Актёра Алексея Панина послали на три буквы и не пустили на концерт «Океана Эльзы»

«Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком… А меня сейчас послала на… какая-то недоделанная директриса, какого-то Вакарчука! Я, который потерял в жизни всю работу! Это п…. ребята!»

И попросил не ходить на концерты этой группы.