Урок толерантности в Екатеринбурге: Две белые, пьяные женщины подрались из-за расизма

На остановке стояли чернокожие студенты, которые вызвали подозрение у подвыпившей женщины. Естественно, алкоголь и любовь говорить все в лоб, забыв на правила этичности, побудил хабалку высказать свое фи. Россиянка высказал недовольство тем, что они громко вели себя. По словам очевидцев, она назвала их "шпионами Байдена". Пока иностранцы стояли в недоумении, не понимая что в таком случае делать. К недовольной мадам подошла другая принявшая на грудь женщина и встала на защиту темнокожих студентов.