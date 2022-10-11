Новаторские методы согреться - зажигать на танцполе

Музыкальная площадка SWG3 в Глазго запустила систему, которая вырабатывает возобновляемую энергию от тепла человеческих тел на танцполе. Их тепло передаётся через несущую жидкость в 200-метровые скважины, которые заряжаются как тепловая батарея. Затем энергия вновь поступает к тепловым насосам, нагревается до нужной температуры и передаётся обратно в SWG3. И вуаля, внутри тепло.