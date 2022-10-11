Новаторские методы согреться - зажигать на танцполе

В Шотландии придумали, как преобразовать энергию пляшущих людей в отопление. Отчаянные времена требуют не менее отчаянных разработок.
Зима в Европе ожидается крайне холодной. Учитывая, что привычная и уютная температура домов будет снижена до 15-17 градусов по цельсию, мало кто захочет проводить выходные в ледяных квартирах.
Музыкальная площадка SWG3 в Глазго запустила систему, которая вырабатывает возобновляемую энергию от тепла человеческих тел на танцполе. Их тепло передаётся через несущую жидкость в 200-метровые скважины, которые заряжаются как тепловая батарея. Затем энергия вновь поступает к тепловым насосам, нагревается до нужной температуры и передаётся обратно в SWG3. И вуаля, внутри тепло.
Это, конечно, вам не советы а-ля «просто теплее одевайтесь»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Плясать более энергоэффективно, чем просто скакать.