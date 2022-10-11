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Новаторские методы согреться - зажигать на танцполе

Новаторские методы согреться - зажигать на танцполе

Автор:
11 октября 2022 22:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Музыка   Танцы   зима   идея   интересно   тепло   шотландия   энергия   
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В Шотландии придумали, как преобразовать энергию пляшущих людей в отопление. Отчаянные времена требуют не менее отчаянных разработок.

Зима в Европе ожидается крайне холодной. Учитывая, что привычная и уютная температура домов будет снижена до 15-17 градусов по цельсию, мало кто захочет проводить выходные в ледяных квартирах.

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Музыкальная площадка SWG3 в Глазго запустила систему, которая вырабатывает возобновляемую энергию от тепла человеческих тел на танцполе. Их тепло передаётся через несущую жидкость в 200-метровые скважины, которые заряжаются как тепловая батарея. Затем энергия вновь поступает к тепловым насосам, нагревается до нужной температуры и передаётся обратно в SWG3. И вуаля, внутри тепло.

Это, конечно, вам не советы а-ля «просто теплее одевайтесь»

Источник:

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Метки: Музыка   Танцы   зима   идея   интересно   тепло   шотландия   энергия   
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2  комментария
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6k
Allmaster 2 часа назад
А если еще всем каши гороховой и нажопники прикрутить, то на кухне кафешки будет на чем пожарить еду ))
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Хохлам на заметку:
Плясать более энергоэффективно, чем просто скакать.
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Александр Невский
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