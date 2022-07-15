Вечная студентка: 87-летняя бабушка получила вторую степень магистра

«Это была мечта всей моей жизни — добиться чего-то в области политических наук! Это было невероятное академическое путешествие, и я с удовольствием отправилась в него, но сейчас я достигла пункта назначения»,— говорит Варата Шанмуганатана.

Возвращение к учебе в преклонном возрасте многим может показаться пугающим, но для Вараты оно было захватывающим. По ее словам, пребывание в кампусе походило на поход в храм, и ей очень нравилось общаться с однокурсниками, которые относились к ней как к родной бабушке, пишет Inspiremore.