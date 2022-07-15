FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5371 пост • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Вечная студентка: 87-летняя бабушка получила вторую степень магистра

Вечная студентка: 87-летняя бабушка получила вторую степень магистра

Автор:
15 июля 2022 09:49
Сообщество : Истории
Метки: бабушка   в мире   история   люди   степень магистра   студентка   учеба   
117
4

Уроженка Шри-Ланки Варата Шанмуганатана с самого детства обожала учиться, поэтому, когда в возрасте 85 лет она решила во второй раз пойти в магистратуру, ее родные совсем не удивились. Недавно после двух лет учебы женщина официально получила степень магистра в области политических наук в Йоркском университете в Англии.

«Это была мечта всей моей жизни — добиться чего-то в области политических наук! Это было невероятное академическое путешествие, и я с удовольствием отправилась в него, но сейчас я достигла пункта назначения»,— говорит Варата Шанмуганатана.

Возвращение к учебе в преклонном возрасте многим может показаться пугающим, но для Вараты оно было захватывающим. По ее словам, пребывание в кампусе походило на поход в храм, и ей очень нравилось общаться с однокурсниками, которые относились к ней как к родной бабушке, пишет Inspiremore.

×
×

Когда началась пандемия, Варате, как и остальным студентам, пришлось заниматься дистанционно. Первые три месяца такой учебы были трудными, но в конце концов она освоилась и даже защитила диссертацию через Zoom.

«Я советую молодому поколению получать образование не только ради карьеры. Это должно быть что-то, что изменит вашу жизнь и жизнь других людей»,— советует женщина.

В ближайшее время Варата приступит к написанию книги о послевоенной Шри-Ланке. В основу книги лягут исследования, которые она проводила во время учебы в магистратуре.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бабушка   в мире   история   люди   степень магистра   студентка   учеба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Mowgley Z ⚔ 45 минут назад
Молодец Варата Шанмуганатана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
LK 14 минут назад
пользы ноль, но ради удовольствия почему и нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31479



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты
В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты
Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток
Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
20 работ от мастера фотошопа: отечественные звезды в компании с молодой версией себя
20 работ от мастера фотошопа: отечественные звезды в компании с молодой версией себя
Авария дня. В Бийске произошло ДТП, в результате которого два автомобиля оказались в яме
Авария дня. В Бийске произошло ДТП, в результате которого два автомобиля оказались в яме
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кто ему скажет?

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#люди#шоу бизнес#автомобили#фотографии#забавно#в мире#истории
#Юмор#факты#животные#Разное#аварии#позитив#автомир#авто аварии#красота#кино
#интересно#подборка#история#картинки#дтп#Приколы#Россия#природа#знаменитости#новости
Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Наоми Джейкобс: женщина, которая легла спать в 32 года, а проснулась 15-летней девушкой Наоми Джейкобс: женщина, которая легла спать в 32 года, а проснулась 15-летней девушкой Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права? Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права? Британка случайно опубликовала свои обнаженные фотографии, пытаясь продать мультиварку Британка случайно опубликовала свои обнаженные фотографии, пытаясь продать мультиварку История, поразившая мир: маленькая девочка спит вместе с кобрами История, поразившая мир: маленькая девочка спит вместе с кобрами 25 сантиметров любви 25 сантиметров любви

На что жалуетесь?

Вернуться