Полицейские в Австралии арестовали 100-летнюю женщину, чтобы исполнить ее желание

Офицеры с радостью исполнили желание пожилой женщины и приехали на ее день рождения в дом престарелых Narracan Gardens Residential Aged Care, заранее предупредив об этом сотрудников и других жильцов. На Джин надели фейковые наручники, зачитали ей права, а потом ненадолго вывезли на улицу, чтобы сделать несколько снимков у полицейской машины, пишет Ladbible.

«Мы рады, что смогли исполнить желание Джин, и еще раз поздравляем ее с юбилеем», — написали полицейские штата Виктория в соцсетях.