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За слова пришлось ответить: двое украинских беженцев в Крыму поздравили незалежную с днём независимости и оскорбили всех россиян

За слова пришлось ответить: двое украинских беженцев в Крыму поздравили незалежную с днём независимости и оскорбили всех россиян

Автор:
25 августа 2022 15:33
Сообщество : Жить в России
Метки: День независимости   Крым   Украина   извинения   поздравления   политика   поселок   черноморское   
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Слишком поверили в себя - но их поймали и заставили извиниться.

Пара молодых людей гуляла по посёлку Черноморское в день независимости незалежной. И решили записать «видосик» с поздравлениями. В нём они пожелали своей стране «наискорийшей перемоги» и «с… всем российским п…». И это лайтовая версия их «поздравления», полной здесь не будет.

Видео моментально разлетелось по сети и уже на следующий день молодые «патриоты» со слезами на глазах извинялись на камеру. Причём парень извинялся вместе с матерью.

Многие потом удивлялись - почему всё ограничилось извинениями и почему парня не отправили на передовую? Оба 2006 года рождения, видимо, поэтому к ним отнеслись снисходительно.

Источник:

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Метки: День независимости   Крым   Украина   извинения   поздравления   политика   поселок   черноморское   
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33  комментария
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Депортировать внахер вместе с маменькой. Беженец пля..
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3k
Наблюдатель 8 минут назад
С этими беШенцами надо только так... как только варежку розинул, сразу депортация в течении 24 часов обратно. К нам их силком никто не тащил...
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3k
Наблюдатель 12 минут назад
Они сожалеют только о том,что их поймали и заставили извиняться...
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13k
Majul Полчаса назад
Ой, и на русском то все умеют говорить и даже без акцента. Имбецилы, честное слово.
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62k
SWALLOW 45 минут назад
Есть статья за оскорбление президента и граждан , пусть осудят а плакать время будет предостаточно ..
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5k
Дмитрий 46 минут назад
Вот вы такие все: Депортировать!!!!... А куда? Они ведь с Мариуполя? Депортировать в "404"? На каком основании? Пора прекращать все эти "притянутые" извинения на камеру. Ни чего они не дают, кроме цинизма с одной стороны(как правильно заметил товарищ "снизу" обос...ли всех по доброй воли, а извиняются по принуждению) и возмещения с другой. Наказание должно быть неотвратимым и мгновенным. Уборка мест общественного пользования с перерывами для чтения(можно в слух) патриотической литературы(с обязательной съемкой и публикацией в соц сетях). В больницы можно отправить(госпитали) убирать за пожилыми людьми(ну или ранеными сейчас). В общем фантазию в плане наказания можно не ограничивать. Суток на 10-15.
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12k
котегRUS 49 минут назад
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6k
Shtoppi 56 минут назад
Чемодан, вокзал, окраина родная. Дальше пид.рок на фронт поедет перемогу приближать, бабы по борделям на пожрать зарабатывать, а то хорошо устроились падлы.
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9k
Игорь 58 минут назад
какие на хрен извинения, гнать назад
они уже небось и документы на бюджетные места в каком нибудь ВУЗе подали
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8k
Mauritanien Час назад
Проблема гораздо глубже, чем понты и извинения. Их сотни, молодых, неустроенных, вырванных из своей среды и попавших к нам. Из них могут слепить внутренних врагов. С молодежью нужно работать нам, самим, целеустремленно, чтоб этот или другой, по сути еще ребенок транслирующий чужое мнение, стал нормальным гражданином новой страны. Старой больше не будет, а идеи врага жить будут еще пару поколений точно.
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70k
Доктор Джонс Час назад
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47k
dima423 Час назад
Только обсирали Россию и русских они от души...а извинялись под принуждением
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40k
kalinser Час назад
Вот смотришь,и веришь в раскаяние!Особенно верю в мамины сопли!

Уверен,что и российские паспорта они получили!Все выплаты и пособия получают своевременно!
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677
ChePaev Час назад
депортировать их по статье КОАП РФ 18.18 и запретить въезд в РФ этому говну и их родителям на 50 лет.
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11k
harlamov Час назад
Вообще не понимаю какой смысл в этих извинениях. Все что они реально думают они высказали раньше. От того что их за жопу взяли, их мнение не поменялось. Они просто будут молча ненавидеть Россию и делать гадости исподтишка. Типа бабки, которая фекалиями могилу облила... Не лечится эта русофобия, в СССР уже все это проходили.
Создавали университеты украинские, обласкали всех националистов-петлюровцев, выпустили из лагерей полицаев-бандеровцев, пихали на все должности национальные кадры и в итоге получили ненависть и войну на уничтожение. Те же люди, которых простила и облагодетельствовала советская власть стали самыми ярыми антисоветчиками и шли в первых рядах с факелами и вскинутой правой рукой. К чему опять эти заигрывания? Литва, Латвия, Эстония заждались подобных персонажей. Сливайте их всех туда, чтоб потом не искать и не вылавливать по всей нашей необъятной родине. Потом легче будет всех [мат] одной ракетой накрыть.
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891
SeaDog Час назад
Хлебнем еще горя с такими беженцами...
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12k
P.F. Час назад
Поколение тик-токеров. Люди -зомби. Поколение, у которого нарушены нейронные связи и они не смогут выполнят сложную умственную работу (не в том смысле, что мешки таскать).
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2k
PbIBOK Час назад
Не хера им делать в стране которая их спасла, приютила, ещё небось суки деньги от государства и народа, которых оскорбляли, получили! На них и гуляют теперь радуясь что живы остались. Но однозначно на свою родину пусть у@бывают обратно!!!
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Не понимаю, почему всю эту компанию не отправили обратно в 404?
Это не беженцы, это враги.
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6k
workmen77 Час назад
Где эти "оскорбленные россияне", которые вместо того, чтобы работать и заниматься делом, просматривают целыми днями ролики сопливых тиктокеров и полудурков, и ищут повод оскорбиться?
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5k
Том Сойер Час назад
Бабу - на хор, в мужскую зону отправить - пущай там извиняется, шалава подзаборная, и мудака этого сопливого - туда же, но уже в петушатник определить. Месяца на три-четыре - чтобы мозги на место встали - через задницу и половые органы.
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August

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