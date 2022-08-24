Другая сторона знаменитостей: чем живут известные артисты за кадром?

Многие привыкли судить о жизнях знаменитостей по тому, что видят на экранах, попутно пытаясь покопаться в грязном белье в поисках чего-то негативного. Однако, у многих из них, как и у других людей, в биографии полно интересных, позитивных или просто забавных моментов.