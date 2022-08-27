Полицейские в Австралии арестовали 100-летнюю женщину, чтобы исполнить ее желание

Несколько дней назад полиция штата Виктория в Австралии арестовала 100-летнюю женщину, но, как ни странно, ее это совсем не огорчило. Все потому, что пожилая Джин Бикентон давно хотела вычеркнуть арест из своего списка желаний.
Джин несколько десятков лет работала армейской медсестрой и никогда не имела никаких проблем с законом, поэтому свой сотый день рождения она решила отметить с размахом, и попросила полицейских арестовать ее прямо во время празднования.
Офицеры с радостью исполнили желание пожилой женщины и приехали на ее день рождения в дом престарелых Narracan Gardens Residential Aged Care, заранее предупредив об этом сотрудников и других жильцов. На Джин надели фейковые наручники, зачитали ей права, а потом ненадолго вывезли на улицу, чтобы сделать несколько снимков у полицейской машины, пишет Ladbible.
«Мы рады, что смогли исполнить желание Джин, и еще раз поздравляем ее с юбилеем», — написали полицейские штата Виктория в соцсетях.
Женщина была очень довольна случившимся и сказала, что это был один из самых лучших праздников в ее жизни. Интересно, какое желание Джин захочет вычеркнуть из списка в следующем году?
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АНТИФИШКИ
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Дожила одна старушка до 90 лет. Старая, дряхлая, да и вдова уж лет 20, живёт одна, хоронить её некому, да ещё и её лечащий врач сообщил, что жить ей осталось месяца два-три. Пошла она в Сберкассу, где откладывала свои гробовые, сняла все сразу, и оказалось, что накопила 100 тысяч. Обратилась в похоронное агентство, чтобы заранее заключить договор на похороны, ну ей там выкатили по её пожеланиям договор на 90 тысяч.
Пошла она домой. Сидит, думает, заключать ли договор, и на что остальные 10 тысяч потратить. И что-то в душе её шевельнулось, захотелось ей вспомнить молодость, ну и ещё разок почувствовать мужское тепло. Пошла она к соседу и говорит:
- Вот у меня 10 тысяч есть. Ты мужик ещё крепкий. Я тебе их сразу отдам, только ублажи меня разочек.
Сосед пошёл к жене, так и так, что делать-то? Жена говорит:
- Да ладно тебе, Петь. 90-летняя тебя из семьи точно не уведёт, да и помрёт уж скоро. А деньги нам нужны. Я уж перетерплю как-нибудь.
Решился сосед, накатил стакан для храбрости и пошёл к старухе. Час его нет, два нет, три нет... темнеет уже. Жена его уж всерьёз забеспокоилась, что ж там случилось-то. Пошла потихоньку в старухину хату, заходит в комнату, а там её муж весь в поту, красный лежит на кровати, а сверху на нём оголтело скачет старуха и орёт:
- Давай, Петро! Е.б.и на всю сотню!!! Сельсовет похоронит!!!!!