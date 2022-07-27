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Актёра Алексея Панина послали на три буквы и не пустили на концерт «Океана Эльзы»

Актёра Алексея Панина послали на три буквы и не пустили на концерт «Океана Эльзы»

Автор:
27 июля 2022 17:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   актер   алексей панин   группА   директриса   океан эльзы   
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В ответ Панин возмутился и тоже обматерил музыкантов, их директора и вообще всех, кого только вспомнил.

После февральских событий Панин покинул Россию. У него здесь была довольно сомнительная популярность, поэтому на отъезд звезды «Жмурок» и других известных фильмов, не обратили особого внимания.

После этого Панин не раз выходил на связь и говорил, что у него нет работы и денег,  что он практически бомжует и ночует на улице Ну а на этот раз Алексей сообщил, что он собирался на концерт «Океана Эльзы» (которые в списке нежелательных артистов на территории РФ), а его «послали на…»

«Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком… А меня сейчас послала на… какая-то недоделанная директриса, какого-то Вакарчука! Я, который потерял в жизни всю работу! Это п…. ребята!»

И попросил не ходить на концерты этой группы.

Но пользователи не прониклись его обидой и оставили такие комментарии:

Другие комменты даже приводить нельзя - они вообще целиком состоят из мата и оскорблений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   актер   алексей панин   группА   директриса   океан эльзы   
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16  комментариев
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12k
сеньор Леонсио Час назад
Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком…(ц)
Что и следовало доказать!
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4k
SR 8 минут назад
"Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком…". Просто интересно, вышеперечисленные знают, что вот ЭТО с ними дружит?
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11k
Мистер Фикс 14 минут назад
Раньше был такой ресурсик.
Приходит тебе ссылочка, открываешь, а оттуда: "вас послали на йух. Видимо, вы так утомили, что вас послали на йух"
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7k
Trenzel2003 16 минут назад
А никто не знает, хозяйственное мыло сейчас производят, 75% ???
Кое кому не помешало бы рот помыть с мылом!
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−102
Сигизмунд Лазаревич 17 минут назад
вот же псина живучая...
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6k
Shtoppi Полчаса назад
<<Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком… А меня сейчас послала на… какая-то недоделанная директриса, какого-то Вакарчука!...>>
Дружи дальше и пошлют не только на ..., но и куда посылать не принято даже таких ушлепков.
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1.9M
Иван Кемеров Полчаса назад
Так Малыши, это такая битва жабы и гадюки, что надо видеть и слышать:
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890
Просто прохожий 37 минут назад
Только перечисление паниным своих друзей, это уже уровень до какого он опустился. Но один плюс в стаье я нашел "...И попросил не ходить на концерты этой группы....", вот тут он молодец, ходить на такое говно как "«Океана Эльзы»" не стоит- это правильно. Группа на подпевках у фашисткого режима должна разделить с ними участь.
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847
StoneWolf 40 минут назад
С ногами он дружит ))))))))) Чмо дырявое
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 50 минут назад
панин наслаждайся социальным бойкотом, скоро еду перестанут продавать.
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−46
Thomsen Час назад
<«Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком…">

Одна эта фраза из уст опущенца Панина стОит всех помоев, которые вылили на Макара и ЮЮШ
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18k
ЦСКА Час назад
Интересно, кто ему верхнюю губу набил?? Пополам треснула!
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11k
Андрей А Час назад
Ган.дононов нигде не любят
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Вот только этого урода на Фишках не хватало...
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58k
pynh Час назад
"и других известных фильмов"
чо? разве что порнуха с собакой еще запомнилась.
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August

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