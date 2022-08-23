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Урок толерантности в Екатеринбурге: Две белые, пьяные женщины подрались из-за расизма

Урок толерантности в Екатеринбурге: Две белые, пьяные женщины подрались из-за расизма

Автор:
23 августа 2022 23:19
Сообщество : Жить в России
Метки: ЧП   драка   екатеринбург   женщины   интересно   пьяные   расизм   черные   
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Порой, кажется, что таких историй не бывает в реальной жизни, но в России даже самые большие небылицы могут оказаться правдой.

Пока в США и Европе уже стихли межрасовые войны и белые перестали вставать на колено перед черными, в Екатеринбурге подрались две пьяные женщины. Казалось бы, к чему это и что в этом такого?

В этой истории интересна причина конфликта. Представительницы слабого пола в сильном алкогольном опьянении повздорили из-за культурно-расового вопроса.

На остановке стояли чернокожие студенты, которые вызвали подозрение у подвыпившей женщины. Естественно, алкоголь и любовь говорить все в лоб, забыв на правила этичности, побудил хабалку высказать свое фи. Россиянка высказал недовольство тем, что они громко вели себя. По словам очевидцев, она назвала их "шпионами Байдена". Пока иностранцы стояли в недоумении, не понимая что в таком случае делать. К недовольной мадам подошла другая принявшая на грудь женщина и встала на защиту темнокожих студентов.

В ход пошли не только повышение интонации, ругательства, укоры и наставления, но и кулаки. Защитница чернокожих поставила свое пиво на землю начала выбрасывать удары и толчки, которые преимущественно попадали в цель.

Как итог, расизм в Екатеринбурге потерпел полное поражение, потому что "они у нас в России живут, они тоже люди".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ЧП   драка   екатеринбург   женщины   интересно   пьяные   расизм   черные   
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11  комментариев
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356
Renats Railis 2 часа назад
Бред. У нас в Латвии ещё жёстче государство к русскоязычному населению относится и никому дела нет. Это просто лёгкое дуновение той жуткой нетерпимости, что происходит у нас. Кого это волнует? Трагикомедия!
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7k
Погулять вышел Час назад
Негр? Чемодан - вокзал - куда подальше
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47k
dima423 2 часа назад
епаать... до чертиков допились там что ли))
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Александр Невский
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