Самые необычные грибные фермы — зачем китайцы выращивают русский трутовик

Его прозвали «грибом бессмертия», потому что он обладает разными целебными свойствами и, по мнению китайцев, лечит от всех болезней. Посещая Поднебесную, туристы часто ищут этот китайский гриб и препараты на его основе, но мало кто знает, что в дикой природе линчжи растет только в России и зовется лакированным трутовиком. Китайцы же еще 2000 лет назад оценили его полезные качества и выращивают гриб в теплицах.

Хутоку