«Покровские ворота»: почему музыкальную комедию не допустили до больших экранов

В центре сюжета, как и в пьесе, оказались непримиримо разные люди — все они живут под одной крышей в советской коммуналке 50-х годов. Музыкальная история оказалась запоминающейся благодаря юмору и харизматичным героям. Однако первый смотр завершился вердиктом «пошлость! » — не в последнюю очередь благодаря Марку Захарову, который обманулся в своих ожиданиях. Фильм отправился на самую дальнюю полку.

С проекта смахнули пыль лишь спустя год: тогда Андропов отметил, что в кинопрокате стало маловато комедий. Тогда фильм показали зрителям.