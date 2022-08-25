Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен

Мороженое в дореволюционной России производили исключительно кустарным методом, и реализация этого сладкого лакомства порой вызывала отторжение у покупателей из-за неопрятности продавцов.
Конечно же, такое встречалось не повсеместно, но случаи, когда у разносчика мороженого (как правило, из крестьян, приехавших в город на поиски работы) были немытые руки, грязный фартук и далекие от чистоты ложки, которыми он из бидонов набирал мороженое, встречались тоже довольно часто.
Первые два десятилетия после революции молодое государство приходило в себя после военной разрухи, занималось коллективизацией, экспериментировало с экономической политикой, перебрасывала силы на развитие тяжелой промышленности. И за всеми этими хлопотами индустриализация пищевого производства как-то оставалась в стороне. Поэтому мороженое продолжали делать кустарным способом и в очень небольших количествах.
Ситуация изменилась в начале 30-х гг., когда "за руль" Наркомата пищевой промышленности встал А. И. Микоян. Активно перенимая опыт других стран, в которых ему довелось побывать, Микоян вносил немало дельных предложений, способных улучшить экономическое положение СССР.
Он был первым, кто осмелился признать, что мороженое - это не только детское лакомство и баловство, как это принято было считать, но и весьма ценный с точки зрения питательности продукт, требующий основательного подхода к его производству промышленным способом.
Сказано - сделано. В 1932 году на всех крупных улицах Москвы и Ленинграда появились интригующие афиши-объявления, сулящие в ближайшее время раскрыть тайну загадочного "эскимо-пай". Никто и никогда до этого момента не слышал этого названия и даже не мог себе представить, как это самое "эскимо-пай" может выглядеть - конечно же, в "час Х" огромные толпы желающих собрались в указанных на афише местах, чтобы узнать тайну эскимо-пай.
Мороженое на палочках, завернутое в серебряную фольгу и раздаваемое красивыми девушками в белоснежных халатах, вызвало настоящий фурор. В этом же, 1932 году были в Москве открыты первые две фабрики по производству мороженого. Привычных каждому советскому ребенку, рожденному в 60-80-е годы бумажных и вафельных стаканчиков еще было - первые пять лет в продажу поступало так называемое "гильзовое мороженое".
С производства мороженое поступало в продажу в банках-гильзах, поставленных на лед. Продавцы ложкой набирали мороженое, укладывали его в шприц-форму, на дне которой лежал вафельный кружок с вытесненным именем, после чего на эту вафельку выдавливалась порция мороженого и сверху прикрывалась другим вафельным кружком - получался своеобразный круглый "бутерброд".
Имена на вафлях, конечно же, были случайными, но это становилось уже традицией у детворы - перед тем, как начать есть мороженое, посмотреть - нет ли у кого совпадений по именам на вафлях со своим собственным именем.
Уже к 1935 году в СССР производилось около 30 сортов мороженого - сливочное и молочное, кофейное, шоколадное, ореховое, пломбир, крем-брюле, ромовое, ягодное, фисташковое, миндальное и др. В 1936 году начались эксперименты с видами фасовкой - появились первые "рыбки" и "бомбочки".
Также начала изменяться и форма реализация мороженого - появились не только пешие, но и велоразносчики холодного лакомства, а также потихоньку стали открываться первые стационарные киоски: самые первые имели характерное название - "Со снежной бабой" и "Пингвин" - так что, как видим, "Пингвин" в нашей стране появился еще задолго до знаменитого одноименного кафе, появившегося в 90-е.
Во второй половине 30-х был налажен выпуск леденцов, тортов и пирожных из мороженого, отдельная линия занималась производством всем полюбившегося эскимо - в год выпускалось около 8 тонн разного вида мороженого. Но А.И. Микояна, знавшего масштабы производства в Америке, эти показатели казались несерьезными.
В США закупаются технологии промышленного производства мороженого и соответствующее оборудование, которое установили на фабрике №8 (сейчас это - "Айс-Фили"), после чего годовой выпуск мороженого достиг рекордной цифры в 25 тонн в сутки (!).
Интересный факт - когда А.И. Микоян был в Америке с деловым визитом, он, посещая завод General Electric Company, с удивлением обнаружил, что среди продукции предприятия есть бытовые холодильники, предназначенные не для предприятий, а для нужд обычных граждан.
Вернувшись в Москву и имея беседу со Сталиным, Микоян предложил и в СССР наладить выпуск таких холодильников. Вождь не согласился на это, объясняя свое решение тем, что зима в стране и так длинная, а летом народ привык пользоваться погребами и ледниками. Вот так, одной небрежной фразой, бытовые удобства советского гражданина были отодвинуты на пару десятков лет...
В 1937 году к производству мороженого подключились предприятия с забавными для современного слуха названиями: Главмясо, Главмаргарин и Главмаслопром. Вот только Главмясо из этого альянса быстро отстранили, т.к. его шоколадная глазурь оставляла привкуса сала - народ, привыкший к мороженому высокого качества, не готов был мириться с таким гастрономическим нюансом...
Источник:
АНТИФИШКИ
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