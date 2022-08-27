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"Здесь был Сталин", - сказали крестьянке, когда она вернулась к себе домой: Как Иосиф Виссарионович ездил во Ржев

"Здесь был Сталин", - сказали крестьянке, когда она вернулась к себе домой: Как Иосиф Виссарионович ездил во Ржев

Автор:
27 августа 2022 09:14
Сообщество : СССР
Метки: Великая отечественая война   Ржев   СССР   ржевская битва   ржевская мясорубка   
338
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Дорогие друзья, спешу разочаровать всех тех, кто до сих пор искренне считает, что И.В. Сталин всю Великую Отечественную войну просидел в Кремле и ни разу не выезжал на фронт.

Все поездки Сталина на фронт были строго засекречены. Даже среди высшего руководства страны об этом мало кто знал, не говоря уже о простом населении.


Хотя был один человек, который стал невольным свидетелем приезда И.В. Сталина в августе 1943 года в город Ржев - это Наталья Кондратьевна Кондратьева, проживающая в селе Хорошево.

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Ржев. Дом, где находилась ставка Сталина


Случилось так, что вовремя боев подо Ржевом дом Натальи Кондратьевны уцелел чудесным образом. И руководство фронта частенько обращалось к хозяйке с просьбой о проведении в доме то собрания, то совещания.


Понятно, что Наталью Кондратьевну на это время просили «погостить» где-нибудь у соседей. А поскольку совещания порою затягивались до самого утра, то и ночевать ей в своем доме приходилось довольно редко.


Вот и в первых числах августа 1943 года Наталью Кондратьевну попросили предоставить свой дом для очень важного гостя.

На что она наотрез отказалась покидать свое жилище.


Откуда ей было знать, что 3 августа во Ржев приезжает сам тов. Сталин.

Кое-как ее все же уговорили, пообещав при этом больше не беспокоить.

И.В. Сталин пробыл в доме Натальи Кондратьевны недолго. После встречи с командующим Калининским фронтом генерал-полковников Андреем Ивановичем Еременко, Сталин попросил отблагодарить хозяйку дома 100-ми рублями.

Бюст А.И. Еременко. Ржев


Но когда Сталину сказали, что сейчас война и на 100 рублей ничего не купишь, Иосиф Виссарионович распорядился оставить для хозяйки и 100 рублей, и огромную корзину, доверху наполненную продуктами и вином.


После того, как Наталья Кондратьевна вернулась домой, то ей сказали, что в ее доме ночевал Сталин, а на столе она обнаружила записку, в которой было написано: «Здесь был Сталин».

Ржев. Музей "Калининский фронт".


После войны Н.К. Кондратьевой предложили на выбор: квартиру в Москве, квартиру в Ленинграде или такой же дом во Ржеве. Она выбрала дом, где и прожила до самой смерти.

👆ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Из дома крестьянки Н.К. Кондратьевой тов. Сталин отдал приказ о первом салюте в честь войск Красной Армии, освободивших города Орел и Белгород. Сейчас в этом доме работает музей «Ставка Сталина».


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Метки: Великая отечественая война   Ржев   СССР   ржевская битва   ржевская мясорубка   
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138
Янка из Цесиса 4 часа назад
Достойным человеком Сталин был и может по этому, что рано ушёл, борьба по искоренению нацистской мрази так и не была доведена до конца. Потому-то у нас в Риге потомки тех самых иуд адовых снесли священное для каждого порядочного жителя Латвии место - мемориал Воинам-освободителям. Никогда этого не забудем и не простим!
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893
Сергей Полчаса назад
100-ми рублями???
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Данная история подробно изложена в дневниках генерала Серова, который и занимался обеспечением данной поездки. Владелицу дома не "кое-как уговорили", а выкинули вообще, ибо данная сварливая баба начала категорически отказываться, да еще с мотивацией, что при немцах "полковник жил". Одним словом "доколе". Еды ей ("огромную корзину") персонально никто не давал, а просто оставили вино, фрукты и продукты после ужина, но точно по указанию Сталина. У Серова вообще было желание ничего не давать.
Лживую рассказку, что в полуразрушенной послевоенной стране кто-то обеспокоился квартирой для вздорной бабы, предлагая на выбор жилье, оставим на совести автора.

Итог. Вот этот рассказ есть наглядный пример - как из поездки Сталина на фронт можно слепить сусальный пасквиль, переврав все, что можно и нельзя.
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38k
Александр 3 часа назад
Да одного факта, что его дети воевали, и мало того, Василия он даже из плена не выменял говорит за лидера страны, больше чем все гавно, которое пытаются на него вылить. Это был настоящий ЛИДЕР.
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13k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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