников появляется щенок, и он растет в окружении котов. Однако иногда бывают исключения: так случилось с собакой по кличке Тофу, которая живет у Розанны Ван Зантен (Rosanne Van Zanten) в Нидерландах. Тофу не любит долгих прогулок, она предпочитает проводить время на диване, свернувшись калачиком. Ну а если она идет гулять или отправляется в путешествие, то обычно большую часть времени проводит… на ручках!


Тофу взяли из собачьего приюта Румынии еще щенком, ей было около двух месяцев

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Розанна, у которой на тот момент жила взрослая бордер-колли, увидела малыша на сайте приюта и влюбилась

Она решила во что бы то ни стало подарить бродяжке дом и перевезла в Нидерланды

К удивлению Розанны, Тофу оказалась очень скромной и застенчивой собакой

Возможно, на ней сказалась прошлая жизнь в приюте, поэтому малышка предпочитает одиночество

Комфортнее всего Тофу чувствует себя дома, она любит спать и не очень рада прогулкам

Для Розанны, у которой живет активная бордер-колли, поведение Тофу стало открытием

Поэтому девушке пришлось искать нестандартный выход из ситуации

Несмотря на то, что Тофу не любит прогулки, Розанна все равно берет ее с собой

Правда, большую часть времени собачку приходится носить на ручках

Однако девушку это не останавливает, и она любит своих питомцев

Они даже путешествуют по стране и Европе таким необычным способом

Ведь бордер-колли любит прогулки, ей нужна активность

Тофу живет у Розанны уже семь лет, и она все еще любит проводить время дома на диване

Удивительно, какие могут быть разные собаки, ведь правда?

Источник:

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Метки: Питомец   животные   забавно   милота   на ручках   собака   фото   
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