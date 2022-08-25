Грустно и точка: в России разработают ИИ для выявления депрессии

Ситуацию осложняет и тот факт, что признаки депрессии крайне сложно выявить самостоятельно. Коронавирус с пандемией лишь увеличили число людей страдающих депрессией. После чего даже в нашей стране решили, что в обращении к специалисту нет ничего зазорного. Впрочем, несмотря на положительную тенденцию и осознание в обществе серьезность заболевания, многие до сих пор скептически относятся к психологам и терапевтам.