В Риге продолжается снос памятника советским воинам-освободителям и задержания протестующих активистов

Власти Латвии заявляют, что после демонтажа памятник уничтожат и «изолируют нелояльных русских».
В рижском Парке Победы стоял памятник воинам-освободителям от нацистских оккупантов. Теперь его сносят. Как заявил исполнительный директор латвийской столицы: «Монумент будет повален целиком и сразу».
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Многим такое решение не понравилось и к памятнику пришли активисты, чтобы попытаться остановить снос.
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Постепенно их стало больше, тогда власти подтянули дополнительные силы полиции и стали скручивать протестующих - пока задержали 14 человек.
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Но снос монумента продолжается - сейчас повалили скульптуру «Родина-мать». После демонтажа памятника латвийские власти планируют его уничтожить.
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Что в Латвии появилась «часть русского общества, нелояльная государству. С ней нужно разобраться и изолировать».
Между тем, на фоне сноса памятников и антироссийских санкций, цена на газ в Латвии продолжает обновлять рекорды.
Как заявляют местные жители, стоимость уверенно перевалила за сотню евро и ожидается, что осенью она превысит и 200 евро.
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АНТИФИШКИ
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Свидетельство тех времен, когда авиалайнеры Советского производства были лучшими в мире.
Город и год разрушения опознать сможете?
А именно:
Латыш при немцах не мог войти в Ригу.
Эстонец при датчанах в Таллин.
Может русским стоит заменить немцев и датчан в стремлении аборигенов вернуться к прошлому? (вопрос саркастически-риторический)
(Лирическое отступление)
Но, кстати, что я заметил: меня в СССР учили- прибалтика - почти Европа. Тут не переходят на красный.
Юрамал. Стоим мы на светофоре на пешеходном переходе. Машин нет, но все стоят. И только местные шагают на красный.
Вот такие ббыли идеологические шоры
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Мне довелось недавно побывать в Прибалтике в командировке. (В Риге не удалось)
Я сам был шокирован, реально, как деградировала Литва и Латвия после ухода из СССР.
Подарок в 50 евро на день рождения оказался ШИКАРНЫМ!!!
Ну а дороги - просто ужас, а как ездят - каждую каплю бензина экономят!!!
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Сразу видно - мэр порядочный и образованный человек
Когда читаю про сносы памятников, на память приходит эта картинка.
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Я понял.
Поэтому и говорю, что у Вас ОТЛИЧНЫЙ мэр.
Умный и порядочный мужик.
И уважение к Вам лично, что Вы поддерживаете его и его действия словом и делом.