За слова пришлось ответить: двое украинских беженцев в Крыму поздравили незалежную с днём независимости и оскорбили всех россиян

Пара молодых людей гуляла по посёлку Черноморское в день независимости незалежной. И решили записать «видосик» с поздравлениями. В нём они пожелали своей стране «наискорийшей перемоги» и «с… всем российским п…». И это лайтовая версия их «поздравления», полной здесь не будет.