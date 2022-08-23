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«Будет повален целиком и сразу»: в столице Латвии сносят памятник воинам-освободителям Риги

«Будет повален целиком и сразу»: в столице Латвии сносят памятник воинам-освободителям Риги

Автор:
23 августа 2022 11:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   воины освободители   интересное   латвия   памятник   память   рига   сносят памятник   фото   
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В рижском Парке Победы начался снос памятника освободителям Риги. К нему уже подогнали тяжелую технику и уже начали разбирать лестницу возле него. Не всем это понравилось, но недовольных просто задержали.

В столице Латвии, в Риге, начали демонтировать памятник Освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в Парке Победы. Монумент «будет повален целиком и сразу», заявил исполнительный директор латвийской столицы Янис Ланге. Снос памятника обойдётся в $2,12 млн.

Жители Риги пытались протестовать против сноса памятника. Примерно в 18:40 к памятнику стали подходить люди. У некоторых в руках были красные гвоздики. Всего собралось порядка 50 человек. Люди не спорили, не ступали в дискуссии. Они просто стояли рядом с памятниками. Примерно в 19:35 полиция разогнала большую часть протестующих. К 19:40 были задержаны пять человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   воины освободители   интересное   латвия   памятник   память   рига   сносят памятник   фото   
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15  комментариев
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348
Fisher1979 Час назад
Смотришь на это и думаешь что ведь через лет 20 окажется что СССР напала на Германию.
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6k
Котэ 17 минут назад
2 миллиона бакинских??? реальная цена такой работы 250-300 000, и почему в долларах а не в евро?
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4k
alex Полчаса назад
Давайте, долбите сами себя в жопу
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31k
Fat Lynx 54 минуты назад
Реванш фашистских прихвостней.
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28k
Владимир Час назад
Герои какие, с памятниками воюют. Не удивлюсь, если и тут памятники будут давать сдачи.
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5k
rutt Час назад
Пойду банку шпрот уничтожу. Блин Калининградские..... ни чем мы не можем ответить. Вот это понимаю, независимое государство. Захочешь от чего-нибудь латышского отказаться, а не от чего.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А вот этим ******расам действительно не мешало бы напомнить...
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62k
SWALLOW Час назад
Денацификация Прибалтики назрела не меньше, чем денацификация Украины. Учитывая же, что населения там во всех трёх странах живёт меньше, чем жило в одной Донецкой области Украины, да и просторы не поражают воображение, их денацификация с опережением графика для Россия неприятность, но не катастрофа.
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27k
Levyathan Час назад
Страна, воюющая с собственной историей-обречена.
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6k
Shtoppi Час назад
прибалтийские подстилки вашингтона окончательно впали в безумие. Что ж, время им еще покажет, что значит испытывать боль за привилегию быть безмозглой марионеткой.
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