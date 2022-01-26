Американца хотят посадить на 5 лет за дебош в поезде Сухум-Москва

В своих путешествиях он несколько увлекся и забыл продлить визу, так что в РФ он находился уже нелегально. А когда возвращался на поезде из Сухуми в Москву, еще и ушел в запой.

Сидеть и спокойно выпивать ему показалось мало и Гилман стал докапываться до других пассажиров. Им это, естественно, не понравилось - сначала обратились к проводнику, а когда американец полез на него с кулаками, тогда вызвали полицию.

Когда сотрудники попытались снять его с поезда на станции в Воронеже, он устроил драку и несколько раз ударил полицейского ногой. Тут его уже скрутили и доставили в отделение.

Теперь туристу светит до 5 лет тюрьмы.