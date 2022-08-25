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Тропа у дома⁠⁠: годовая съёмка прогулки со сменой времён года

Тропа у дома⁠⁠: годовая съёмка прогулки со сменой времён года

Автор:
25 августа 2022 12:29
Метки: Канада   в мире   видео   времена года   интересно   погода   прогулка   сезон   
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Житель Канады в течение года снимал на видео улицу возле своего дома, чтобы показать, как меняются сезоны. Получился живописный видеоролик, в котором каждый зритель найдёт любимое время года.

Год за одну минуту

Вот так вот и проходит наша жизнь. Цените моменты, которые вы проводите с любимыми и близкими.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   в мире   видео   времена года   интересно   погода   прогулка   сезон   
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6  комментариев
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dima423 Час назад
никуя себе у них там февраль... прям даже как то завидно))
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