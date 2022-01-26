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Американца хотят посадить на 5 лет за дебош в поезде Сухум-Москва

Американца хотят посадить на 5 лет за дебош в поезде Сухум-Москва (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 17:00
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Сухуми   американец   воронеж   дебош   запой   поезд   полицейский   
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Сначала он цеплялся к пассажирам и проводнику, потом набросился на полицейского.

Роберт Гилман, 27-летний американский турист, любитель побухать, как не в себя путешественник по дальним уголкам нашей родины и ближнего зарубежья.

В своих путешествиях он несколько увлекся и забыл продлить визу, так что в РФ он находился уже нелегально. А когда возвращался на поезде из Сухуми в Москву, еще и ушел в запой.

Сидеть и спокойно выпивать ему показалось мало и Гилман стал докапываться до других пассажиров. Им это, естественно, не понравилось - сначала обратились к проводнику, а когда американец полез на него с кулаками, тогда вызвали полицию.

Когда сотрудники попытались снять его с поезда на станции в Воронеже, он устроил драку и несколько раз ударил полицейского ногой. Тут его уже скрутили и доставили в отделение.

Теперь туристу светит до 5 лет тюрьмы.

Докатался.

Источник:

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Метки: Москва   Сухуми   американец   воронеж   дебош   запой   поезд   полицейский   
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161
Илья 44 минуты назад
Пиндосрань, особенно из числа военнослужащих НАТО, у нас в Прибалтике тоже любит себя так вести. Кстати, их никогда и ни за что не наказывают. Они неподсудны. Они ж привыкли себя считать выше всех остальных, и часто видят соответствующее подобострастие. Может хоть в России таких опустят?
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1k
vijilante 7 секунд назад
А он наверное думал што у нас такие же тюрьмы как и в Америке. А он не кричал что "требует адвоката" и "прАва на один звонок" ? Гы-гы-гы ! Это будет воистину великолепный туристический джей-пек ! Если выживет,всю жизнь с содроганием будет вспоминать,ишак.
Пусть бы менты его по-приколу в общую хату кинули и смотрящему цинканули что никакой он не американец,а обычный фуфлыжник "на вольтах" .
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27k
Григорий 4 минуты назад
Пострадавшего копа обязать отвесить ему пендалей, а после отправить пендоса с улыбкой домой. Вручить на память бутылку водки и попросить распечатать не раньше пересечения границ России. Не выдавать новую визу 5 лет.
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34k
Нанук Паналык 5 минут назад
Что то лицо у него рязанское.И прикид гопника...
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1k
val 13 минут назад
Подумаешь! проводника ногой! Это вы ещё наших в олл инклюзив в Турции не видели
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4k
rere82 18 минут назад
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15k
Toxictofa Полчаса назад
Ну если не может вести себя как человек, то пусть посидит в клетке как животное.
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19k
Serg2001 Полчаса назад
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725
Serg Dex Полчаса назад
А чет так мало? Шпион, терроризм и экстремизм как минимум, у нас же не приемлимы двойные стандарты.
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1
Aleksey 36 минут назад
Dura lex, sed lex
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1k
Максим Максимов 39 минут назад
Пиндостанин заразился "бациллами" вседозволенности от кауказских молодчиков.
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2k
Sandmännchen (DDR) 41 минуту назад
Взгляд?
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8k
Rus77 45 минут назад
Ибо некуй!
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16k
albedo 47 минут назад
Пусть молится, что полицейский его не пристрелил.
Как было бы в США при нападении на полицейского.
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