Вечная студентка: 87-летняя бабушка получила вторую степень магистра

Уроженка Шри-Ланки Варата Шанмуганатана с самого детства обожала учиться, поэтому, когда в возрасте 85 лет она решила во второй раз пойти в магистратуру, ее родные совсем не удивились. Недавно после двух лет учебы женщина официально получила степень магистра в области политических наук в Йоркском университете в Англии.
«Это была мечта всей моей жизни — добиться чего-то в области политических наук! Это было невероятное академическое путешествие, и я с удовольствием отправилась в него, но сейчас я достигла пункта назначения»,— говорит Варата Шанмуганатана.
Возвращение к учебе в преклонном возрасте многим может показаться пугающим, но для Вараты оно было захватывающим. По ее словам, пребывание в кампусе походило на поход в храм, и ей очень нравилось общаться с однокурсниками, которые относились к ней как к родной бабушке, пишет Inspiremore.
Когда началась пандемия, Варате, как и остальным студентам, пришлось заниматься дистанционно. Первые три месяца такой учебы были трудными, но в конце концов она освоилась и даже защитила диссертацию через Zoom.
«Я советую молодому поколению получать образование не только ради карьеры. Это должно быть что-то, что изменит вашу жизнь и жизнь других людей»,— советует женщина.
В ближайшее время Варата приступит к написанию книги о послевоенной Шри-Ланке. В основу книги лягут исследования, которые она проводила во время учебы в магистратуре.
Источник:
АНТИФИШКИ
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