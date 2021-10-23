Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ

Извиняться за свои слова музыкант отказался.
Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов во время концерта в Екатеринбурге поприветствовал "борзых и тупорылых" либералов, оскорбил представителей ЛГБТ-движения и "Ельцин Центр", со сцены которого выступал. Концерт в концерте Самойлов устроил в ночь с пятницы на субботу на фестивале Ural Music Night.
"…есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. <…> я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой *****, которая либеральная такая. Кстати, привет „Ельцин-центру“. Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в „Ельцин-центре“. Fuck off you всех, кто этим занимается. А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие-то ********, ЛГБТ, ****** куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте", - цитирует слова музыканта екатеринбургское издание Itʼs My City.
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На следующий день, после шумихи в прессе Самойлов отказался извиняться за высказанные со сцены слова.
«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе “Ленинград”, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за всё остальное — нет, по сути я сказал всё правильно», - заявил журналистам музыкант.
Вадим Самойлов при этом не согласился с тем, что с таким отношением к "Ельцин Центру" ему не следовало выступать на его площадке.
«Я считаю, что лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию. Раз уж я там оказался, то высказался», - считает Самойлов.
Более подробно о своей позиции артист рассказал изданию "Газета.ru".
"Да, Ельцин-центр действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой. Эти святые 90-е. Я их святыми не считаю, я их считаю временем разрушения государства, предательства элиты", - пояснил Самойлов.
Также Самойлов прокомментировал свое отношение к сексуальным меньшинствам, которых упомянул в своей речи со сцены:
"В Екатеринбурге проходит Pride-неделя (Уральская неделя гордости ЛГБТ ), я считаю неуместным совершенно. В моей молодости не представлялось, что здесь это будет происходить. Тем не менее, это происходит. Я считаю, что это деструктивная деятельность. У меня есть друзья геи и лесбиянки, я толерантный, я не возражаю. Люди могут любить друг друга куда хотят, но главное об этом не высказываться и не пропагандировать, и наших детей не вовлекать во все это. У меня есть знакомые с другой ориентацией, но они нормальные, скромные люди, как все остальные не выпячивают свои сексуальные пристрастия, не пропагандируют их. Не пытаются привить их молодому поколению. Я считаю, что радикальная ЛГБТ-пропаганда несет вред нашей популяции".
Как только что стало известно, в "Ельцин Центре" глубоко оскорбились высказываниями Самойлова. Настолько, что музыканту теперь закрыт туда вход, а фестиваль "Ночь музыки" остается без площадок, предоставляемых "Ельцин Центром".
"Команда «Ельцин Центра» считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах "Ельцин Центра"", - заявили там.
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Это как? Какая фпи.з.ду гордость? Урал, что с ВАМИ не так???... А еще Москву примазывпют к ЛГБТ... А оно вон как получается...
лихо он старика кабаева и его правительство на чистую воду вывел, ой или не их...
товарищ майор я запутался
Либерасты за такое премии получают - мол, смело наложили в душу всему тираническому и ужасному! Кто-то же должен в ответ наложить в душу либерастам?
Я за! Жду продолжения!
Парадокс.