Собака, которая любит гулять на ручках

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Она не признает другие прогулки и почти всегда в объятиях своей хозяйки.
Чаще всего такое случается, когда в семье кошатников появляется щенок, и он растет в окружении котов. Однако иногда бывают исключения: так случилось с собакой по кличке Тофу, которая живет у Розанны Ван Зантен (Rosanne Van Zanten) в Нидерландах. Тофу не любит долгих прогулок, она предпочитает проводить время на диване, свернувшись калачиком. Ну а если она идет гулять или отправляется в путешествие, то обычно большую часть времени проводит… на ручках!
Тофу взяли из собачьего приюта Румынии еще щенком, ей было около двух месяцев
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Розанна, у которой на тот момент жила взрослая бордер-колли, увидела малыша на сайте приюта и влюбилась
Она решила во что бы то ни стало подарить бродяжке дом и перевезла в Нидерланды
К удивлению Розанны, Тофу оказалась очень скромной и застенчивой собакой
Возможно, на ней сказалась прошлая жизнь в приюте, поэтому малышка предпочитает одиночество
Комфортнее всего Тофу чувствует себя дома, она любит спать и не очень рада прогулкам
Для Розанны, у которой живет активная бордер-колли, поведение Тофу стало открытием
Поэтому девушке пришлось искать нестандартный выход из ситуации
Несмотря на то, что Тофу не любит прогулки, Розанна все равно берет ее с собой
Правда, большую часть времени собачку приходится носить на ручках
Однако девушку это не останавливает, и она любит своих питомцев
Они даже путешествуют по стране и Европе таким необычным способом
Ведь бордер-колли любит прогулки, ей нужна активность
Тофу живет у Розанны уже семь лет, и она все еще любит проводить время дома на диване
Удивительно, какие могут быть разные собаки, ведь правда?
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