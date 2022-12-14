Собака, которая любит гулять на ручках

Чаще всего такое случается, когда в семье кошатников появляется щенок, и он растет в окружении котов. Однако иногда бывают исключения: так случилось с собакой по кличке Тофу, которая живет у Розанны Ван Зантен (Rosanne Van Zanten) в Нидерландах. Тофу не любит долгих прогулок, она предпочитает проводить время на диване, свернувшись калачиком. Ну а если она идет гулять или отправляется в путешествие, то обычно большую часть времени проводит… на ручках!

Тофу взяли из собачьего приюта Румынии еще щенком, ей было около двух месяцев