Самые необычные грибные фермы — зачем китайцы выращивают русский трутовик

Грибные фермы есть во всем мире, но больше всего их в Поднебесной, где на протяжении тысяч лет люди изучали разные грибы и их скрытое влияние на здоровье человека. Как выращивают редкие виды грибов в Китае?
Если в прошлом люди ходили по грибы в лес, то сейчас существуют грибные фермы, которые могут удовлетворить потребность большого количества людей. На них выращивают самые разнообразные виды грибов, такие как вешенки или шампиньоны, о которых слышали все. Но автор видеоролика рассказывает о фермах с редкими видами грибов и необычных способах их выращивания.
Намеко
Внешне эти грибы напоминают опята, да и с китайского их название можно перевести как «скользкий гриб». Но на вкус они кардинально отличаются от опят и обладают мясным привкусом и хрустящей текстурой. Китайцы широко используют намеко в народной кухне и щедро добавляют их в супы или лапшу. Интересно, что грибы выращивают в бутылках — при небольших ножках, которые легко срезаются ножницами, у грибов длинные нити грибницы, а значит, короткие горшки не подойдут.
Линчжи
Его прозвали «грибом бессмертия», потому что он обладает разными целебными свойствами и, по мнению китайцев, лечит от всех болезней. Посещая Поднебесную, туристы часто ищут этот китайский гриб и препараты на его основе, но мало кто знает, что в дикой природе линчжи растет только в России и зовется лакированным трутовиком. Китайцы же еще 2000 лет назад оценили его полезные качества и выращивают гриб в теплицах.
Хутоку
Эти грибы напоминают необычные цветы или водоросли, и они широко используются в восточной кухне Китая и Кореи. Как и намеко, они растут в бутылках или пакетах, заполненных опилками. Их еще называют белыми древесными грибами, и они прекрасно дополняют любой гарнир. Жители Поднебесной уверены: хутоку дарят богатырскую силу и здоровье.
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АНТИФИШКИ
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