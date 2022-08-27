"Здесь был Сталин", - сказали крестьянке, когда она вернулась к себе домой: Как Иосиф Виссарионович ездил во Ржев

Ржев. Дом, где находилась ставка Сталина

Случилось так, что вовремя боев подо Ржевом дом Натальи Кондратьевны уцелел чудесным образом. И руководство фронта частенько обращалось к хозяйке с просьбой о проведении в доме то собрания, то совещания.

Понятно, что Наталью Кондратьевну на это время просили «погостить» где-нибудь у соседей. А поскольку совещания порою затягивались до самого утра, то и ночевать ей в своем доме приходилось довольно редко.

Вот и в первых числах августа 1943 года Наталью Кондратьевну попросили предоставить свой дом для очень важного гостя.

На что она наотрез отказалась покидать свое жилище.

Откуда ей было знать, что 3 августа во Ржев приезжает сам тов. Сталин.

Кое-как ее все же уговорили, пообещав при этом больше не беспокоить.

И.В. Сталин пробыл в доме Натальи Кондратьевны недолго. После встречи с командующим Калининским фронтом генерал-полковников Андреем Ивановичем Еременко, Сталин попросил отблагодарить хозяйку дома 100-ми рублями.