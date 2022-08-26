Что входило в обязанности советских дружинников, и как в их тесные ряды просачивались преступные элементы

Через несколько лет появились ОСОДМИЛы (общества содействия органам милиции и уголовному розыску), члены которых получали нагрудные знаки, документы, а в отдельных случаях и вооружались.

Осодмильцы довольно быстро превратились в серьезный инструмент помощи милиции, а впоследствии многие из них переходили туда на службу.