FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3387 постов • 1092 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ

Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 13:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Агата Кристи   Ельцин Центр   Концерт   видео   политика   скандал   
2081
3
1

Извиняться за свои слова музыкант отказался.

Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов во время концерта в Екатеринбурге поприветствовал "борзых и тупорылых" либералов, оскорбил представителей ЛГБТ-движения и "Ельцин Центр", со сцены которого выступал. Концерт в концерте Самойлов устроил в ночь с пятницы на субботу на фестивале Ural Music Night.


"…есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. <…> я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой *****, которая либеральная такая. Кстати, привет „Ельцин-центру“. Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в „Ельцин-центре“. Fuck off you всех, кто этим занимается. А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие-то ********, ЛГБТ, ****** куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте", - цитирует слова музыканта екатеринбургское издание Itʼs My City.

На следующий день, после шумихи в прессе Самойлов отказался извиняться за высказанные со сцены слова.


«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе “Ленинград”, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за всё остальное — нет, по сути я сказал всё правильно», - заявил журналистам музыкант.


Вадим Самойлов при этом не согласился с тем, что с таким отношением к "Ельцин Центру" ему не следовало выступать на его площадке.


«Я считаю, что лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию. Раз уж я там оказался, то высказался», - считает Самойлов.

Более подробно о своей позиции артист рассказал изданию "Газета.ru".


"Да, Ельцин-центр действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой. Эти святые 90-е. Я их святыми не считаю, я их считаю временем разрушения государства, предательства элиты", - пояснил Самойлов.


Также Самойлов прокомментировал свое отношение к сексуальным меньшинствам, которых упомянул в своей речи со сцены:


"В Екатеринбурге проходит Pride-неделя (Уральская неделя гордости ЛГБТ ), я считаю неуместным совершенно. В моей молодости не представлялось, что здесь это будет происходить. Тем не менее, это происходит. Я считаю, что это деструктивная деятельность. У меня есть друзья геи и лесбиянки, я толерантный, я не возражаю. Люди могут любить друг друга куда хотят, но главное об этом не высказываться и не пропагандировать, и наших детей не вовлекать во все это. У меня есть знакомые с другой ориентацией, но они нормальные, скромные люди, как все остальные не выпячивают свои сексуальные пристрастия, не пропагандируют их. Не пытаются привить их молодому поколению. Я считаю, что радикальная ЛГБТ-пропаганда несет вред нашей популяции".

Как только что стало известно, в "Ельцин Центре" глубоко оскорбились высказываниями Самойлова. Настолько, что музыканту теперь закрыт туда вход, а фестиваль "Ночь музыки" остается без площадок, предоставляемых "Ельцин Центром".


"Команда «Ельцин Центра» считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах "Ельцин Центра"", - заявили там.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Агата Кристи   Ельцин Центр   Концерт   видео   политика   скандал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
70
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
70  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Владислав 2 часа назад
Наш человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
11k
Taximaxi 2 минуты назад
Теперь Самойлов мой кумир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Иван Драго 6 минут назад
Погодите, самойлов же с Васей обломовым песню пел со сцены вместе...... Я чёт ниче не понял.... Как он так в прыжке переобувается, мама дорогая....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Доктор Джонс 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Михалыч 11 минут назад
Вечно бухой мрази, ради своего эго развалившего великую страну и устроившему геноцид русского народа, только кол в гроб забить. Хотя его и так серьёзной плитой привалили - не выберется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 16 минут назад
Я думал, что ЕЦ уже снесли, а он стоит. В жопу этих уродов надо трахать, раз они за свободную пропаганду ЛГБТ, пусть на себе всё опробуют, прежде чем нести в массы и, тем более, -детям. Это как "Мадам Арбидол" Голикова- сама не пью, но это хорошее средство....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бендер Родригес 22 минуты назад
"В Екатеринбурге проходит Pride-неделя (Уральская неделя гордости ЛГБТ"
Это как? Какая фпи.з.ду гордость? Урал, что с ВАМИ не так???... А еще Москву примазывпют к ЛГБТ... А оно вон как получается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Rus77 23 минуты назад
Все правильно сказал! Я бы конечно ещё многое добавил, но это уже другая история)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
Сергей 24 минуты назад
Молодец мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok Полчаса назад
Молодец. Все правильно сказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
798
Ольга Полчаса назад
Все конечно правильно по существу, но от прилюдного мата стоило бы воздержаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Полчаса назад
а, чего он остановился в своих рассуждениях?! обнулянт приемник алкаша...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Иван Драго Vital Idol 8 минут назад
Смари, запутинцы налетели минусить)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Нанук Паналык 37 минут назад
Вадим Самойлов обвинил в антигосударственной пропаганде либералов и сообщество ЛГБТ

лихо он старика кабаева и его правительство на чистую воду вывел, ой или не их...
товарищ майор я запутался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Иван Драго Нанук Паналык 7 минут назад
Есть же вменяемые люди тут, смари-ка.... Жму руку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Spanki 44 минуты назад
Счастье то какое, конченный торчёк с высохшими от наркоты мозгами, озвучил мысли быдломасс, да это просто победа здравого смысла, хотя нет, это просто дерьмо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 48 минут назад
Команда «Ельцин Центра»а что,есть и такие?какая вообще фунция у этого центра?кроме как командой бюджет проедать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 48 минут назад
Красава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 48 минут назад
А че, молоток. Пришел в логово либерастов, наложил кучу и ушел. Это красиво!
Либерасты за такое премии получают - мол, смело наложили в душу всему тираническому и ужасному! Кто-то же должен в ответ наложить в душу либерастам?
Я за! Жду продолжения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Артур Будкин 50 минут назад
ну хз, хз... в принципе "АК" внесла немалый вклад в те же 90е в формирование тех же самых либеральных взглядов, так что кому тут говорить про "время разрушения государства, предательства элиты". да и как-то поздновато "прозрел", наверное просто хайпует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Гамзалиев 50 минут назад
Автор я так понимаю хотел немного хайпануть , да не вышло . Пока будут такие ,как Вадим Самойлов у нас есть будущее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Hunde Beißer2 51 минуту назад
Давно заметил что гомосеки ,больше всех любят орать со сцены про гомосеков...
Парадокс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 24 комментария (из 37)
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Путин объявил первую неделю ноября нерабочей Путин объявил первую неделю ноября нерабочей "А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски "А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски "Батарейки разрядились?": пользователи Сети гадают, что приключилось с президентом США "Батарейки разрядились?": пользователи Сети гадают, что приключилось с президентом США В&nbsp;Тбилиси завершился митинг сторонников Саакашвили В Тбилиси завершился митинг сторонников Саакашвили Сотрудники ФБР завершили обыск в особняке родственников Дерипаски уже затемно Сотрудники ФБР завершили обыск в особняке родственников Дерипаски уже затемно
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17316



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х
4
50
"Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
0
58
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
Набирающие популярность в сообществах
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
0
7
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
Грандиозные арты на футбольном поле. Это точно оставили не инопланетяне?
0
1
Грандиозные арты на футбольном поле. Это точно оставили не инопланетяне?
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#сша#история#автомир#как приготовить#приколы#фильм#вкусно#новости
#фото#подборка#Ynews#Россия#прикол#в мире#смешные#Украина#дтп#СССР
#интересно#животные#люди#автомобили#Рецепт#кино#прикольные#аварии#картинки#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться