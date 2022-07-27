Актёра Алексея Панина послали на три буквы и не пустили на концерт «Океана Эльзы»

В ответ Панин возмутился и тоже обматерил музыкантов, их директора и вообще всех, кого только вспомнил.
После февральских событий Панин покинул Россию. У него здесь была довольно сомнительная популярность, поэтому на отъезд звезды «Жмурок» и других известных фильмов, не обратили особого внимания.
После этого Панин не раз выходил на связь и говорил, что у него нет работы и денег, что он практически бомжует и ночует на улице Ну а на этот раз Алексей сообщил, что он собирался на концерт «Океана Эльзы» (которые в списке нежелательных артистов на территории РФ), а его «послали на…»
«Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком… А меня сейчас послала на… какая-то недоделанная директриса, какого-то Вакарчука! Я, который потерял в жизни всю работу! Это п…. ребята!»
И попросил не ходить на концерты этой группы.
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Но пользователи не прониклись его обидой и оставили такие комментарии:
Другие комменты даже приводить нельзя - они вообще целиком состоят из мата и оскорблений.
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АНТИФИШКИ
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Что и следовало доказать!
Приходит тебе ссылочка, открываешь, а оттуда: "вас послали на йух. Видимо, вы так утомили, что вас послали на йух"
Кое кому не помешало бы рот помыть с мылом!
Дружи дальше и пошлют не только на ..., но и куда посылать не принято даже таких ушлепков.
Одна эта фраза из уст опущенца Панина стОит всех помоев, которые вылили на Макара и ЮЮШ
чо? разве что порнуха с собакой еще запомнилась.