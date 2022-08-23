«Будет повален целиком и сразу»: в столице Латвии сносят памятник воинам-освободителям Риги

В рижском Парке Победы начался снос памятника освободителям Риги. К нему уже подогнали тяжелую технику и уже начали разбирать лестницу возле него. Не всем это понравилось, но недовольных просто задержали.
В столице Латвии, в Риге, начали демонтировать памятник Освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в Парке Победы. Монумент «будет повален целиком и сразу», заявил исполнительный директор латвийской столицы Янис Ланге. Снос памятника обойдётся в $2,12 млн.
Жители Риги пытались протестовать против сноса памятника. Примерно в 18:40 к памятнику стали подходить люди. У некоторых в руках были красные гвоздики. Всего собралось порядка 50 человек. Люди не спорили, не ступали в дискуссии. Они просто стояли рядом с памятниками. Примерно в 19:35 полиция разогнала большую часть протестующих. К 19:40 были задержаны пять человек.
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АНТИФИШКИ
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