Урок толерантности в Екатеринбурге: Две белые, пьяные женщины подрались из-за расизма

Порой, кажется, что таких историй не бывает в реальной жизни, но в России даже самые большие небылицы могут оказаться правдой.
Пока в США и Европе уже стихли межрасовые войны и белые перестали вставать на колено перед черными, в Екатеринбурге подрались две пьяные женщины. Казалось бы, к чему это и что в этом такого?
В этой истории интересна причина конфликта. Представительницы слабого пола в сильном алкогольном опьянении повздорили из-за культурно-расового вопроса.
На остановке стояли чернокожие студенты, которые вызвали подозрение у подвыпившей женщины. Естественно, алкоголь и любовь говорить все в лоб, забыв на правила этичности, побудил хабалку высказать свое фи. Россиянка высказал недовольство тем, что они громко вели себя. По словам очевидцев, она назвала их "шпионами Байдена". Пока иностранцы стояли в недоумении, не понимая что в таком случае делать. К недовольной мадам подошла другая принявшая на грудь женщина и встала на защиту темнокожих студентов.
В ход пошли не только повышение интонации, ругательства, укоры и наставления, но и кулаки. Защитница чернокожих поставила свое пиво на землю начала выбрасывать удары и толчки, которые преимущественно попадали в цель.
Как итог, расизм в Екатеринбурге потерпел полное поражение, потому что "они у нас в России живут, они тоже люди".
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АНТИФИШКИ
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