Тропа у дома⁠⁠: годовая съёмка прогулки со сменой времён года

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Житель Канады в течение года снимал на видео улицу возле своего дома, чтобы показать, как меняются сезоны. Получился живописный видеоролик, в котором каждый зритель найдёт любимое время года.
Год за одну минуту
Вот так вот и проходит наша жизнь. Цените моменты, которые вы проводите с любимыми и близкими.
Год за четыре минуты
Источник:
АНТИФИШКИ
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