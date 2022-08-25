Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен

Ситуация изменилась в начале 30-х гг., когда "за руль" Наркомата пищевой промышленности встал А. И. Микоян. Активно перенимая опыт других стран, в которых ему довелось побывать, Микоян вносил немало дельных предложений, способных улучшить экономическое положение СССР.

Он был первым, кто осмелился признать, что мороженое - это не только детское лакомство и баловство, как это принято было считать, но и весьма ценный с точки зрения питательности продукт, требующий основательного подхода к его производству промышленным способом.