Американца хотят посадить на 5 лет за дебош в поезде Сухум-Москва

Сначала он цеплялся к пассажирам и проводнику, потом набросился на полицейского.
Роберт Гилман, 27-летний американский турист,
любитель побухать, как не в себя путешественник по дальним уголкам нашей родины и ближнего зарубежья.
В своих путешествиях он несколько увлекся и забыл продлить визу, так что в РФ он находился уже нелегально. А когда возвращался на поезде из Сухуми в Москву, еще и ушел в запой.
Сидеть и спокойно выпивать ему показалось мало и Гилман стал докапываться до других пассажиров. Им это, естественно, не понравилось - сначала обратились к проводнику, а когда американец полез на него с кулаками, тогда вызвали полицию.
Когда сотрудники попытались снять его с поезда на станции в Воронеже, он устроил драку и несколько раз ударил полицейского ногой. Тут его уже скрутили и доставили в отделение.
Теперь туристу светит до 5 лет тюрьмы.
Докатался.
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Пусть бы менты его по-приколу в общую хату кинули и смотрящему цинканули что никакой он не американец,а обычный фуфлыжник "на вольтах" .
Как было бы в США при нападении на полицейского.