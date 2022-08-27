"Здесь был Сталин", - сказали крестьянке, когда она вернулась к себе домой: Как Иосиф Виссарионович ездил во Ржев

Дорогие друзья, спешу разочаровать всех тех, кто до сих пор искренне считает, что И.В. Сталин всю Великую Отечественную войну просидел в Кремле и ни разу не выезжал на фронт.
Все поездки Сталина на фронт были строго засекречены. Даже среди высшего руководства страны об этом мало кто знал, не говоря уже о простом населении.
Хотя был один человек, который стал невольным свидетелем приезда И.В. Сталина в августе 1943 года в город Ржев - это Наталья Кондратьевна Кондратьева, проживающая в селе Хорошево.
Ржев. Дом, где находилась ставка Сталина
Случилось так, что вовремя боев подо Ржевом дом Натальи Кондратьевны уцелел чудесным образом. И руководство фронта частенько обращалось к хозяйке с просьбой о проведении в доме то собрания, то совещания.
Понятно, что Наталью Кондратьевну на это время просили «погостить» где-нибудь у соседей. А поскольку совещания порою затягивались до самого утра, то и ночевать ей в своем доме приходилось довольно редко.
Вот и в первых числах августа 1943 года Наталью Кондратьевну попросили предоставить свой дом для очень важного гостя.
На что она наотрез отказалась покидать свое жилище.
Откуда ей было знать, что 3 августа во Ржев приезжает сам тов. Сталин.
Кое-как ее все же уговорили, пообещав при этом больше не беспокоить.
И.В. Сталин пробыл в доме Натальи Кондратьевны недолго. После встречи с командующим Калининским фронтом генерал-полковников Андреем Ивановичем Еременко, Сталин попросил отблагодарить хозяйку дома 100-ми рублями.
Бюст А.И. Еременко. Ржев
Но когда Сталину сказали, что сейчас война и на 100 рублей ничего не купишь, Иосиф Виссарионович распорядился оставить для хозяйки и 100 рублей, и огромную корзину, доверху наполненную продуктами и вином.
После того, как Наталья Кондратьевна вернулась домой, то ей сказали, что в ее доме ночевал Сталин, а на столе она обнаружила записку, в которой было написано: «Здесь был Сталин».
Ржев. Музей "Калининский фронт".
После войны Н.К. Кондратьевой предложили на выбор: квартиру в Москве, квартиру в Ленинграде или такой же дом во Ржеве. Она выбрала дом, где и прожила до самой смерти.
👆ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Из дома крестьянки Н.К. Кондратьевой тов. Сталин отдал приказ о первом салюте в честь войск Красной Армии, освободивших города Орел и Белгород. Сейчас в этом доме работает музей «Ставка Сталина».
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Лживую рассказку, что в полуразрушенной послевоенной стране кто-то обеспокоился квартирой для вздорной бабы, предлагая на выбор жилье, оставим на совести автора.
Итог. Вот этот рассказ есть наглядный пример - как из поездки Сталина на фронт можно слепить сусальный пасквиль, переврав все, что можно и нельзя.
Из мемуаров маршала авиации Голованова. Т.е. иных документальных подтверждений данной цитаты нет. Посему можно сомневаться в ее историчности, ибо Сталин был очень сдержан в оценке собственной личности.