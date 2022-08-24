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В Риге продолжается снос памятника советским воинам-освободителям и задержания протестующих активистов

В Риге продолжается снос памятника советским воинам-освободителям и задержания протестующих активистов

Автор:
24 августа 2022 16:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: активисты   воины освободители   латвия   монумент   памятник   протесты   рига   снос   
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Власти Латвии заявляют, что после демонтажа памятник уничтожат и «изолируют нелояльных русских».

В рижском Парке Победы стоял памятник воинам-освободителям от нацистских оккупантов. Теперь его сносят. Как заявил исполнительный директор латвийской столицы: «Монумент будет повален целиком и сразу».

Многим такое решение не понравилось и к памятнику пришли активисты, чтобы попытаться остановить снос.

Постепенно их стало больше, тогда власти подтянули дополнительные силы полиции и стали скручивать протестующих - пока задержали 14 человек.


Но снос монумента продолжается - сейчас повалили скульптуру «Родина-мать». После демонтажа памятника латвийские власти планируют его уничтожить.

И заявляют:

Что в Латвии появилась «часть русского общества, нелояльная государству. С ней нужно разобраться и изолировать».

Между тем, на фоне сноса памятников и антироссийских санкций, цена на газ в Латвии продолжает обновлять рекорды.

Как заявляют местные жители, стоимость уверенно перевалила за сотню евро и ожидается, что осенью она превысит и 200 евро.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: активисты   воины освободители   латвия   монумент   памятник   протесты   рига   снос   
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31  комментарий
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561
Иннoгeнтий Час назад
Вова , тебе спасибо!!! Всё тут тихо было.
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13k
Пук 19 секунд назад
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424
Nik Nik 5 минут назад
Я уже писал, (ЛГБтешники накидали минусов) и повторю еще раз. Прибалтика тяжело больна. Пандемия идиотизма. Необходима вакцинация, а лучше дезинфекция. Вежливые доктора имеются.....))
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8k
alex9845 15 минут назад
Я уже давно говорю что теперь в Прибалтике не безопасно русским.Сейчас памятники и идеи изолировать "плохих" русских, завтра нашивки на рукав, послезавтра гетто, а потом лагеря.Евреи тоже не верили что их будут сжигать в печах и травить в камерах.И надо понимать что ЕС в целом будет это поддерживать,ну или хотя бы делать вид что не видит, как не обращает внимание в данный момент.А эти действия противоречат правилам ЕС.
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20k
Надежда 19 минут назад
И за свет цена в Латвии растёт не по дням, а по часам.
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957
Шурман 23 минуты назад
Ребятки а минусы за что побежали что я правду рассказал как ее видят местные жители в Латвии ? или правду за то что человек из Брюсселя увидел все тоже самое за долгие годы прибывания там ? вы уж определитесь или в Украине интернет появился ?
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532
ChePaev 41 минуту назад
Надо относиться ко всему этому спокойно, я бы сказал даже показно пофигистично. Эти твари специально это делают чтобы нас позлить, потому что ничего другого, более существенного чем нам как то навредить у них нет, по причине убогости их бумажной экономикики, где ВВП существует только в виде единиц и ноликов на бумаге а реале -пшик со шпротами. Мы перекрыли им весь морской транзит, оставив их порты прозябать без доходов, мы перестали им поставлять газ, удобрения, лес, мы ввергли их экономику в пучину кризиса и инфляции, а все что они могли в ответ - в бессильной злобе снести пямятники, т.к. больше им серьезно ответить нечем.
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5k
livaneth Час назад
А вот как памятники Советской Оккупации разрушали в моей стране.
Свидетельство тех времен, когда авиалайнеры Советского производства были лучшими в мире.
Город и год разрушения опознать сможете?
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11k
.Атеист. Час назад
про:балты хреновы. всё прое..
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40k
kalinser Час назад
Твари!
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22k
albedo Час назад
Латыши (как и эстонцы) все хотят прошлого - я им желаю его вернуть.
А именно:
Латыш при немцах не мог войти в Ригу.
Эстонец при датчанах в Таллин.

Может русским стоит заменить немцев и датчан в стремлении аборигенов вернуться к прошлому? (вопрос саркастически-риторический)
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957
Шурман Час назад
179 это хорошо я за дом на хуторе получил 360 и почти не используем . Задержали да отпустили на 3 часа и все дела , хочешь историю расскажу как на этот памятник собирали деньги в советское время а моя теща и тесть понять как им 4 раза с зарплаты просили выдать сумму , теща еще про латышку вспомнила которая отказалась сбрасывать на строительство но и из кабинета ее перевели на станцию слока если знаешь про этот цыганские табор . Я не против всех памятников я против того что делает Латышская верхушка с ставленниками из Германии-Канады и Америки , из Риги сделали помойку после ухода Ушакова , Юрмала в ямах и разруха , Вентспилс стоит и мэру Даугавпилса нужно памятник при жизни ставить сказал у нас эта херня не пройдет . Фотка 01/08 как видно следят и ухаживают , сидел цветы принес , сидели очень старые люди там наверное кому за 90 посмотрели на нас и говорят вот и внуки пришли .
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August

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