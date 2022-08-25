За слова пришлось ответить: двое украинских беженцев в Крыму поздравили незалежную с днём независимости и оскорбили всех россиян

Слишком поверили в себя - но их поймали и заставили извиниться.
Пара молодых людей гуляла по посёлку Черноморское в день независимости незалежной. И решили записать «видосик» с поздравлениями. В нём они пожелали своей стране «наискорийшей перемоги» и «с… всем российским п…». И это лайтовая версия их «поздравления», полной здесь не будет.
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Видео моментально разлетелось по сети и уже на следующий день молодые «патриоты» со слезами на глазах извинялись на камеру. Причём парень извинялся вместе с матерью.
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Многие потом удивлялись - почему всё ограничилось извинениями и почему парня не отправили на передовую? Оба 2006 года рождения, видимо, поэтому к ним отнеслись снисходительно.
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АНТИФИШКИ
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они уже небось и документы на бюджетные места в каком нибудь ВУЗе подали
Уверен,что и российские паспорта они получили!Все выплаты и пособия получают своевременно!
Создавали университеты украинские, обласкали всех националистов-петлюровцев, выпустили из лагерей полицаев-бандеровцев, пихали на все должности национальные кадры и в итоге получили ненависть и войну на уничтожение. Те же люди, которых простила и облагодетельствовала советская власть стали самыми ярыми антисоветчиками и шли в первых рядах с факелами и вскинутой правой рукой. К чему опять эти заигрывания? Литва, Латвия, Эстония заждались подобных персонажей. Сливайте их всех туда, чтоб потом не искать и не вылавливать по всей нашей необъятной родине. Потом легче будет всех [мат] одной ракетой накрыть.
Это не беженцы, это враги.
Именно так, подвести к границе и сказать: П.и.з.д.у.й.т.е.
Можно даже вслед платочком помахать.