Что входило в обязанности советских дружинников, и как в их тесные ряды просачивались преступные элементы

Гражданское население использовали для поддержания правопорядка еще с царских времён. Первые объединения стали возникать в 20-х, а спустя полвека их количество исчислялось сотнями тысяч.
Хулиганы опасались попадаться на глаза не только милиционерам, но и гражданам, на руке которых красовалась красная повязка. В 1926 году предприятиям и учреждениям было приказано сформировать на своей базе КОПы – комиссии общественного порядка. Целью объединений было оказание помощи милиции в борьбе с пьяницами и мелкими хулиганами.
Через несколько лет появились ОСОДМИЛы (общества содействия органам милиции и уголовному розыску), члены которых получали нагрудные знаки, документы, а в отдельных случаях и вооружались.
Осодмильцы довольно быстро превратились в серьезный инструмент помощи милиции, а впоследствии многие из них переходили туда на службу.
Дружинники в классическом понимании начали работать в послевоенные годы. Первой официальной дружиной считается сформированная на Кировском заводе в Ленинграде. Далее идею подхватили уже на уровне всего Союза.
Что касается добровольности, то это определение было довольно условным. На предприятие спускали разнарядку, которую требовалось отработать. Работникам выбирать особо не приходилось. Но некоторые ухитрялись выбить для себя дополнительные плюсы типа отгулов и выходных за дежурства.
Смена обычно длилась с пяти вечера до полуночи. Но в действительности дружинники нередко возвращались в опорный пункт раньше и расходились по домам. Один человек обычно дежурил в нем на телефоне. Зимой мужчины кучковались в опорных пунктах, чтобы погреться. А женщины предпочитали пройтись по магазинам.
Закон наделял дружинников правом действовать не только в связке с милицией, но и самостоятельно – задерживать преступников и доставлять их в отделениях. Помимо уличных дружин существовали и так называемые «зеленые», помогавшие природоохранным инспекциям. На многих предприятиях имелись добровольные борцы с хищениями государственной собственности.
Одним из самых громких дел, в которых принимала участие народная дружина, стало задержание маньяка из Самары Бориса Серебрякова. Он расправлялся с целыми семьями и уходил от милиции, словно был заговорен. То, с чем не справились правоохранительные органы, удалось сделать группе Сергея Гайфуллина: дружинники задержали убийцу.
Не обходилось и без потерь. В 1963 году в Красноярске при задержании вора-рецидивиста героически погиб дружинник Владислав Корнетов. Год спустя подвиг Корнетова повторил киномеханик из Челябинска Михаил Родькин, в одиночку бросившийся на группу грабителей.
В 1965 году Орденом Красной звезды посмертно наградили Петра Корепина, который бросился на крик о помощи и пытался в одиночку утихомирить вооруженного преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
В 60-х погиб и Стефан Лаптиев – работник рыбокомбината в Махачкале. Он в одиночку бросился на помощь девушкам, которых шестеро насильников тащили в темный парк. Уже будучи смертельно раненым, он успел вызвать милицию, спасшую жертв.
Но, как говорится, в семье не без урода. ГАИ-дружины не только помогали инспекторам, но и по собственной инициативе собирали дань с проштрафившихся водителей. Имели место и более серьезные случаи. К примеру, в 1978 года в Архангельске арестовали дружинника Третьякова, который оказался маньяком, успевшим лишить жизни 7 человек. Преступника приговорили к высшей мере.
Как вы считаете, целесообразны ли в наше время аналогичные формирования?
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Идейных" было мало, в основном, шли за "отгулы". 3-4 человека, с повязками, и милиционер, в форме... Увидали сильно подвыпившего, и давай его "крутить"... "План выполнен, преступность побеждена!" А к компании крепких мужиков, которые в открытую бухали, мы не подходили, если встречали такое, смотрели в другую сторону...