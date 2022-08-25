Грустно и точка: в России разработают ИИ для выявления депрессии

В России делают нейросеть для поиска депрессии. Исследователи утверждают, что им удалось выявить маркеры депрессивного расстройства у людей и удалось обучить ИИ выявлять их.
Сама по себе задумка крайне интересная. Несмотря на то, что психологи в нашей стране не пользуются большой популярностью, количество проблем у россиян страдающих депрессией варьируется от 20-30% у женщин и 12% у мужчин.
Ситуацию осложняет и тот факт, что признаки депрессии крайне сложно выявить самостоятельно. Коронавирус с пандемией лишь увеличили число людей страдающих депрессией. После чего даже в нашей стране решили, что в обращении к специалисту нет ничего зазорного. Впрочем, несмотря на положительную тенденцию и осознание в обществе серьезность заболевания, многие до сих пор скептически относятся к психологам и терапевтам.
Чтобы понять, что тебе нужно обратиться к врачу, необходимо определить у себя симптомы заболевания. В случае с простудой или тем же коронавирусом есть видимые признаки. А как определить, что у тебя депрессия. Именно в этом может помочь приложение, которое разрабатывают ученые Сеченовского университета.
"Первый в России информационный продукт поможет выявить депрессию на основе речевого анализа. Нам удалось собрать достаточно данных, чтобы подтвердить, что для пациентов с депрессивными симптомами характерно большое число специфических речевых особенностей. Речь идет о скорости речи, интонационной окраске, паузах между словами и других параметров. Машинное обучение позволит алгоритму отбирать необходимые параметры на основе больших выборок данных", – цитирует пресс-служба руководителя проекта, директора Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Беатрисы Волель.
Как думаете, будет ли популярным приложение в народе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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