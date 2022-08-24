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Другая сторона знаменитостей: чем живут известные артисты за кадром? &nbsp;

Другая сторона знаменитостей: чем живут известные артисты за кадром?

Автор:
24 августа 2022 21:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   жизнь знаменитостей   за кадром   истории   кинозвезды   факты о знаменитостях   
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Многие привыкли судить о жизнях знаменитостей по тому, что видят на экранах, попутно пытаясь покопаться в грязном белье в поисках чего-то негативного. Однако, у многих из них, как и у других людей, в биографии полно интересных, позитивных или просто забавных моментов.

Например, Пэрис Хилтон известна своей любовью к своим чихуа-хуа. Для своих собак она отстроила целый особняк в человеческий рост с кондиционером, дизайнерской мебелью, отоплением.

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У Дэниела Рэдклиффа во время съемок в «Гарри Поттере» выработалась привычка барабанить волшебными палочками по ногам, из-за чего их приходилось менять каждый месяц, ведь он их попросту ломал. Всего насчитывают около 60 сломанных волшебных палочек.

Вероятно многие, но далеко не все знают, что свою актерскую карьеру Сильвестр Сталонне начинал в порно. Так, первый фильм с его участием называется «Итальянский жеребец». К слову, в фильмах для взрослых засветился и Джеки Чан.

А у Джона Траволты есть вторая профессия – он дипломированный пилот.

Барбара Стрейзанд имеет достаточно четкие требования для своего пребывания в отеле. В туалете номера должны быть полотенца и туалетная бумага персикового цвета, а также в санузле обязательно должны лежать лепестки роз.

Роберт Паттинсон искренне ненавидит свою внешность и комплексует по ее поводу. Перед выходом в люди он часто менял одежду и сильно стрессовал по поводу внешнего вида, так, что доходило даже до панических атак.

Крис Хемсворт ради роли Тора сидел на белковой диете и ел очень много мяса. Однако перед поцелуем с Натали Портман он не употреблял мяса за пару часов до сцены, поскольку Портман – вегетарианка.

Кстати, о Портман. Актриса помимо своей красоты обладает и умом, ведь она закончила Гарвард и публиковалась в двух научных журналах.

Когда Райан Гослинг переехал в США, то он полгода жил в доме Джастина Тимберлейка, причем мать Тимберлейка даже стала его законным опекуном на время. Сейчас друзья детства не общаются.

Джейк Джилленхол – крестный отец дочери Хита Леджера. Смерть актера стала для Джилленхола сильным потрясением, но он до сих помогает его жене Мишель и своей крестнице.

Леонардо ДиКаприо помимо русских корней имеет немецкие и итальянские корни, из-за чего свободно разговаривает на этих двух языках.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: артисты   жизнь знаменитостей   за кадром   истории   кинозвезды   факты о знаменитостях   
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1  комментарий
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kirpal 42 минуты назад
Вот это я понимаю другая сторона знаменитостей, а требование персиковых полотенец с розами - это уже *банутость.
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Антибиотик
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