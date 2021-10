Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ

Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов во время концерта в Екатеринбурге поприветствовал "борзых и тупорылых" либералов, оскорбил представителей ЛГБТ-движения и "Ельцин Центр", со сцены которого выступал. Концерт в концерте Самойлов устроил в ночь с пятницы на субботу на фестивале Ural Music Night.





"…есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. <…> я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой *****, которая либеральная такая. Кстати, привет „Ельцин-центру“. Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в „Ельцин-центре“. Fuck off you всех, кто этим занимается. А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие-то ********, ЛГБТ, ****** куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте", - цитирует слова музыканта екатеринбургское издание Itʼs My City.