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«Покровские ворота»: почему музыкальную комедию не допустили до больших экранов

«Покровские ворота»: почему музыкальную комедию не допустили до больших экранов

Автор:
26 августа 2022 09:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   покровские ворота   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Сегодня драмеди «Покровские ворота» кажется прочно вошедшим в фонд советского кино, однако в свое время знаменитую картину клеймили антисоветской и пытались запретить. Отчасти это удалось: фильм так и не вышел на большие экраны и сразу отправился в телеэфир.

Задумка картины пришла к режиссеру Леониду Зорину из собственной жизни: особые сложности проживания в коммунальной квартире сперва легли в основу одноименной пьесы.

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Постановки успешно шли в Москве в течении семи лет, однако драматург столкнулся с множеством препятствий, едва задумал перенести историю на экраны.

Первые трудности возникли еще на этапе кастинга. Так, студийные боссы были непреклонны: фильм получит зеленый свет — но режиссеру придется присоединиться к сериалу «Синдикат-2» в роли Дзержинского. В покровских воротах постановщик также сам сыграл роль — он появился на экране в образе главного героя Константина Ромина спустя много лет.

На роль молодого Ромина актер нашелся далеко не сразу: режиссер задумывал его как циника-романтика. В этот образ идеально вписался молодой Олег Меньшиков, для которого комедия открыла дорогу в большое кино. На этапе кастинга артист уже был занят в другом проекте, но ради роли Костика он покинул съемки «Частной жизни».

Стоит отметить, удачный актерский состав во многом обязан Наталье Кореневой: именно она занималась подбором артистов. Она рекомендовала режиссеру Меньшикова и собственную дочь Елену — артистка сыграла Людочку, возлюбленную Хоботова, которого воплотил на экране Анатолий Равикович, еще одна кастинговая удача.

В центре сюжета, как и в пьесе, оказались непримиримо разные люди — все они живут под одной крышей в советской коммуналке 50-х годов. Музыкальная история оказалась запоминающейся благодаря юмору и харизматичным героям. Однако первый смотр завершился вердиктом «пошлость! » — не в последнюю очередь благодаря Марку Захарову, который обманулся в своих ожиданиях. Фильм отправился на самую дальнюю полку.

С проекта смахнули пыль лишь спустя год: тогда Андропов отметил, что в кинопрокате стало маловато комедий. Тогда фильм показали зрителям.

Со временем картину Зорина то запрещали, то возвращались к ней. Так, при Черненко комедию назвали «антисоветчиной», а при Горбачеве фильм не вписывался в масштабную борьбу с алкоголем. Новое дыхание музыкальное драмеди обрело во время расцвета пиратства: тогда история коммунальщиков пользовалась не меньшим спросом, чем топовые триллеры и блокбастеры, которые можно было посмотреть лишь на кассетах.

Спустя годы «Покровские ворота» стали своеобразным документом времени: ностальгические оттепельные 50-е вызвали симпатии у зрителей, а тяжелая производственная судьба проекта лишний раз доказывает, как непросто было талантливым авторам в условиях жесткой цензуры.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   покровские ворота   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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710
probel01 22 минуты назад
Музыкальная комедия? Там всего две песни "Мы оба были..." и "Всё стало вокруг...", не считая куплеты - это не песни. А закадровой музыки не больше, чем в других фильмах этих лет.
"однако в свое время знаменитую картину клеймили антисоветской и пытались запретить. Отчасти это удалось: фильм так и не вышел на большие экраны и сразу отправился в телеэфир." То есть аудитория стала в несколько раз больше? Странная логика.
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−77
Thomsen 2 минуты назад
< Сегодня драмеди >

коробит от этого неологизма. Можно такие корявые термины использовать в описаниях к новому российскому кино, а не советской классике? А то, блин, докатимся до херни типа "Анатоль Курагин был мажором и харрасментером и пОстил в личку Элен .... " и т.д.

< музыкальную комедию >

ну твою ж дивизию.....Ну ничего, ещё пять дней потерпеть школоту.
"П.В." - всё что угодно - фарс, буффонада, с изысканной и нарочитой театральностью, но, бл*дь, это не "музыкальная комедия"! Автор не вполне понимает суть и содержание этого жанра, видимо.

< тогда история коммунальщиков >

Жильцов коммунальной квартиры. Коммунальщик в фильме один - дворник Азиз.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Ссылка youtu.be
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−111
HalloFreeSpace Час назад
Да как-то это не киноформат , мне кажется . А фильм крутой )
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162
Olldd Час назад
>> драмеди

-Хоботов, не галди.©
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