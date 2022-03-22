Как немцы рассказали правду о Сталинграде

О боли, отчаянии и предательстве Гитлера. Они рассказали всё.
Сталинградская битва была одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Наши предки бились с нацистами насмерть и в конце концов победили. Настоящий подвиг советского народа.
А когда стали разбирать личные вещи погибших и пленных немцев, то нашли письма - нацисты написали их, но не успели отправить домой. Теперь они хранятся в Волгограде, в музее-панораме “Сталинградская битва”.
В письмах, наплевав на военную цензуру, солдаты прямо говорят своим родным, что их обманули и предали. Послали на бессмысленную войну, в которой просто невозможно победить. Вот отрывки:
«Тот, кто не пишет о вшах, тот не знает Сталинградской битвы».
«Все представляется мне бессмысленным и бесцельным. Когда и как придет избавление? И что это будет — смерть от бомбы или от снаряда?»
Немцы, которые привыкли хорошенько поесть, жутко страдали от голода:
«Уже 4 дня я не ел хлеба и жив только половником обеденного супа. Утром и вечером глоток кофе и каждые 2 дня по 100 грамм тушенки или немного сырной пасты из тюбика – голод. Голод и еще вши и грязь. День и ночь воздушные налеты и артиллерийский обстрел почти не смолкают. Если в ближайшее время не случится чуда, я здесь погибну. Плохо, что я знаю, что где-то в пути ваша 2-килограммовая посылка с пирогами и мармеладом... Я постоянно думаю об этом, и у меня даже бывают видения, что я их никогда не получу. Хотя я измучен, ночью не могу заснуть, лежу с открытыми глазами и вижу пироги, пироги, пироги».
«Сегодня вечером мы снова варили конское мясо. Мы едим это без всяких приправ, даже без соли, а околевшие лошади пролежали под снегом, может, четыре недели».
Немцы отмечали русскую стойкость и характер. А как же - им годами промывали мозги, о том, что они самые лучшие и мужественные на свете, а тут на тебе, оказалось, что есть воины, гораздо серьёзнее. Воины, которых не сломить.
«Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения».
«Русские снайперы и бронебойщики, несомненно, – ученики Бога. Они подстерегают нас и днем и ночью, и не промахиваются. Пятьдесят восемь дней мы штурмовали один-единственный дом. Напрасно штурмовали… Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чудо…»
«Во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, мы тут же его щелкнули прямо из 37-миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский и открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда танк был подбит».
Красноармейцы стояли насмерть. Уйти и оставить фрицам Сталинград было немыслимо и наши бойцы сражались за каждый сантиметр родной земли. И немцы это почувствовали: в их письмах всё чаще стало прорываться отчаяние.
«Сталинград – это ад! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов».
«Сталинград можно назвать адом. Мне пришлось выкапывать товарищей, которые поодиночке были захоронены здесь восемь недель назад».
«Если меня за это письмо отдадут под трибунал и расстреляют, я думаю, это будет благодеяние для моего тела».
Сталинградская битва стала одной из главных поворотных точек в войне. После победы в ней, Красная Армия двинулась вперёд и остановилась только в Берлине. А письма немцев стали свидетельством эпохи.
Они говорят о том, что врагам на нашу землю лучше не соваться, дороже выйдет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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